Simón: el confinamiento pudo ser «más suave», pero faltaba información

Fernando Simón, cara visible de lo más duro de la pandemia, reapareció ayer en un acto organizado por el Ministerio de Sanidad y destinado conmemorar que, justo ayer, se cumplían cinco años del inicio del confinamiento. Simón sigue siendo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) y regresa, después de años apartado de los focos, para reflexionar, junto con la ministra Mónica García sobre la respuesta a la pandemia, las lecciones aprendidas y los retos pendientes ante futuras amenazas.

En este contexto, reconoció que el confinamiento se podría haber hecho «más suave» o «más quirúrgico», pero en aquel momento, «no se podía» flexibilizar porque se necesita «más información» y un trabajo sectorial en el que se está trabajando ahora, lo que podría hacer que, en el futuro, si llega de nuevo un virus mortífero, el gobierno permita, en algunas circunstancias, relajar el aislamiento.

«No tiene sentido que una persona que esté sola en el monte esté confinada», puso como ejemplo, para a continuación explicar que se están «desarrollando más herramientas» para que en el futuro se puedan tomar decisiones más laxas pero «en aquel momento era difícil hacer algo distinto». «Lo que se hizo, con la información disponible, era correcto», remachó.

En su larga intervención, apenas hubo autocrítica, pese a que, antes de apartarse de la exposición mediática, fue objeto de duros reproches. Para él, a lo largo de estos cinco años han sido muchas más las felicitaciones y reconocimientos que las críticas, que fueron «minoritarias» aunque se les dio «mucha visibilidad». Simón achacó la campaña en su contra a los haters (odiadores en español) contrarios a las restricciones y el confinamiento, que a su juicio dirigieron sus ataques contra casi todos los portavoces de la pandemia, de cualquier país.

Preguntado por si volvería a ser la cara visible en una futura crisis sanitaria, indicó que su trabajo al frente del Ccaes incluye «comunicar los riesgos y la toma de decisiones» y no va a «dejar de hacer su trabajo» porque si los técnicos en salud pública se echan a un lado por las críticas, la información que recibirá la población será «sesgada y manipulada por esas personas que odian».

Sobre el futuro, Simón reconoció lo que dicen todos los expertos en salud pública, que es «probable» que haya una nueva crisis sanitaria, para la que España y el mundo no están preparados «al cien por cien». Y, sobre su destino personal, no ha descartado presentar su candidatura a dirigir la futura Agencia de Salud Pública, dado que primero quiere conocer los requisitos y condiciones, pero asegurado que «jamás» asumiría la dirección si el cargo «se elige a dedo». Según el experto, si España hubiera contado con una Agencia de Salud Pública cuando llegó el covid, «quizá la pandemia hubiera tenido un impacto marginalmente menor», pero lo más importante es que los profesionales sanitarios no hubieran estado sometidos a tanta presión y no se hubiera pensado que las «acciones estaban sesgadas por los políticos».

Más de 1,2 millones de personas vieron el documental sobre las residencias de Madrid

La emisión del documental sobre las víctimas de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid, 7291 logró el jueves por la noche una audiencia media de 1.278.000 espectadores en La 2 y 24 Horas. La cuota de pantalla de la cinta que se emitió a partir de las 23.00 y duró casi dos horas fue del 15%, según TVE. 7291 fue emitido simultáneamente en La 2 y en el canal 24 Horas y congregó a 2.963.000 espectadores únicos (número de contactos de al menos un minuto en el periodo analizado con el contenido). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el documental, RTVE y el Gobierno, además de ofrecer una cifra distinta a la que se maneja desde hace cinco años (4.100 fallecidos en las residencias de Madrid). Ayuso se negó a participar en el especial previo al documental y solicitó a RTVE la emisión de un vídeo para ofrecer su versión. La televisión pública se negó a emitirlo alegando que «constituye una intromisión indebida» y «podría suponer un uso instrumental del medio». Un día después de la emisión del documental, Isabel Díaz Ayuso acusó en una entrevista en la Cope al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer «despliegues mediáticos contra Madrid» y de «retorcer el dolor de las familias». También dijo que pedirá amparo a la justicia por las acusaciones del PSOE sobre su gestión en las residencias durante el covid. Aludía a las palabras de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien se refirió a «asesinatos» al hablar de las muertes en residencias en la pandemia. Maroto, por su parte, ya ha comunicado que se retracta de sus palabras. «La dirigente del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid nos ha acusado de asesinos. Eso significa que ha habido geriatras y que ha habido sanitarios, que las residencias han asesinado porque nosotros no hemos podido ir uno a uno», valoró Ayuso.