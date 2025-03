Las plazas de aparcamiento están cada vez más solicitadas, porque las grandes ciudades están apostando más por las zonas peatonales. De hecho, con la idea de reducir la contaminación también aparecen más plazas controladas por parquímetros.

Así pues, hay muchos que aprovechan todo el espacio posible para aparcar hasta dos vehículos. Seguro que en más de un garaje has visto una plaza ocupada por un coche y una moto. Ahora bien, no muchos conocen la normativa y es posible que lo hagan sin saber hasta qué punto es legal.

La primera cuestión tiene fácil respuesta, ya que la normativa que regula los aparcamientos en las comunidades de vecinos y demás plazas es la Ley de Propiedad Horizontal. En este sentido, la norma no estipula en ningún momento que esté totalmente prohibido aparcar dos o más vehículos en una plaza de garaje.

Es decir, si la normativa de la comunidad no pone concretamente que esto no se pueda hacer, no habrá ningún problema. Por lo tanto, lo más importante es informarse de las normas de convivencia en tu comunidad de vecinos para estar totalmente seguro.

De hecho, esta Ley de Propiedad Horizontal también recoge la posibilidad de usar tu plaza de garaje como un almacén o trastero. Del mismo modo, es algo que debe recoger la comunidad, por lo que si en las normas no aparece puedes usarla también como trastero.

¿Se pueden aparcar dos vehículos en una misma plaza de aparcamiento?

Tampoco debemos olvidarnos de que la LPH establece que esto solo puede ser legal si no se causan daños ni obstaculiza al resto de vecinos. Por lo tanto, se tiene que respetar a la vecindad en todo momento.

Por último, es posible que también te hayas preguntado si ocurre algo con tu seguro por tener dos vehículos en la misma plaza en caso de que haya alguna emergencia como una inundación, desprendimiento, incendio, etc. En estos casos, la realidad es que todo dependerá de la póliza de seguros.

En otras palabras, si en el contrato que firmaste no aparecía especificado nada de esto, al ser una práctica totalmente permitida, no debería haber ningún problema para que te cubran los daños.

Esto es en los casos en los que la plaza de garaje sea tuya, pero si hablamos de las antes mencionadas PAR (espacios controlados por parquímetros) las cosas cambian. Aquí ya no hay medidas de comunidad de vecinos, por lo que es el Ayuntamiento de cada ciudad quien las regula.

Por ejemplo, la ciudad de Madrid estipula que “excepcionalmente se podrán autorizar, previa petición de autorización al Ayuntamiento, plazas de uso doble (coche y moto a 2 coches) siempre que sus dimensiones no rebasen los 13 m2 y su perímetro permita el aparcamiento de ambos vehículos”. De esta forma, tendrás que contactar al respectivo ayuntamiento de cada ciudad o localidad.