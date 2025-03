El poder de dar voz a quien no la tiene

Cada día, miles de personas despiertan en España y se enfrentan a su jornada con problemas de comunicación. Personas con parálisis cerebral, trastorno del espectro autista (TEA) no verbal, y otros muchos colectivos con afecciones al habla o a la comunicación que necesitan alternativas para poder comunicarse con el mundo.

Según datos de Autismo Galicia, unas 450.000 personas están diagnosticadas con TEA, de las cuales 27.000 están en Galicia. De ellos, a falta de registros oficiales, se estima que un tercio tienen autismo no verbal, lo que significa que no hablarán más que unas pocas palabras durante su vida. Al mismo tiempo, según Aspace y Plena Inclusión, en España hay entre 120.000 y 180.000 personas con parálisis cerebral, muchas de las cuales sufren afectaciones a la comunicación, con un 80% del total requiriendo apoyo diario.

Para ello, los logopedas, especialistas en el tratamiento de trastornos relacionados con la comunicación humana, trabajan con diversas herramientas que les permiten a los usuarios comunicarse, algo que históricamente se hacía a través de tarjetas o cartulinas con palabras o gráficos. Ahora, gracias a la evolución de las nuevas tecnologías, su trabajo es más fácil, al igual que se amplían las posibilidades comunicativas del usuario.

Jessica Grijó Lareo es una de las logopedas que ayuda a las personas con problemas comunicativos a llevar una vida más plena, con mejor comunicación y poniendo en práctica diferentes técnicas para ello. Trabaja en un gabinete en A Estrada, y lleva desde 2009 ejerciendo, tras formarse especialmente en la comunicación de las personas con daño cerebral, tanto adquirido como de nacimiento.

La logopeda utiliza sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, métodos digitales para usuarios con incapacidad comunicativa: «Nos centramos en dar recursos para que las personas que no pueden comunicarse de forma oral o escrita lo hagan», añade. Sus intervenciones van desde niños con distorsiones musculares o autismo no verbal a pacientes con daño cerebral adquirido por un ictus o un traumatismo, entre otros: «Con diferentes elementos que tenemos en el comunicador, los usuarios pueden pedir necesidades básicas. Buscamos dar ese soporte físico para que se puedan comunicar a través de la palabra o con pictogramas».

Algunos de los programas que utiliza, y que son de amplio uso en la comunidad de logopedas, son Eneso Verbo, AsTeRICS Grid, Grid 3, Proloquo2go, u otros sistemas más sencillos, como QuickTalker: «Son sistemas recientes, antes se utilizaban solo apoyos visuales, como diferentes imágenes o pictogramas que imprimías, y los usuarios señalaban con la mirada o tocaban. Ahora es un sistema informático muy elaborado, con el que puedes realizar frases, ponerlas en presente, pasado o futuro, con diferentes sujetos... mucho más completo. También están conectados a las redes sociales, para que las puedan manejar desde su dispositivo», indica.

Una de las mayores ventajas que ofrecen estos programas es el transporte y la comodidad: «No puedes llevarte una cantidad de vocabulario enorme en imágenes en una carpeta. Con esto, en tu dispositivo tienes un almacén de vocabulario enorme que con un rastreo visual o un toque puedes localizar en segundos». Además, el poder estructurar frases o pensamientos más abstractos, muy difícil con soportes analógicos, se convierten en una poderosa herramienta para mejorar la expresión. Y es que la comodidad y facilidad de uso es primordial, ya que los usuarios deben convivir con él en todas las esferas de su vida para poder comunicarse.

El hecho es que muchos de los usuarios de estos comunicadores tendrán que usarlos de por vida, aunque no es siempre el caso: «Depende de la lesión, si es una persona que sufre autismo no verbal, lo va a necesitar toda su vida, no va a llegar a comunicarse nunca. Si es un traumatismo y a través de la rehabilitación va aumentando su capacidad para hablar, primero lo tenemos como un apoyo y luego se va eliminando o, en pacientes con esclerosis múltiple, lo usarán hasta sus últimos días. El uso depende de cada paciente».

Pero los comunicadores no es la única intervención que los logopedas hacen sobre sus usuarios. En un principio, al darles el programa, la intervención se centra en instaurar el software en las áreas de su vida en las que se va a usar y en el aprendizaje de su uso, hasta que esté bien asentado y adquirido por el usuario. Una vez esta fase se completa, se empiezan a trabajar otras capacidades, como la lectura o el aprendizaje de la escritura.

Avances de cara al futuro

Los sistemas actuales, aunque muy completos, siempre tienen margen de mejora. «Cada vez tienen más capacidad de almacenamiento de vocabulario, porque antes igual podías grabar solo 50 palabras o pictogramas. Ahora puedes hacer infinidad de ellos, con diferentes tableros, verbos, sujetos... están muy bien desarrollados», afirma la logopeda. Sin embargo, siempre se puede mejorar con sistemas más efectivos en diferentes patologías: «Por ejemplo, cuando una persona solo puede señalar con la vista, que hagan el rastreo visual a algún tipo de dispositivo que ayude, porque muchas veces es muy errático. Ellos intentan mirar hacia un lado, pero van hacia otro, porque su control motor es muy malo», asegura.

La realidad virtual (conocida por sus siglas en inglés, VR) y aumentada también es un mundo con mucho potencial. En su consulta, la logopeda ha utilizado gafas de VR con personas con disfemia (tartamudez) para desensibilizar al paciente ante situaciones con personas y ayudar a hablar en público sin que aparezca el tartamudeo. Ya se ha usado en otros casos, como en pacientes con agorafobia. La capacidad de mejorar la vida de las personas con problemas de comunicación con diferentes artilugios e innovaciones en hardware y software no para de aumentar.

Un muro para las personas con pocos recursos

A pesar del gran número de personas que están afectadas por algún tipo de trastorno comunicativo, el acceso a los programas y dispositivos que les ayudan a comunicarse sigue teniendo un elevado coste: «Hay programas que son como una grabadora, tú tienes espacio para 14 mensajes y los grabas y es lo único que puedes decir, y vale sobre 200 euros, pero si quieres un programa mucho más elaborado, como el Grid, ya son 600 o 1.000 euros».

Ante esta situación, una de las quejas tanto de usuarios como profesionales del sector es la falta de recursos de muchos para acceder a los programas: «Pueden no poder pagarse las terapias, no disponer de dispositivos para poder descargarse el programa o pagar su precio, todo cuesta mucho dinero del cual no disponen, porque mucho se va en la ayuda a los usuarios en su día a día, para vestirse, para asistencia...», reclama Grijó. La logopeda afirma que estos soportes deberían entrar «cada vez más» en la Seguridad Social: «Están empezando a entrar, pero deberían estar mucho más incluidos. Ni el programa, ni el dispositivo electrónico ni el profesional es gratis, y ves que a mucha gente le falta este recurso. Tu poder de comunicación lo es todo, si no vives aislado, y si aún por encima tienes un problema de movimiento añadido, tu vida queda reducida a lo mejor a una silla, y a que interpreten lo que necesitas».

