«O Sergas precisa, polo menos, outros 100 psicólogos clínicos máis»

Demoras de «máis de seis meses» para unha primeira consulta cun psicólogo clínico no Servizo Galego de Saúde (Sergas) «en todas as áreas sanitarias, a excepción de Pontevedra», que «nalgúns casos» alcanzan o ano, e uns prazos «ineficaces para o tratamento psicolóxico» nas sucesivas atencións. O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) vén de trasladar a súa «preocupación» pola prestación da Psicoloxía Clínica, pese a que a sanidade pública galega incorporou case medio centenar de novas prazas nos últimos años, unha «mellora substancial», aínda que «insuficiente» para atender o incremento da demanda, segundo o COPG, que estima necesarios, polo menos, «outros 100 psicólogos clínicos máis». «Dous por cada comarca, un por cada catro centros de saúde», sinala Xacobe Abel Fernández García, presidente da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, quen apunta que eses «números» responden a «unha cuestión de igualdade territorial». «Notamos que algunhas áreas teñen maior dotación ca outras e que, se vives nun sitio un pouco afastado, isto da Psicoloxía Clínica é imposible que che toque. De aí, a nosa proposta», resalta Fernández-García, antes de considerar que, «en Galicia, a Psicoloxía Clínica, tradicionalmente, estivo pouco tida en conta».

"En Galicia, a Psicoloxía Clínica, tradicionalmente, estivo pouco tida en conta"

«O que temos agora non é o resultado dunhas decisións tomadas fai un ou dous anos. É o resultado de toda unha traxectoria de máis de dúas décadas de planificación de Saúde Mental na que a Psicoloxía Clínica tiña un papel secundario e pouco valioso», lamenta o presidente da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG. «Existe a sensación de que, por parte da xente que organiza e busca preservar a saúde mental das persoas, e que se encarga de organizar os dispositivos para abordala, se entende que a psicoterapia e a Psicoloxía Clínica sería algo que ‘está ben’, con todo, parece que, se non hai fármacos, non se cura, cando os estudos científicos, e a opinión dos pacientes, é outra», destaca Fernández García, quen asegura que «a sensación» destes últimos é que «o feito de pasar por un proceso psicoterapéutico, non só ten utilidade», senón que «ten unha utilidade que permanece no tempo, frente a outro tipo de abordaxes».

«Cando se aposta por un enfoque máis basado no medicamento que na psicoterapia, o resultado é dotar máis do que proporciona o medicamento e menos do que aporta a psicoterapia. Iso implicou unha menor formación de profesionais, e unha menor contratación tradicional. Nestes momentos, a sociedade puxo en valor a Psicoloxía Clínica e o Goberno, como non podía ser doutra maneira, recolle ese guante e empeza a darlle este valor. E, de repente, nos encontramos con que a estructura da sanidade non tiña en conta esa Psicoloxía Clínica e, para empezar a aumentar os profesionais en formación, hai que facer verdadeiros esforzos», advirte.

«Mellora substancial»

Recoñece, o presidente da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG que, nos últimos anos, «houbo unha mellora substancial». «Isto non se pode negar», subliña Xacobe Abel Fernández García, quen especifica que, «efectivamente, houbo un incremento de case un 50%» das prazas de Psicoloxía Clínica no Sergas. «Pero ese incremento vén despois de moitos anos nos que a situación era moi mala. Cando algo está moi mal, a nada que se faga algo ben, nótase moito. E, agora, seguimos aumentando, pero é importante poñer enriba da mesa que ao sistema aínda lle queda por crecer e por prepararse para poder abordar, adecuadamente, a demanda», insiste, antes de detallar: «Numéricamente, segundo os datos que temos, estamos a falar de que a sanidade pública de Galicia conta con arredor de 136 psicólogos clínicos. Fai catro anos, éramos 91-92. Incorporáronse 45, neste último periodo. Isto é un avance importante pero, obviamente, estamos falando de que o ideal sería ter contado con estes 136 profesionais fai 10-15 anos. Imos moi tarde», incide.

