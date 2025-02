Una nueva tesis apunta que Maradona descendía de esclavos africanos, cuyo «amo» era gallego

La prensa, y la propia sociedad argentina, todavía andan revolucionadas con las conclusiones, hechas públicas hace unas semanas, de la investigación que ha llevado a cabo el genealogista y profesor de Ciencias de la Comunicación la Universidad Nacional de San Juan, Guillermo Kemel Collado Madcur, según las cuales el mítico futbolista Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, era descendiente de una familia de esclavos africanos.

Curiosamente, para llegar a esta tesis, partió de la teoría que defiende que los ancestros del astro sudamericano radican en la provincia de Lugo, concretamente en aldeas de A Mariña lucense próximas a los concellos de Ribadeo y Barreiros. Esta tesis gallega era conocida por el propio Maradona, que había presenciado el documental en el que se entrevistaba a dos presuntos parientes suyos, Secundino Maradona y Manuel Gómez Maradona. Sus testimonios, además, coincidían con que , durante los siglos XVIII y XIX, varias familias de esta comarca emigraron a América, con Cuba y Argentina como principales países de destino.

Origen

Todo arrancaba a partir de un hombre llamado Francisco Fernández de Maradona, que embarcó para América en 1745 afincándose en San Juan de Cuyo, donde se casó con Francisca Arias de Molina. Con este matrimonio se «fundaba» la saga de los Maradona gallegos (el anteapellido Fernández se iría perdiendo), una saga entre cuyos miembros se cuentan los gobernadores Timoteo y Santiago Maradona, y a la que perteneció el prestigioso abogado de la Universidad de Buenos Aires José Ignacio Maradona, quien decía recordar haber hablado con el padre de Diego, escuchado de éste que su madre había sido una de las hijas del “ingeniero civil Santiago Maradona gobernador de la provincia de Santiago del Estero” y que él llevaba el apellido materno “porque a su padre no lo conoció”.

La Pelota no se mancha Una mirada pausada, un repaso a la semana en clave Deportivo y deporte coruñés Me apunto

El citado Guillermo Collado Madcur estima, no obstante, que en esta línea se cometió un error: el de seguir una pista genealógica equivocada que radica en los hechos que verdaderamente acontecieron en la ciudad de San Juan: “Desde que falleció Maradona -relata Collado Madcur- estuve interesado en establecer la genealogía de los Maradona porque hay un apellido que se origina en San Juan a partir de un gallego llegado allí a finales del siglo XVIII y que, efectivamente, contrajo enlace matrimonial con una pariente del hermano de un tal Juan Cufré, cuya descendencia se dispersó por varias ciudades del litoral del país, entre ellas la capital Buenos Aires”.

Se barajó entonces la cuestión sobre si Maradona era descendiente de esa familia, lo cual corroboraría la teoría gallega, pero ha resultado que, “al estudiar la genealogía en cuatro o cinco de sus generaciones, me percaté de que esa línea de los Maradona no era la que había que seguir, sino otra, concretamente la que había iniciado un tal Luis Maradona».

El, creador del estudio, Guillermo Kemel Collado. / LOC

¿Quién era Luis (o Luiz) Maradona? Pues, según refiere el profesor Collado, un esclavo sanjuanino que recuperó su libertad y la de su familia gracias a su heroico comportamiento durante las batallas libradas por el denominado Ejército de los Andes, al mando del legendario general Sanmartín, «el Libertador» que combatió a los españoles en la guerra de independencia de Argentina. Y, en esa época, los esclavos a los que les concedían la libertad, acostumbraban a adoptar como propio el apellido de sus «amos».

Aconteció que uno de los hijos de Luis se asentó en la ciudad de Corrientes “y de allí desciende la familia de Diego Armando Maradona”, sostiene Collado Madcur, quien ha avalado su teoría con algunos colegas, entre ellos la getista residente en España, Claudia Gatica, Juan Jaime Crespo y Carlos Figueroa.

Asimismo, tras la muerte de Diego se publicó un artículo firmado por el periodista e historiador Roberto Elizalde que, basándose en fuentes escritas pero no documentales sino en bibliografía y en fuentes orales, daba al futbolista como descendiente de los Maradona de San Juan, pero de los «amos» no de los esclavos. “Sin embargo, después pude comporobar que no era cierto, porque no concidían las fechas, había un fasaje temporal . Y entonces quise comprobarlo documentalmente y llegué a esta conclusión», afirma Collado.

Si damos por cierto que Maradona no descendía de aquellos gallegos de A Mariña , nos queda en el aire una pregunta: ¿Era gallego el “amo” de aquel Luis Maradona? Pues todo parece indicarque sí y que, como confirma el profesor, “existía en San Juan una familia que originalmente era Fernández de Maradona , pero cuyo apellido terminó también apocopado o resumido en Maradona, a secas».