Sube el sarampión en España: 142 casos en los primeros meses del año frente a los 229 en todo 2024

El Ministerio de Sanidad ha constatado el aumento de casos de sarampión en España, como está ocurriendo en toda Europa. Según datos de Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha habido 258 sospechas de sarampión, de las que se han acabado confirmando 142 frente a los 110 de finales de febrero y a los 229 en todo 2024.

Por comunidades autónomas los datos, que han sido recogidos desde el uno de enero al nueve de marzo y recopila Europa Press, muestran que País Vasco y Andalucía son las que más han notificado con 91 y 15, respectivamente. Además, se han notificado tres casos en la Ciudad Autónoma de Melilla, dos casos en Galicia y dos en la Comunidad Valenciana y uno en Madrid.

El Ministerio de Sanidad se remite al Plan Estratégico de Eliminación del Sarampión para reforzar la vigilancia epidemiológica, la detección precoz y el control de brotes. Además, recuerda que la vacunación es fundamental para fortalecer la inmunidad y frenar la transmisión.

472 sospechas

A lo largo de 2024, 17 comunidades y ciudades autónomas notificaron un total de 472 sospechas de sarampión de las que 229 se confirmaron. 54 casos fueron importados. En 12 regiones se notificaron brotes, en general de pequeño tamaño, con entre 2 y 4 casos con poca difusión y trasmisión, fundamentalmente en el ámbito familiar y en centro sanitario, salvo un brote con 57 casos en Castilla-La Mancha con cadenas de transmisión asociadas, en Extremadura y Andalucía.

Durante 2024 los casos y brotes de sarampión han estado fundamentalmente asociados al incremento de casos en Rumanía: importaciones que han generado contagios en población residente en España, sobre todo en familias de origen rumano asentadas en España.

Inquietud de los médicos

Hace apenas unos días, la Asociación Española de Vacunología (AEV) también trasladaba su inquietud por el auge de la enfermedad. "Es imprescindible mantener coberturas de vacunación del 95% o más", advertían. El sarampión es una enfermedad infecciosa producida por un virus del género 'Morbillivirus'.

Muy contagiosa, con una tasa de transmisibilidad cercana o superior al 90%, describen los médicos. En una población susceptible, un caso origina entre 12 y 18 casos secundarios. Al ser una de las enfermedades más contagiosas, requiere niveles de inmunidad altísimos de la población para interrumpir su transmisión y eliminarlo de la comunidad.

Entre sus recomendaciones, la AEV recuerda que "es fundamental la vacunación sistemática en la infancia" incluida en el calendario con dos dosis: una a los 12 meses y otra a los 3-4 años. Además, si un adulto no está correctamente vacunado y no ha pasado el sarampión, sí debe inmunizarse. También todas las personas susceptibles de cualquier edad. "Una persona es susceptible si no está correctamente vacunada con dos dosis o si no ha padecido la enfermedad", concluyen.

Alerta de Europa

El pasado viernes, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) informaba de la cifra "más alta" casos de sarampión en Europa en 25 años y la atribuía a la disminución de la vacunación, y es que casi el 90% de las personas diagnosticadas con sarampión en 2024 no estaban vacunadas.

La Unión Europea y el Espacio Económico Europeo han registrado hasta 32.265 casos, un "aumento significativo" con respecto a las 3.973 de 2023, todo ello a pesar de que todos los programas nacionales de inmunización de la región "incluyen una vacuna altamente segura, eficaz y accesible".