«Cantos psicólogos clínicos se necesitarían?», expón o presidente de Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG. «Para sabelo con exatitude, habería que facer moitos estudos de necesidades, pero non sería raro que máis do dobre. Isto significa poñer tamén a traballar a maquinaria de formación de profesionais, e dun sistema que permita a formación e o relevo», prosegue Fernández García e, sobre o impacto dese déficit de profesionais da Psicoloxía Clínica na atención que se presta á cidadanía, sinala: «Obviamente, cando hai unha atención de urxencias, e en programas especializados, para primeiros episodios ou para a prevención do suicidio... Estes casos, entre comiñas máis ‘perigosos’, se poden abordar. O problema é todo o demáis. Temos unha filosofía sanitaria, como sistema, que confía nunha Atención Primaria para poder previr e abordar, de forma precoz, os problemas de saúde, e así garantir que estes non se volvan crónicos e difíciles de manexar, e conleven situacións de morbilidades e discapacidade. Se esta é a lóxica do sistema, no caso da Saúde Mental, e da Psicoloxía Clínica, estámosnola, entre comiñas, ‘fumando’, porque só se están a atender as cousas despois dunha espera moi longa. E, de precocidade, nada».

"A distancia de consultas entre sesións é para nós un aspecto sanguento"

Inclusión na Atención Primaria

«Para modificar isto», continúa, «o que se leva propoñendo, desde fai máis de dez anos, é a inclusión da Psicoloxía Clínica na Atención Primaria, onde podemos abordar as cousas de forma precoz, cercana á comunidade e na súa xusta medida; evitar que un problema se cronifique; e detectar outros que quizáis sexan incipientes pero que, manexados precozmente, teñen un mellor pronóstico. Esa é a lóxica», resalta Fernández García, antes de referir que, «neste sentido, ata agora había, ‘oídos xordos’» e, hoxe, «se empeza a aceptar xa que é o modelo interesante para iso».

Incide, neste punto, o presidente da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, en que «a distancia de consultas entre sesións» é, para os profesionais da Psicoloxía Clínica, «un aspecto sanguento». «Ao pautar un medicamento, pódese dar un marxe de tempo de moitos meses para ver se funcionou ou non pero, no caso da psicoloxía, hai aspectos que se teñen que traballar con poucas semanas de diferenza. Isto é unha queixa recurrente, e unha frustración importante nos propios profesionais xa que, cando queren ver a un paciente nun tempo relativamente curto, e ese tempo son catro meses, é moi difícil que ese traballo redunde no que esa persoa necesita. Ademáis, supón un gasto de recursos para a sanidade, xa que está poñendo un profesional, e dando unha atención a un paciente, pero iso non se traduce nunha melloría. Non está aportando valor», conclúe.

"Necesitamos non só que se dote, senón que se dote con cabeciña, para que a nosa labor poida ser o máis eficiente posible" «A Psicoloxía Clínica é unha disciplina que ten as súas peculiaridades, e entendemos que somos os profesionais os que sabemos como se traballa», reivindica Xacobe Abel Fernández García, quen «á hora de definir de que maneira» poden os psicólogos clínicos «aportar máis», fai fincapé en que, «a xestión será máis adaptada, canto máis cercana estea ao quefacer profesional». «Necesitamos non só que se dote, senón que se dote con cabeciña, de maneira que a nosa labor poida ser o máis eficiente posible, ter o máximo de utilidade. E, para iso, hai que coñecer e confiar nas capacidades e habilidades dos e das profesionais da Psicoloxía Clínica», insiste o presidente da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, quen sinala que iso «implica non só poñer a Psicoloxía Clínica na Atención Primaria», senón «crer nun proxecto de Psicoloxía Clínica» nese nivel asistencial. «Isto pode redundar en que a poboación estea máis saudable, así como en previr a psicopatoloxización a base de estar en lista de espera, estar pendente de consulta en Especializada, estar indo ao ámbito hospitalario... Pensamos, sinceramente, que se nos deixan poder dicir con claridade, como Psicoloxía Clínica, de que maneira podemos facer as cousas mellor, isto vai redundar non só en número de profesionais, senón tamén en capacidade, e en marxe de actuación destes profesionais», reitera Fernández García, quen celebra que dea «a impresión» de que, desde a Consellería de Sanidade, «deron pasos» para «incluir» aos psicólogos clínicos «nese proceso». «Estamos á expectativa», avanza.

Suscríbete para seguir leyendo