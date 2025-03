Un tercio de los médicos en Galicia trabajan en la privada: suman 4.400

La sanidad privada ha fichado a un tercio de los médicos en activo en la comunidad. Un total de 4.427 facultativos están dados de alta en el Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios de Galicia, según la Consellería de Sanidade. Se trata de profesionales que trabajan tanto en centros sanitarios privados como aquellos que tienen sus propias consultas, incluidos los que compatibilizan pública y privada que rondan los 700, según datos de 2023. En total, trabajan en el ámbito privado más de 15.154 sanitarios, pues además de médicos hay enfermeras, psicólogos clínicos, odontólogos o fisioterapeutas, entre otros.

Mientras la carencia de médicos en algunas especialidades tensiona los servicios de la pública, el 35% de los facultativos colegiados en Galicia trabaja para la privada que, a pesar de ello, también acusa falta de especialistas y compite para fichar a profesionales para sus centros ofreciéndole jugosos salarios y buenas condiciones laborales.

En Galicia el número de médicos colegiados en activo, según las últimas cifras del INE correspondientes al año 2023, asciende a 12.934. Y Sanidade cifra el número de médicos activos en centros sanitarios privados a fecha de 7 de marzo de 2025 en 4.427. Solo el pasado año, según el Sergas, se dieron de alta en la privada 1.662 profesionales sanitarios, no solo médicos . Aun así, es una cifra bastante inferior a la registrada en otros años. En 2023 fueron 2.100 y en 2022 un total de 2.078.

Estos profesionales trabajan tanto en hospitales privados, como en clínicas, consultas particulares o para aseguradoras. De hecho, los seguros de salud ganan cada vez más adeptos en Galicia, lo que les obliga a ir ampliando su cartera de médicos.

Casi dos de cada diez gallegos cuenta ya con un seguro de salud. Solo en la última década más de 86.000 personas se pasaron a la privada en Galicia. Las demoras en los centros públicos son una de las principales razones para suscribir una póliza sanitaria, pero no es el único factor. Según explican desde Unespa, patronal de las aseguradoras, aumentan las empresas que ofrecen a sus empleados seguros privados como pago en especie. A esto se suma que los precios que ofrecen las compañías por la asistencia sanitaria privada son cada vez más competitivos. El riesgo es que, en algunos casos, esto deriva en la precarización del trabajo de los profesionales. Sin embargo, abrir una consulta privada o fichar por un gran hospital resulta tentador para muchos médicos, no solo económicamente sino porque no tienen la presión que hay en la pública donde tienen que atender a un mayor número de pacientes, hacer guardias o prolongar jornadas.

Para evitar la fuga de médicos de la pública a la privada, la Consellería de Sanidade decidió flexibilizar la compatibilidad. De esa manera, no tienen que elegir entre una y otra sino que pueden compaginar las dos actividades. Además de un régimen más flexible para compatibilizar, la Xunta también decidió reducir la penalización económica por no trabajar en exclusiva para el Sergas. Si antes los profesionales perdían 900 euros cada mes en su nómina si optaban por pasar consulta o operar en la privada, ahora solo les quitan 180 euros.

Esto ha favorecido que un mayor número de profesionales pidan la compatibilidad. En 2024 hubo 223 facultativos de la red pública que solicitaron la compatibilidad, lo que supone un notable incremento (un 56%) respecto a 2023 cuando solo fueron 143 los doctores que dieron el paso.

Mientras, cada gallego desembolsa en sanidad privada 684 euros al año, según la Fundación IDIS. El grueso se corresponde con dinero que sale del bolsillo de los gallegos para pagar medicamentos, tratamientos o consultas privadas por su cuenta: asciende a 549 euros mensuales. El resto, unos 135 euros per cápita, se corresponde con la aportación que se hace al año para pagar seguros de salud. El gasto en sanidad privada de los gallegos ha aumentado un 10% en estos tres últimos años, un incremento acorde con la mayor inversión que se hace también desde la pública.

El gasto sanitario per cápita en Galicia creció un 10% entre 2021 y 2023 hasta los 2.641 euros por habitante. El 75% de esta inversión procede del sector público: 1.957 euros por persona.

