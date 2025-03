Galicia aplica la IA al diagnóstico de la esclerosis múltiple

El Servizo Galego de Saúde (Sergas), en colaboración con Novartis, ha puesto en marcha ImaginEM Galicia. Se trata de un proyecto innovador que utiliza inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico y seguimiento de la esclerosis múltiple. Es un programa pionero a nivel regional que se implantará en siete hospitales públicos que representas las áreas sanitarias de Galicia —ya está en marcha en otras comunidades autónomas— y que permitirá a los especialistas «medir con precisión el volumen y grado de las lesiones en los pacientes», como explica a LA OPINIÓN el doctor José María Prieto, jefe de servicio de neurología del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). Fue presentado ayer en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra en Barcelona hasta mañana, 6 de marzo.

ImaginEM Galicia tiene como objetivo principal homogeneizar los protocolos utilizados en las resonancias magnéticas, lo que mejorará la precisión diagnóstica, con la implementación del software avanzado NeuroCloud.

Esta herramienta permite analizar neuroimágenes mediante IA, extrayendo biomarcadores clave con rapidez y, sobre todo, con exactitud. «Cualquier iniciativa que ayude a mejorar el diagnóstico de los pacientes es bienvenida», recalca el especialista en neurología. Especialmente «si nos permite ahorrar tiempo y proporciona mediciones más precisas sin el componente subjetivo del análisis humano. La opinión no puede ser más positiva. De hecho, desde el principio hemos impulsado la implementación de este tipo de tecnologías en todas las redes sanitarias», cuenta el doctor Prieto.

El diagnóstico de la esclerosis múltiple «no es complejo». Es una enfermedad que evoluciona en brotes, y cuando un paciente acude por primera vez, puede ser difícil determinar si realmente padece esclerosis múltiple o si se trata de otra patología. Sin embargo, con la experiencia y las herramientas disponibles hoy en día, como el análisis avanzado de resonancias magnéticas, el proceso se ha simplificado.

Pero con esta herramienta con inteligencia artificial «la precisión será mayor» y uno de los mayores beneficios es que «elimina la subjetividad del análisis».

«Con esta tecnología, los estudios se manejarán de forma unificada en todos los centros, lo que permitirá estandarizar los informes y garantizar que la evaluación sea homogénea en cualquier hospital donde se utilice», señala el presidente de la Sociedade Galega de Neuroloxía.

Durante el diagnóstico de la esclerosis múltiple puede haber diferencias de opinión entre neurólogos sobre la cantidad y el tamaño de las lesiones de un paciente. «Esto puede variar según la experiencia del médico e incluso otros factores externos. No obstante, una máquina siempre trabajará con la misma precisión, ya sea a las dos de la mañana o a las nueve de la mañana».

El desarrollo del proyecto se divide en tres etapas: análisis inicial del proceso asistencial actual, implementación tecnológica del software NeuroCloud y seguimiento continuo para evaluar su impacto clínico. Los resultados preliminares se presentarán durante el próximo año y se espera poder cuantificar las mejoras, con la intención de replicar este modelo.

Eloy Viñuales, director de neurociencias de Novartis España, recalca que «este proyecto no solo busca mejorar la precisión diagnóstica y el seguimiento de los pacientes, sino también establecer un modelo replicable que fomente la estandarización y la equidad en el acceso a cuidados avanzados».

Esta herramienta ya se ha utilizado en «pruebas» en los hospitales de Galicia con «excelentes resultados». Y llegará oficialmente a los hospitales de la comunidad «próximamente».

¿Por qué la gallega es la comunidad con más pacientes?

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que constituye una de las principales causas de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. Su prevalencia se ha incrementado sustancialmente en las últimas décadas, afectando aproximadamente a 1,8 millones de personas en todo el mundo (50.000 personas en España). Es una patología que puede cursar de muy diferentes maneras. Con la pérdida de visión de un ojo, si afecta a un nervio óptico. Como un cuadro de vértigos cuando la afectación se produce en el cerebelo, la parte que controla el equilibrio. También puede afectar a la sensibilidad del brazo y la pierna de un lado del cuerpo o de las dos piernas, en función de la parte de la médula afectada. En Galicia, la prevalencia es especialmente alta, con tasas que alcanzan los 205 casos por cada 100.000 mujeres y 115 casos por cada 100.000 hombres, lo que convierte a esta comunidad autónoma en una de las más afectadas por esta enfermedad en España. Hasta ahora, la causa exacta aún no se conoce. «Se ha hablado mucho sobre posibles influencias, desde la alimentación hasta la exposición a determinados virus más comunes en ciertas regiones de nuestro país. Son solo hipótesis y no hay evidencia concluyente», matiza el doctor José María Prieto.

