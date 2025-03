«Escribimos xuntas para escribir mellor en conxunto»

Despois de Contármonos, Alvarellos publica unha nova obra do colectivo de escrita feminista As Comadres das Letras. En Cereixas roubadas, no que achegan as súas voces Carmen Villar, Isabel Cribeiro, Chus Prol, Xulia Crego, M. C. García, Eva Teixeiro, Nela Valado, Marisa de Corme, Ana Barja, María Álvarez Landesa, Marta Abal, Flora Miranda e Marga C. Castro, aportan as súas creacións, individuais e colectivas, para render homenaxe á autora Luísa Villalta.

Onde nace o título do libro, Cereixas roubadas?

Creo que no título conflúen varias cousas. Por unha banda, Luísa Villalta escribiu nun momento determinado que as palabras se enguedellaban como as cereixas e pareceunos que esa era unha imaxe que tiña moito que ver con nós, coa escrita e con escribir xuntas. Con non saber moitas veces onde empeza o que escribe unha e o que escribe a outra. Tamén Luísa Villalta escribiu sobre a idea de roubar versos. Cabe destacar que cando nós decidimos escribir sobre ela non era doado acceder á súa obra e o que fixemos foi roubar versos para poder escribir esta obra.

Levaban tempo pensando nesta homenaxe a Luísa Villalta?

As Comadres das Letras reunímonos para escribir e queremos escribir en colectivo. É algo co que gozamos moito. Eliximos a Luísa Villalta porque, nese momento, non era doado acceder á súa obra e foi precisamente esa dificultade a que fixo que quixésemos mergullarnos na súa escrita. Por outra banda, nese tempo saíu Alma de violino, de Eli Ríos, Beatriz Maceda e Laura Suárez, que é especial polo afecto que temos coas autoras e partimos, dalgunha maneira, dese texto, para comezar o noso libro.

Un comezo que arranca cun renga.

Si. É un xénero de orixe xaponesa, no que a segunda muller que escribe emprega o como primeiro verso o último verso da que escribiu antes. Nós facemos exactamente o mesmo, de forma que ese texto que é un poema colaborativo ten esa característica.

Segue logo con poemas, prosa, teatro, ata con caligramas...

Cada unha escolleu aquilo no que se sentía máis cómoda e aí houbo absoluta liberdade para escribir. Eu creo que as obras colaborativas son moi necesarias e eu invitaría á xente a escribir en grupo, non por terapia, senón polo gozo de partillar o que escribimos e saber crear es escoitar o que crean outras persoas.

Foi moi diferente o proceso da escrita neste novo libro?

A sensación de escribir xuntas sempre é moi gozosa. O do renga foi moi divertido, porque foi como un reto. A segunda parte, a dos textos individuais tivo unha diferencia con respecto ao libro anterior, que nace nun obradoiro de escrita literaria, liderado por Eli Ríos, pero neste caso non había ninguén para liderar esa parte e supuxo, pola nosa banda, unha implicación maior á hora de apoiarnos para escribir.

De aí esa rede de axuda que tecen as comadres.

Sempre estamos en contacto á hora de escribir e temos unha rede que non só é para a escrita, porque tamén é unha rede de coidados e de afectos. Eu creo que sempre nos aprenderon que as mulleres competiamos entre nós, pero As Comadres das Letras non somos competidoras, non hai un texto máis importante ca outro. Nós escribimos xuntas para escribir mellor en conxunto. Esa imaxe da portada do libro, con esas cereixas ateigadas de cor e de sabor, enguedelladas, mostran algo importante para min, que é que tódalas cereixas semellan iguais, pero todas son distintas. E iso é algo que ten moito en común co noso colectivo: todas temos algo en común, pero todas somos diferentes. Iso é unha riqueza, iso fai que as cereixas sexan moito máis saborosas.

Igual de importante é tamén ese limiar de Marga do Val.

Ese limiar é un agasallo. É a mellor porta que podería ter o libro porque todo o que conta nese limiar supón unha lectura moi fonda e feita co corazón.

Encerra tamén moito simbolismo o feito de que este libro se presente este 8 de marzo?

Creo que é un día moi bonito para presentar este libro, e tamén que sexa na Libraría Lila de Lilith, en Santiago. Hai coincidencias, ou non, moi bonitas.

Suscríbete para seguir leyendo