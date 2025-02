El embajador de Japón llevará «las bondades del cocido» a «los oídos» de sus compatriotas

Japón se rindió ayer al mejor cocido que se hace en Galicia: el de Lalín. Por vez primera la Feira do Cocido contó con un pregonero internacional en la persona del embajador del país asiático en España, cuya intervención comenzó y finalizó en gallego. Takahiro Nakamae se supo ganar al público presente en el Kilómetro 0 con una alocución en la que ensalzó las cualidades del emblemático plato, además de referirse a las figuras de Rosalía de Castro, Laxeiro y Pardo Bazán. «Bos días! Moitas grazas por convidarme a estar hoxe en Lalín, no Día Grande da Feira —se arrancó el diplomático, para sorpresa de la concurrencia—. Non se poden imaxinar a ilusión que me fai, como embaixador do Xapón en España, estar hoxe con todos vostedes como pregoeiro do Cocido. Teño entendido que son o primeiro estranxeiro en ostentar este honor. É unha altísima consideración, créanme, pero é tamén unha enorme responsabilidade».

Arantza Sarasola recibe de Rueda el pin del Cocido en presencia de Javier Moll. | Bernabé

Nakamae se confesó «gastrónomo practicante», como Álvaro Cunqueiro, subrayó la «especial conexión entre Japón y Galicia» y, sobre todo, se comprometió a la «proyección internacional del cocido». Añadió que «este plato de cuchara, aparentemente sencillo, tiene un secreto del que todo el mundo habla y que ya he tenido la suerte de probar: las inigualables materias primas gallegas, sus productos de proximidad. Doy fe de su exquisitez y excelencia». El diplomático del país del sol naciente en España desveló que, «si bien los japoneses viajan asiduamente por su tierra y son grandes amantes del Camino de Santiago, desconocen la existencia de la Feira do Cocido. Pero tengan por descontado que intentaré contribuir a su internacionalización, para que sus bondades lleguen a oídos de mis compatriotas. Tenga por seguro, señor alcalde, que cumpliré con mi misión como comendador y compartiré mi experiencia en Lalín». El pregonero, nacido en Hiroshima, regresó a la lengua gallega en el tramo final de su parlamento, cuando el frío arreciaba, para proclamar: «Hoxe estou facendo unha viaxe ás raíces da gastronomía galega. Estou desexando compartir mesa e mantel con novos amigos, cos que conversar tranquilamente, deleitándonos cun cocido feito a lume lento. Vai ser unha comida opípara!». «Non só gardarei con moito cariño a miña capa de comendador e pregoeiro —apostilló—, senón tamén o recordo de todo este día, de todas as sensacións, da xente, dos sabores, do desfile de carrozas e comparsas...».

Marián Mouriño sostiene en brazos a Luka, la «perrita comendadora» . | Bernabé

El diplomático nipón también tuvo tiempo para abordar temas bilaterales indicando que «España e Xapón son dous países cunha longa historia de amizade, máis de catro séculos de relacións, e máis de 150 anos de relacións diplomáticas. Unha das miñas misións como embaixador é fomentar un maior coñecemento dos nosos países, unha maior comprensión mutua. Hai moitísimo potencial na nosa cooperación. E a gastronomía é unha ponte para ese maior coñecemento, para un achegamento das nosas xentes». Nakamae finalizó su intervención manifestando: «Ademais, España e Galicia son unha potencia no turismo e reciben anualmente un gran número de turistas xaponeses que gozan da riqueza e diversidade das súas paisaxes, os seus monumentos, a súa cultura e a súa variada gastronomía. Pero Xapón e Galicia comparten tamén un gran potencial de cooperacións mutuas, máis alá do cultural, do turístico e do espiritual. O mes pasado reuninme en Santiago de Compostela co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e confirmamos o noso interese estratéxico en procurar estas cooperacións».

Impresión de manos del pregonero Takahiro Nakamae . | Bernabé

Concurrida Encomienda

Arantza Sarasola firma en el Libro de Honra. | Bernabé

Nakamae llegó al palco del KM 0 de Lalín como comendador del Cocido después del Capítulo General de la Encomienda con el que se abrió la jornada. La ceremonia —la más multitudinaria de su historia— tuvo lugar en el vestíbulo del consistorio en medio de la tradicional pompa. Entre los comendadores de esta edición se encontraban Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica. Ambos destacaron precisamente el «orgullo» que supone formar parte de los comendadores del Cocido de Lalín. En su intervención, Moll mostró su alegría por estrechar aún más sus lazos con Galicia, «una tierra a la que unimos para siempre nuestro destino cuando en 1986, como editores de prensa, adquirimos Faro de Vigo, una cabecera que lleva más de 170 años contando a los gallegos, día a día, lo más destacado de la actualidad». También recordó cómo los diarios gallegos de Prensa Ibérica —Faro, LA OPINIÓN A CORUÑA y El Correo Gallego— celebraron hace cinco años «el éxito que supuso la declaración de esta Feira do Cocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional; han defendido y difundido siempre el buen nombre del cocido de Lalín». Por su parte, Arantza Sarasola puso de relieve «los magníficos productos de la tierra que hacen de este cocido un auténtico placer para los sentidos, y la devoción por él del pueblo de Lalín, convirtiendo esta fiesta en un acontecimiento gastronómico único».

Coreografía de una comparsa. | Bernabé

Junto a ellos y el propio Nakamae, la lista la completaron Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia y uno de los más aplaudidos por la serie de chascarrillos utilizados en su intervención; Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra, que se reivindicó como «hijo político de José Crespo»; Marián Mouriño, presidenta del Real Club Celta, contenta «porque Lalín es tierra celeste y celtista»; Francisco Conde, exconselleiro y diputado popular, que recordó su vida como vecino de Lalín y que destacó que cuenta con una «gente generosa y de acogida»; Acisclo Manzano, escultor, que quiso compartir su capa de comendador con el Mestre Mateo; la deportista olímpica Teresa Portela, que animó a «conservar nuestra cultura gallega»; y la teniente de alcalde de Lalín, María Paz Pérez Asorey, que aprovechó el nombramiento para renovar su «ilusión por hacer pueblo y seguir trabajando con afán por Lalín».

Tractor Barreiros de la carroza de la cooperativa de Botos. | Bernabé

El capítulo concluyó con la impresión de manos del pregonero sobre un molde de arcilla en el salón de plenos del Concello de Lalín. En ese mismo acto, Moll y Sarasola recibieron de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la insignia con una reproducción del cartel de este año de la Feira do Cocido, diseñado por el escultor Acisclo Manzano. Luego, la comitiva hizo el tradicional paseíllo para presenciar el pregón y el desfile, con parón en la Carpa do Cocido.