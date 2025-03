Galaxia: outra maneira de contar 75 anos de Galicia

O primeiro libro que saíu do prelo de Editorial Galaxia foi Antífona da cantiga, de Ramón Cabanillas, moi actual nun ano en que as Letras homenaxean ás cantareiras e á tradición oral. Dende aquela, a editora sumou preto de 3.500 títulos de 1.500 autores, entre eles Domingo Villar —que se estreou en 2006 no seu prelo con Ollos de auga—, e que constitúen «case unha historia da literatura galega» por si mesmos, como asegurou onte Henrique Monteagudo na presentación de Crear porvir. 75 aniversario editorial Galaxia. Ademais, o labor da empresa, que se constituiu como tal para burlar as restricións de asamblea do franquismo, é «fundamental» para entender a cultura galega dos últimos 75 anos, como defendeu o seu director, Xosé Manuel Soutullo, nun encontro coa prensa.

A mostra, que se inaugurou onte coa presenza do conselleiro de Cultura, José López Campos, na sede de Afundación en Santiago, pero que terá unha versión virtual e xirará polas outras cidades galegas para despedir o ano en Vigo, responde a «cal foi o significado de Galaxia en todos estes anos na cultura galega», explicou Monteagudo, para quen o proxecto recolleu un «legado» e abriu «camiños».