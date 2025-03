O Entroido xa é de forma oficial un Ben de Interese Cultural

Coa súa publicación onte no Diario Oficial de Galicia (DOG), o Entroido xa é oficialmente un Ben de Interese Cultural. Conclúe así todo o proceso deste recoñecemento co que se acredita o seu importante valor como patrimonio inmaterial do pobo galego, e que supón a aplicación do réxime de tutela da Lei de Patrimonio cultural e, polo tanto, conseguir o maior nivel de protección. A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, e despois dos informes favorables necesarios, culminou o proceso iniciado en 2024 para darlle esta distinción ao Entroido galego como recoñecemento á súa «fonda carga histórica, etnográfica e cultural».

De igual forma, fai fincapé no seu «grande aporte» ao patrimonio inmaterial, á vez que tamén se recolle a súa relevante presenza nas artes e nas letras, dentro e fóra de Galicia.