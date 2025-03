Mulleres brillantes que fixeron historia na ciencia

Ao longo da historia foron moitas as mulleres que fixeron importantes avances científicos sen os que hoxe as nosas vidas serían moi diferentes. Todas elas foron mentes brillantes que, na maioría dos casos, se viron ensombrecidas polos científicos homes, aos que se lle recoñecían méritos que non eran deles. Aproveitando que onte foi 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, facemos un breve repaso por algunhas das científicas máis importantes da historia.

Caroline Herschel (1750-1848).

Está considerada a primeira astrónoma profesional. Ela foi a primeira muller en descubrir un cometa, o 1 de agosto de 1786, entre as constelacións da Osa Maior e Coma Berenices. Durante os anos 1786 e 1797 chegou a achar ata oito cometas, ademais de nebulosas, galaxias espirais e irregulares e cúmulos abertos. Na época victoriana, que unha muller se dedicase á ciencia non era para nada habitual e menos aínda estaba aceptado. Por iso cando descubriu o cometa escribiulle a Charles Blagden, secretario da Royal Society, anunciándolle o descubrimento do mesmo e remarcando que contactaba con el pola amizade que o unía ao seu irmán. De feito ata ese momento ela non era máis que a asistente deste. Anos máis tarde, Caroline Herschel obtivo o seu merecido recoñecemento científico, aínda que non tanto como o seu irmán.

Ada Lovelace (1815-1852).

Esta matemática e escritora está considerada a primeira programadora informática da historia. Era filla do coñecido poeta Lord Byron e Annabella Milbanke, matrimonio que se separou aos dous meses do seu nacemento. Durante a súa infancia estudou matemáticas polo desexo da súa nai de que non fose poeta. Ada foi a primeira en recoñecer que a máquina analítica tiña aplicacións máis alá do cálculo puro e que tamén podía manipular símbolos. Ademais, publicou o primeiro algoritmo destinado a ser levado a cabo por tal aparello. Os seus apuntes considéranse a primeira e máis completa descrición dos ordenadores, segundo o NIST (Instituto Nacional de Estándares e Tecnoloxía). Grazas á súa capacidade crítica e creativa sentou as bases para desenvolver o primeiro programa informático.

marie curie (1867-1934).

A química e física Marie Curie converteuse, a comezo do século XX, na primeira muller na historia en recibir un premio Nobel. O de Física compartiuno co seu marido Pierre Curie, pero uns anos máis tarde, en 1911, recibía, de novo, o máximo recoñecemento da Academia sueca, co premio Nobel de Química. As investigacións de Curie foron pioneiras, e nin ela nin o seu marido eran conscientes dos perigos aos que se expoñían coa radiación. De feito, crese que a anemia aplásica que provocou a morte de Marie en 1934 foi causada polos longos anos dedicados á investigación no seu laboratorio. A súa tumba está revestida con plomo para protexer aos visitantes dos seus restos radioactivos.

lise meitner (1878-1968).

Meitner converteuse na segunda muller en obter o título de doutora en Física na Universidade de Viena. En 1918 mudouse a Berlín e durante a súa estancia alí traballou no Instituto de Física Experimental, onde coñeceu ao químico alemán Otto Hahn. Tras traballar xuntos en varios proxectos, en 1912 trasladáronse ao Instituto Kaiser Wilhelm de química, onde Hahn continuou o seu labor por un soldo de 5.000 marcos anuais, mentres que Meitner tivo que traballar gratis ata que Max Planck a contratou como asistenta no seu laboratorio. En 1922 convértese en profesora de Física Nuclear Experimental na Universidade de Berlín. Xunto a Hahn e ao químico alemán Fritz Strassmann, Meitner creou o primeiro modelo de fisión nuclear da historia. Un ano máis tarde, Hahn publicou o seu traballo e omitiu o nome de Meitner. Alegou que o réxime nazi non lle deixaba incluír unha autora xudía, traballo polo que en 1944 recibiu o premio Nobel de Química.

Rosalind Franklin (1920-1958).

En 1951 ingresou no Laboratorio de biofísica do King’s College de Londres, onde levou a cabo un dos grandes descubrimentos da súa traxectoria. O director do proxecto redirixiu os seus estudos cara o campo da por entonces descoñecida estrutura do ADN, e Franklin puido usar os seus coñecementos de cristalografía para tratar de profundizar nos coñecementos sobre ela. En 1952 conseguiu obter algunhas das imaxes máis nítidas da estrutura completa do ADN que se fixeran ata o momento. Grazas a esta revelación a científica puido describir máis detalladamente a densidade do ADN e estableceu que as moléculas se organizaban en forma helicoidal. Por desgraza, a gran aportación de Franklin nunca foi recoñecida.

Margarita Salas (1938-2019).

Doutorada en Bioloxía pola Universidade Complutense de Madrid, foi unha das máis recoñecidas científicas españolas. Traballou durante tres anos con Severo Ochoa na Universidade de Nova York, e centrou as súas investigacións no campo da bioloxía molecular. Unha das súas principais contribucións á ciencia foi o descubrimento do ADN polimerasa, que é o responsable da replicación do ADN. Margarita Salas foi pioneira en moitas tarefas que ata entón só fixeran homes e sempre quixo manterse en contacto coa mocidade e inspirar a outras mulleres a interesarse pola ciencia.

