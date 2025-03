‘Rapa’, favorita en los Mestre Mateo que se entregan esta noche

La serie Rapa y los largometrajes As Neves, Honeymoon y +Cuñados copan 40 de las candidaturas finalistas en la 23 edición de los Premios Mestre Mateo. Rapa, en concreto, acumula 18 nominaciones y es, así, la producción más votada para una gala que se celebrará, esta noche, en Lalín y en la que se repartirán un total de 25 galardones. Será presentada por Teté Delgado.

La serie producida por Portocabo tiene, entre otras, la candidatura a Mejor serie de TV, que comparte con las producciones de Vaca, Clanes y El circo de los muchachos y la producida por Undodez junto a Televisión de Galicia (TVG), Bibopalula. Rapa también coloca a siete de sus intérpretes como finalistas en las categorías de interpretación: Mónica López, Javier Cámara y Darío Loureiro en papeles protagonistas y Sheyla Fariña, Adrián Ríos, Diego Anido y Miguel de Lira en reparto.

Honeymoon sitúa a tres de sus intérpretes en las categorías finalistas, Javier Gutiérrez como protagonista y Antonio Durán Morris y María Vázquez en reparto. Completan las categorías de Interpretación protagonista Federico Pérez por +Cuñados; Carmen Machi por Tratamos demasiado bien a las mujeres; Andrea Varela por As Neves; y Lucía Veiga por Na gloria, que también consigue ser finalista en Reparto por As Neves. Cierra esta misma categoría María Pujalte por Clanes.

Las finalistas a Mejor largometraje son As Neves, +Cuñados, Honeymoon y Xustiza artificial. Tres de ellas aparecen también como finalistas a Mejor dirección, Sonia Méndez por As Neves; Luis Avilés por +Cuñados y Enrique Otero por Honeymoon, junto a Jorge Coira y Javier Cámara por Rapa. En Mejor documental se encuentran Aurora, Filmei paxaros voando, Salvaxe, salvaxe y Prefiro condenarme, cuyo guión, de Margarita Ledo y Eva Veiga, quien también es finalista junto con los trabajos de Pepe Coira y Fran Araújo por Rapa; Roberto G. Méndez y Enrique Otero por Honeymoon; y Sonia Méndez, por su trabajo en As Neves.

En las categorías técnicas se encuentran, en Mejor dirección de producción Ana Míguez por Rapa, que repite junto a Javi Lopa por +Cuñados; María Liaño por Clanes; y Nati Juncal por Prefiro condenarme, que también repite junto a Silvia Fuentes por As Neves. En Mejor dirección de fotografía compiten Alberte Branco por Prefiro condenarme, Jaime Pérez por Rapa; Lucía C. Pan por As Neves; y Sergio Franco por Honeymoon. Y en Mejor dirección de arte, Andrea Pozo por +Cuñados; Curru Garabal por Tratamos demasiado bien a las mujeres; Elia Robles por As Neves; e Inés Rodríguez por Rapa. En Mejor Montaje están nominados Adrián Pino por Honeymoon; Gaspar Broullón, Lu Rodríguez y Jorge Coira por Rapa; Juliana Montañés por As Neves; y repite Lu Rodríguez por +Cuñados.