«Debemos aprender a ver la prosperidad en otros términos»

Fernando Valladares es investigador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos y un científico altamente citado por sus investigaciones sobre diversidad y los impactos del cambio climático. Ofrece una conferencia en Vigo, dentro de un ciclo sobre montaña, medio ambiente y cambio climático.

Ante un momento tan urgente en cuanto a la crisis climática, ¿están los gobiernos y la sociedad reaccionando con la suficiente rapidez?

Creo que resulta evidente que ni los gobiernos ni la sociedad están a la altura del gran desafío climático, ambiental y de recursos naturales en general que tenemos. Basta con ver cómo estamos sufriendo las consecuencias: contaminaciones, olas de calor, los problemas derivados de la falta de especies en los ecosistemas... Son auténticas bofetadas de realidad y creo que no estamos reaccionando con la debida antelación y rapidez, en parte porque no nos creemos que esto ya esté ocurriendo. La dana de Valencia, por ejemplo, reflejó claramente que no nos creemos el clima que ya está aquí. Así que no solo no estamos preparados, sino que cuando ocurren las cosas seguimos sin creérnoslo. Es cierto que no es fácil de encajar, que no es fácil reaccionar, pero no nos atrevemos como sociedad, y especialmente los responsables políticos, a hacer frente a los poderes fácticos: la industria, las grandes corporaciones, la economía de mercado... Necesitamos políticos y políticas más valientes, pero también una sociedad más informada y más proactiva.

¿Qué impactos del cambio climático le preocupan más a corto plazo? ¿Y a largo plazo?

A corto plazo, tienen que ver con lo que se conocen como los latigazos hidroclimáticos: eventos extremos, súbitos, en los cuales el agua juega un papel determinante en esos vaivenes bruscos del clima. Son eventos que estuvieron, por ejemplo, detrás de los incendios de California de este año, y son, a corto plazo, lo más preocupante porque son súbitos, intensos y generan grandes catástrofes, como los huracanes Milton y Helene, de unas magnitudes tremendas, o el tifón Shanshan, con cuatro millones de japoneses desplazados... A largo plazo lo que más me preocupa son las alteraciones profundas en el sistema atmósfera-mar. Los mares están dejando de regular bien la temperatura de la atmósfera y, en concreto, en el Atlántico Norte estamos ante el colapso de la circulación del Atlántico Norte (AMOC). Estamos viendo que no va a tardar mucho, una década o dos como mucho, en que presenciemos el detenimiento de esta corriente y esto es de un nivel de catástrofe difícil de encajar, de entender y de simular. Generaría una desestabilización del sistema climático global muy profunda. Ahora ya no se debate si se va a producir o no, ahora el debate es cuándo.

¿Cómo puede la biodiversidad ayudar a mitigar sus efectos?

Tenemos que entender la biodiversidad como todas esas piezas de un complejo puzle que son los ecosistemas y, a medida que faltan esas piezas o están deterioradas, esa gran maquinaria funciona cada vez peor. Ese tipo de dinámicas abruptas ocurren en los ecosistemas y necesitamos la biodiversidad para que funcionen porque, además, los ecosistemas ricos en especies son los más eficaces en la doble función de secuestrar el CO2 de la atmósfera y mantener a buen recaudo el que está en los suelos y en la materia orgánica.

El concepto tradicional de prosperidad suele estar ligado al crecimiento económico, ¿cómo lo reformularía usted?

Vivimos en una civilización cuyo motor socioeconómico es mágico, irreal y, por tanto, insostenible. Es un sistema económico basado en el crecimiento perpetuo, ilimitado, en un planeta que tiene límites. De hecho, empujados por ese crecimiento continuo, ilimitado, hemos reventado ya seis de los nueve límites planetarios que la ciencia ha establecido para que el ser humano pueda seguir vivo en el planeta. Por lo tanto, iniciar una transición hacia el decrecimiento económico es lo más inteligente que podemos hacer. Es algo que va a ocurrir, no es una cuestión opcional, lo que es opcional es hacer o no algo antes de que las recesiones y los colapsos del sistema socioeconómico sean ya de gran dimensión. Ahora vamos viendo pequeñas manifestaciones, avisos de un sistema que está tocando techo. Tenemos que aprender a ver la prosperidad en otros términos y desligarla del concepto del crecimiento y para hacerlo tenemos que relacionar decrecimiento económico con una nueva prosperidad basada en una economía de la suficiencia, no del exceso, derroche y crecimiento continuo. Esa economía tiene, además, grandes ventajas y virtudes, ya que está asociada con una auténtica prosperidad y bienestar, porque una de las cosas que nos permitiría es trabajar menos, lo que nos dejaría margen para un tiempo que hoy en día no tenemos. Un decrecimiento en la producción y en el consumo nos permitiría tener al día muchas más horas para cuidarnos, para cuidar, para ser sanos y felices, y por eso la palabra clave asociada a esta nueva prosperidad es abundancia radical, abundancia de lo que precisamente no tenemos ahora: tiempo.