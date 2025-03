Hyundai Motor finaliza el Inster Day en A Coruña para presentar su nuevo SUV

Hyundai Motor España ha elegido A Coruña para cerrar el Inster Day, un evento inmersivo que fusionó tecnología, cultura coreana y experiencias multisensoriales para presentar su nuevo SUV urbano 100% eléctrico: Inster. La iniciativa, parte de la estrategia de electrificación de la compañía, busca acercar a los usuarios las características principales del vehículo mediante la combinación de tecnología, cultura y experiencias multisensoriales.

Tras su paso con éxito por ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, el Inster Day llegó a A Coruña, donde muchos asistentes pudieron conocer de cerca las prestaciones del nuevo modelo e interactuar con diversas unidades. El evento, celebrado en el Studio Follow, contó también con espacios temáticos dedicados a la gastronomía coreana (K-food) y la cosmética (MiiN). Además, los asistentes pudieron disfrutar de otras actividades como una máquina de gancho y un caricaturista, que capturaron los mejores momentos en cámaras Polaroid. El monologuista Martín Luna fue el encargado de conducir el evento, que estuvo amenizado por la DJ Marta Van Dam.

Guillermo Mouronte, gerente de Hyupersa Centro (Valladolid); Francisco de Martín, director general de ventas de Hyundai España; Ramón Seijas, consejero delegado de Pérez Rumbao; Leopoldo Satrustegui, director de Hyundai España; Sergi Sánchez, gerente de Hyupersa Vigo y Ourense; y Francisco Zabaleta, gerente de Hyupersa Santiago y A Coruña. / Cedida

Bajo el lema Are you in?, el Hyundai Inster invitó a repensar la movilidad urbana, ofreciendo un diseño compacto y versátil, una autonomía de hasta 518 kilómetros en ciclo urbano, carga ultra rápida de 100 kilómetros en solo 12 minutos y la tecnología de carga bidireccional (V2L) que permite suministrar energía a otros dispositivos.

La directora de Marketing de Hyundai Motor España, Elena Gris, indicó que «elegir A Coruña como la última parada del Inster Day ha sido una decisión que ha respondido al caracter vibrante y acogedor de la ciudad. A Coruña es un lugar donde la gente vive la ciudad de forma activa, disfruta de sus espacios, de su cultura, de su mar... Y esa es precisamente la esencia del Inster: un coche pensado para las personas que se mueven, exploran y buscan nuevas formas de entender la ciudad».

Con estos eventos, Hyundai busca presentar su nuevo modelo y ofrecer un espacio de encuentro que conecte la tecnología automotriz con elementos culturales y estéticos.