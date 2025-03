En directo | Sigue toda la actualidad del temporal que afecta a España

Una persona atrapada en un tejado en Cártama (Málaga) por la crecida del río Guadalhorce

Una persona ha quedado atrapada en un tejado en la localidad malagueña de Cártama debido a la crecida del río Guadalhorce y está a la espera de que un helicóptero pueda rescatarla. El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha explicado a EFE que el hombre se encuentra bien pero los agentes de la Guardia Civil han pedido que no quede en el tejado de su vivienda, ubicada en el margen derecho del río, hasta que un helicóptero pueda ir a por él, ya que en estos momentos no había ninguno disponible. Gallardo ha indicado que también había una persona que ha necesitado ser rescatada en la zona del Molino Carvajal, que se encuentra bien y va a ser trasladada al pabellón del pueblo. El resto de vecinos que han tenido que abandonar sus casas se han ido con familiares o amigos. El regidor ha señalado que este martes unos 3.500 niños no irán a clase, ya que permanecerán cerrados cinco colegios y dos institutos del municipio.