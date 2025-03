Más de 5.600 alumnos y 128 docentes de A Coruña, contra la soledad no deseada

Un total de 5.670 estudiantes y 128 docentes de 121 centros educativos de A Coruña impulsan una Liga contra la Soledad no Deseada, con el objetivo de luchar frente a esta lacra social que afecta a todas las etapas de la vida, también a la infancia y la adolescencia. Se trata de una iniciativa propuesta por el 41 Concurso Escolar de la ONCE que, en esta edición, ha invitado a todos sus participantes a reflexionar y trabajar sobre los efectos negativos que tiene la Soledad no Deseada, teniendo en cuenta la mayor incidencia que esta tiene en las personas con discapacidad. Para ello se ha propuesto formar parte de esta Liga en la que los docentes se han convertido en grandes entrenadores sobre habilidades sociales.

La participación de este año ha sido por aulas completas y, tras el entrenamiento emocional en el aula con los recursos didácticos, tanto físicos como digitales, los participantes han creado su propio escudo contra la soledad, en el que han plasmado los valores de su equipo. Además, han diseñado una actividad que, siendo accesible, incluya a toda la clase compuesta por alumnado con y sin discapacidad.

En este 41 º. Concurso Escolar de la ONCE han participado todos los estudiantes de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados de 2º y 3º ciclo de Primaria, Secundaria, FP Básica y Educación Especial. Las categorías de participación son: A (3º y 4º de primaria), B (5º y 6º de primaria), C (1º y 4º ESO y FP Básica) y E (Educación Especial). Todas ellas han trabajado bajo las mismas condiciones y presentado el mismo proyecto.

La propuesta de esta edición, en la que han participado más de 140.747 estudiantes y 2.768 docentes de 2.512 centros educativos de toda España, se ha desarrollado en base a sesiones informativas con un equipo multidisciplinar de psicólogos especializados en población infantil y jóvenes del Centro de Recursos Educativos de la ONCE de Madrid y al informe sobre juventud y soledad no deseada en España de Fundación ONCE.

De este modo, se ha puesto a disposición de los docentes un amplio material didáctico elaborado por profesionales especialistas, adaptado a cada ciclo escolar, en el que se proporcionan las bases sobre el entrenamiento emocional, dividido en 3 fases: prevenir, detectar e intervenir, con el objetivo de convertir al alumnado en artífices contra la Soledad No Deseada.

Además de contar con el material didáctico físico y digital que ha permitido reflexionar a los alumnos sobre cómo puede afectar la soledad a las personas con discapacidad y a sus propios compañeros, también han contado con el Videojuego Educativo Oncity. Este año, su protagonista, Igu, se ha convertido en el entrenador emocional que ha guiado al alumnado a formar su equipo contra la soledad.

Una vez finalizado el periodo de inscripción, los trabajos serán evaluados por distintos jurados a nivel autonómico (mes de marzo) y nacional (mes de mayo), cuyas deliberaciones se darán a conocer según se vayan produciendo. Los grupos vencedores en la fase autonómica y los finalistas de la categoría E, tanto escolares como docentes, recibirán como premio la exclusiva camiseta oficial del equipo de la Liga contra la Soledad No Deseada.