El PSOE extremeño remarca que es "imprescindible" que las empresas de Almaraz pidan formalmente la prórroga para luego negociar

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha remarcado este martes que es "imprescindible" que las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz manifiesten de manera "formal" y "escrita" su disposición para que se prorrogue la vida útil de dicha planta, para posteriormente "en seno del Gobierno entablar una negociación". Esto es lo que, según ha recordado, les ha manifestado a Iberdrola, Naturgy y Endesa (propietarias de la central) mediante una carta que les ha remitido, y tras lo cual ha incidido en que "hasta hoy lo que hay son anuncios de prensa que desde el punto de vista jurídico no tienen ningún tipo de validez".

"Si deseamos una nueva prórroga, es imprescindible que las empresas muestren la disposición a hacerlo y, en ese sentido, yo les escribí una carta a los propietarios de la central, a Iberdrola, a Naturgy y también a Endesa, con el objeto de trasladarles o instarles a que lo hagan y poder, después, en seno del Gobierno, entablar esa negociación a través de esa voluntad remarcada por las empresas", ha señalado Gallardo.

En este punto, ha anticipado también que "si las empresas toman esa iniciativa, que es imprescindible tomar para que se inicie todo el procedimiento, el PSOE va a defender ante el Gobierno de España su continuidad (de la central nuclear), siempre y cuando no se haga en base a la fiscalidad".

En declaraciones a los medios con motivo de una reunión que este martes mantiene en Mérida con miembros del Comité de Empresa de la Central de Almaraz, Gallardo ha asegurado así que "lo que más" le "preocupa y ocupa" es el futuro de los trabajadores de dicha planta, y que según ha indicado no quiere que "sufran por la incertidumbre de no saber qué puede ocurrir mañana con sus empleos".

Precedente del 2019

Esto, según ha indicado, "no es nuevo", sino que "ya se hizo hace algunos años" con el Gobierno regional del socialista Guillermo Fernández Vara, cuando en 2019 "se decidió con las empresas, también con el Gobierno, impulsar una prórroga".

"Fruto de esa negociación, fruto de ese acuerdo, se logró una prórroga de ocho años y esa prórroga cumple ahora", ha recordado Gallardo, quien ha apostado por buscar el "encuentro", el "acuerdo" y el "consenso", más que trasladar "mensajes negativos" y de "confrontación" con el Gobierno de España como, a su juicio, está haciendo la 'popular' María Guardiola, que "está convirtiendo el posible cierre de la central nuclear para que sirva de ariete, también de confrontación, con el Gobierno de Pedro Sánchez y no para resolver los problemas de las familias".

Una declaración que es 'papel mojado'

Por otra parte, el líder socialista ha calificado de "papel mojado" la declaración en apoyo a la continuidad de la Central de Almaraz suscrita este pasado lunes en Mérida por parte de las presidentas de Extremadura y de Madrid, María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso.

A su juicio, la cumbre mantenida en la capital extremeña entre ambas mandatarias 'populares' "forma parte de una estrategia que sólo busca impulsar al Partido Popular y no a las familias extremeñas".

"Mientras que ellos trabajan y hoy hacen una visita con las eléctricas, con las propietarias de las centrales, probablemente negociando la bajada de impuestos, nosotros hoy hacemos lo contrario, trabajar con los trabajadores y trabajadoras por buscar alternativas que den viabilidad a sus vidas en el presente, pero especialmente en el futuro", ha esgrimido.

En este sentido, ha considerado que la declaración que han suscrito Guardiola y Ayuso "es papel mojado, es simplemente una declaración de intenciones que tiene mucho más que ver con beneficiar a las empresas propietarias de la central que con buscar una solución real a la vida de la gente".

Impuestos

Al mismo tiempo, sobre una posible bajada de impuestos a las propietarias de la Central de Almaraz para que continúe operando la planta, Miguel Ángel Gallardo ha señalado que el PSOE no está de acuerdo con ello, y ha vuelto a pedir a Ayuso que, más allá de esa propuesta, ceda a Extremadura los impuestos que recibe Madrid por ser la sede de las empresas de la central.

"Si la señora Ayuso ha venido aquí a bendecir una bajada de impuestos a la central nuclear para que Extremadura tenga menos recursos, ¿qué es lo que logró de la señora Guardiola? Decir que estaría en disposición de bajar los impuestos a la propietaria de la central, ya les digo que desde el Partido Socialista no estamos de acuerdo, que lo que tendría que hacer es ceder los impuestos que recibe Madrid por ser la sede de esas empresas a Extremadura, y que esa cesión de empleo sirva precisamente para la reconversión industrial de la zona y sirva para reforzar el futuro de toda la comarca de Campo Arañuelo", ha espetado.

Cúpulas de los edificios de contención de la Central Nuclear de Almaraz. / Carlos Gil

"Esto de venir aquí a ver la bombona de Butano, que está en pleno funcionamiento, mientras yo me como el huevo frito, después, cuando me vaya a Madrid, está muy bien, pero yo creo que esto de los Santos Inocentes se ha terminado y que Madrid y Extremadura son dos comunidades autónomas que deben aspirar ambas por un futuro mejor, pero no el futuro de Madrid a costa del extremeño", ha añadido.

Asimismo, preguntado por si hay margen para reducir la tasa que grava los residuos nucleares, Gallardo ha afirmado que "no se trata de subir o bajar impuestos, se trata de justicia social".

"Me parece, de verdad, un debate absolutamente falso, absolutamente contaminado el que se trate de decir que bajando impuestos a las eléctricas van a poder garantizar el funcionamiento de las centrales nucleares, porque no estamos hablando de impuestos, en este caso estamos hablando de garantizar la vida saludable de las generaciones futuras", ha argumentado.

"No se trata de subir o bajar impuestos, se trata de justicia social. Y aquel que está obteniendo un beneficio como consecuencia de una actividad, en este caso las propietarias, están pagando, metiendo en una hucha un dinero que servirá para la gestión de esos recursos, de esos residuos", ha indicado.

Finalmente, cuestionado sobre si cree que hay comunidades autónomas dispuestas a alojar residuos radioactivos que no sean aquéllas que ya tienen una central nuclear, ha indicado que se trata de una "buena pregunta" para la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Es verdad que la central nuclear no se la va a llevar. Vamos a seguir generando la energía suficiente para que la industria madrileña pueda seguir funcionando, pero sí se puede llevar los residuos nucleares porque son transportables. Por lo tanto, esa es una buena pregunta que se le puede hacer a Ayuso: ¿Está dispuesta a usted llevarse los residuos nucleares a la Comunidad de Madrid?", ha preguntado.