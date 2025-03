«Crear unha serie é como facer unha obra de artesanía»

No ano 1968, España gañaba por primeira vez Eurovisión. Lográbao Massiel con La, la, la. Todo o que xira ao redor do tema plasmouse na serie La canción co guion dos galegos Pepe Coira e Fran Araújo. Este último fálanos deste novo proxecto tras lograr con outro anterior, Rapa, once premios nos Mestre Mateo.

La canción chega a Movistar+ o 8 de maio. Como xurdiu o proxecto?

Cando rematamos Rapa, Pepe Coira máis eu xa estabamos pensando na seguinte serie xuntos. O mellor das series é traballar xuntos. Pensamos nesta idea que tiña dende hai tempo Pepe e puxémonos a investigar e pensar como facela. Saíu bastante rápido a verdade.

Descubriron algo que lles chamou a atención detrás do La,la,la?

Neste caso, descubrimos unha relación política cos feitos da serie e moitos detalles pequenos do que foi o proceso de gañar Eurovisión e de como foi cambiando a canción dun intérprete a outro. Hai moitos xiros, pero son cousas reais que nos atopamos polo camiño.

Non sei se é lenda urbana, pero dicían de que Fraga, como ministro (que interpreta Touriñán), amañara o concurso.

Témolo moi documentado. Non foi tanto un amaño como que Fraga era ministro de Información e Turismo no réxime de Franco que iniciou unha operación para intentar gañar festivais internacionais, entre eles Eurovisión. Investiron moitísimo na promoción e iso fai máis fácil que haxa resultados e se gañe.

É realmente a personaxe de Massiel a protagonista?

Non, os protagonistas son dous executivos de TVE. Mostramos toda a fase de Serrat, cando el abandona e pasa a Massiel e como esta gaña.

Está detrás de éxitos como Querer. É un Rei Midas das series?

Non, as series son dos seus creadores. Eu teño a sorte de que podo decidir e apostar por determinados proxectos con acertos e erros e nunca sabes cando vai suceder. A clave está en traballar e confiar nos mellores creadores. É como unha obra de artesanía. A única norma é ser aberto e flexible.

