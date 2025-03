A Xunta renova a colaboración co audiovisual nos Mestre Mateo

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e o presidente da Academia Galega do Audiovisual, Álvaro Pérez Becerra, asinaron onte o convenio de colaboración mediante o que a Xunta inviste 70.000 euros na organización da 23ª edición dos Premios Mestre Mateo. Arredor deles, unha ampla representación do sector darase cita este sábado día 15 no Lalín Arena para asistir á gala de entrega, na que se darán a coñecer os proxectos e profesionais galardoados nas 25 categorías convocadas.

Este ano a gala de entrega dos Mestre Mateo sae por vez primeira do circuíto habitual dos grandes núcleos urbanos para celebrarse en Lalín. Baixo o lema O audiovisual en movemento, a bailarina e coreógrafa Marta Alonso dirixirá o evento, que conducirá a actriz e presentadora Teté Delgado con guión da tamén actriz Carlota Mosquera e do actor Manolo Cortés.