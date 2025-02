«Israel sigue realizando un intento de genocidio en Gaza»

Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que argumenta que Israel ha cometido un genocidio en Gaza.

Hay 48.000 personas palestinas asesinadas por bombardeos, 111.000 civiles heridos, casi dos millones de personas disparadas, algunos hasta diez veces, 345.000 personas en riesgo de hambruna. Puede cumplirse genocidio en cinco casos, y Amnistía cree que se han dado tres. Una es la matanza de palestinos, con bombardeos, ataques indiscriminados o dirigidos a hacia la población civil. Un segundo punto es la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del pueblo.

¿Cuál es la tercera?

El sometimiento intencionado de los palestinos a unas condiciones de existencia que pueden acarrear su extinción física: restricciones de ayuda humanitaria, del agua, destrucción de la mayoría de los hospitales, desnutrición... Esto nos lleva a pensar que hay un intento de acabar físicamente con los palestinos en Gaza por parte de Israel. A esto se añaden 102 declaraciones de miembros del Gobierno o del Ejército deshumanizando a los palestinos y pidiendo su destrucción, y hemos visto cómo han destruido la identidad cultural de los palestinos con el bombardeo de mezquitas y lugares de culto.

Israel afirma que está peleando contra Hamás, no contra la población civil.

Hay bombardeos masivos en áreas densamente pobladas. Amnistía ha documentado quince bombardeos que han matado a cientos de personas sin que hubiera ningún objetivo militar que hayamos podido ver, y le ha dado la información al Gobierno de Israel por si tenía algo que decir. La jurisprudencia indica que el acabar con Hamás no justifica el bombardeo y la muerte de civiles. Se ha deshumanizado a los palestinos para combatir a Hamás. Los propios tribunales de Justicia indican que aunque hubiera un bombardeo militar legítimo, los medios pueden llevar a un genocidio.

Hablaba de destrucción de infraestructuras en la franja, mezquitas... ¿Hay una campaña explícita e intencionada por parte de Israel para imposibilitar a los palestinos vivir en Gaza?

Para terminar físicamente con ellos. Para el genocidio tiene que haber intención, y hay una intención declarada, una retórica deshumanizadora y racista por parte de Israel llamando a la erradicación de la población palestina. Hay bloque sistemático de agua, alimentos y electricidad creando condiciones de vida insostenibles. Hay bombardeos masivos a zonas densamente pobladas, hay ataques a centros históricos como mezquitas.

¿La intención es matar a los palestinos que están en Gaza o presionarlos hasta provocar un exilio masivo?

Es un intento de acabar físicamente con ellos. El Gobierno de Israel era muy consciente de lo que hacía: no permitió la entrada durante meses de ayuda humanitaria, era muy consciente de que la gente se muere de hambre. Cuando el 60% del suministro de agua potable es eliminado, es muy consciente de que lo hace perjudicando a la población civil. Cuando destruye 16 de los 26 hospitales, es muy consciente de que va a impedir la atención a bebés y mujeres embarazadas, y vemos muertes, algunas por frío. Hay una intencionalidad clara de intentar eliminar físicamente a un grupo humano.

¿Hasta qué punto está extendido el discurso deshumanizador en la sociedad israelí?

A nosotros nos preocupa sobre todo la deshumanización de la población palestina por las autoridades. En la sociedad israelí hay variedad de opiniones, y no se la debería culpar a toda del genocidio. Hay organizaciones que están denunciándolo. La ofensiva sobre Rafah se lanzó una semana después de que el ministro de Finanzas israelí pidiera la destrucción de la ciudad con la referencia bíblica de la destrucción de Amalec: «borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo». El ministro de seguridad nacional, en noviembre de 2023, decía que las personas palestinas que apoyasen a Hamás eran consideradas terroristas y debían ser destruidas, incluyendo a los que cantan, den apoyo y repartan caramelos.

¿Hay casos recientes de genocidio semejantes a este?

Es la primera vez que Amnistía Internacional documenta con investigación sobre el terreno un genocidio, pero ha habido otros: Ruanda, Guatemala, Camboya, paramilitares serbios...

En parte de estos casos se juzgó a los perpetradores. ¿Se debería hacer lo mismo con los responsables israelíes del genocidio de Gaza?

Tanto israelíes como de Hamás. Hay una orden de captura sobre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa y uno de los comandante de Hamás. Cuando atentó el 7 de octubre y mató a 1.200 civiles israelíes, llevándose 250 personas como rehenes, cometió crímenes de guerra. Todos los que hayan cometido crímenes de guerra, contra la humanidad o de genocidio, deben comparecer ante los tribunales.

¿Cómo evalúa la actitud de la comunidad internacional durante este casi año y medio?

La comunidad internacional es muy amplia, depende. Sudáfrica ha defendido los derechos humanos, ha habido países como Irlanda, Noruega o España que han hecho esfuerzos para dejar de vender armas. Alemania, Estados Unidos o Reino Unido han vendido armas [a Israel] sin problemas.

Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. El expresidente Joe Biden y el actual, Donald Trump, han apoyado a Israel, y el segundo ha declarado su intención de convertir Gaza en un resort, expulsando a los palestinos. Recientemente ha publicado un vídeo hecho por Inteligencia Artificial con la franja como una especie de complejo turístico con estatuas de oro de sí mismo.

Causa indignación enorme que un gobernante extranjero, en compañía de Netanyahu, acusado de crímenes contra la humanidad, esté hablando de cometer un crimen como es el desplazamiento forzoso de millones de personas. Ha hecho una apología de un crimen de guerra. Debería estar trabajando para desarrollar el alto el fuego y para que no hubiera más armas en la región, y no exhibiendo su sintonía con un jefe de Estado acusado de crímenes.

¿Cómo es la situación sobre el terreno con el alto el fuego?

La situación es inestable. No hay bombardeos masivos, indiscriminados, pero no está entrando toda la ayuda que debería entrar, Hamás no ha liberado a todos los rehenes, y todavía no hay indicios de la reconstrucción de una parte de la franja. Sigue habiendo intento de genocidio en la parte de no procurar unas condiciones mínimas de vida que permitan al pueblo palestino seguir allí, aunque es un alivio que no haya bombardeos.

¿Cuál es la situación en Cisjordania y los territorios sirios que ha ocupado Israel?

En el caso de Cisjordania, hay un creciente nivel de impunidad por parte del Ejército israelí y los colonos paramilitares. En 2024 es el año en que más ataques de colonos israelís ha habido contra la población palestina, y hay desplazamiento masivo de población. En el caso de Siria hay que ver cómo evoluciona la situación, que todavía es inestable y hay control por parte de diversos grupos armados.