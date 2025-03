«España está entre as zonas máis afectadas polo cambio climático»

Ademais da súa carreira investigadora e de levar a dirección de Economics for Energy, Xavier Labandeira é partícipe en Ecobas (Centro de Investigación Interuniversitario, integrado por moitos dos mellores académicos e académicas das tres universidades galegas), investigador afiliado ao MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) e membro do consello científico do Real Instituto Elcano.

Cales son os efectos económicos máis críticos a curto e longo prazo do cambio climático?

No curto prazo estamos especialmente preocupados polos eventos extremos, aqueles cuxa maior probabilidade de aparición e intensidade están claramente vinculados pola ciencia cos procesos de cambio climático. Graves inundacións, como as vividas hai pouco en Valencia, ou vagas de calor extraordinarias e recorrentes entrarían nesta tipoloxía e causarían inmensos danos socio-económicos. No medio e longo prazo destacaría os efectos de retroalimentación dos sistemas naturais, que a ciencia considera probables unha vez se superen determinados niveis de concentracións contaminantes na atmosfera, que porán en marcha cambios globais con gravísimos impactos sobre as sociedades humanas. Neste caso a nosa variable de control actual, as emisións de gases de efecto invernadoiro, deixaría de gobernar os procesos de cambio climático co que se limitaría considerablemente a nosa marxe de manobra.

Que sectores económicos en España e Galicia serán os máis prexudicados?

O impacto socio-económico neto do cambio climático será globalmente negativo, pero España está entre as zonas máis afectadas como xa a estamos a observar nun grande número de indicadores (redución de recursos hídricos, aumento de temperaturas...). Galicia pode exercer ocasionalmente de refuxio climático nun entorno tan negativo, pero os impactos negativos sobre os nosos importantes sectores primarios serán certamente relevantes.

Como se poden cuantificar os custos económicos do cambio climático?

Contamos con aproximacións moi sofisticadas para avaliar estes danos, recollendo desde efectos negativos sobre a saúde até impactos sobre os sectores produtivos. Unha medida de especial interese é o denominado custo social do carbono, que informa actuacións públicas e privadas para mitigar as emisións de gases de efecto invernadoiro en diversos países. O seu cálculo non é trivial xa que require computar efectos sectoriais o máis amplos posibles, a nivel global e interxeracional.

Que características debe ter unha política climática para ser eficaz e equitativa?

Esencialmente, ser quen de introducir medidas que leven a unha redución das emisións causantes do problema e a un mínimo custo para a sociedade. Ser tamén quen de aportar medios e estratexias para a adaptación ao cambio climático que xa está a producirse. En ambos casos buscando minimizar os impactos sobre os que menos teñen.

Que medidas considera que deberían adoptarse en España para mitigar os efectos do cambio climático sen xerar desigualdades sociais?

Concentrar os recursos dispoñibles para compensacións distributivas só nos fogares máis vulnerables, facilitando o cambio de equipamento e compensando posibles subas de prezos. Tamén ser particularmente coidadoso con territorios moi dependentes desas emisións, por exemplo por concentración de industrias intensivas en enerxía, e cos fogares de zonas rurais que habitualmente están máis expostos e con menos capacidade de reacción ás políticas climáticas.

Cre que España está a facer o suficiente en termos de políticas climáticas?

Afortunadamente estamos baixo o paraugas da ambiciosa política climática da UE, que leva aparellada a aplicación directa de diversos instrumentos, como o sistema de comercio de emisións, ou esixe aos estados introducir medidas harmonizadas. Porén, a situación é claramente mellorable en moitos ámbitos, por exemplo no gravame dos combustibles fósiles ou a electrificación do transporte.

Pode ser a taxa ao carbono na fronteira de UE unha ferramenta efectiva?

Permitirá protexer aos nosos sectores económicos europeos da competencia de lugares onde non contan con políticas climáticas tan desenvolvidas. Debe entenderse, ademais, como unha maneira de promover que eses outros territorios aumenten a súa ambición climática para así evitar o pagamento da tarifa sobre os seus produtos.

Estamos avanzando ao ritmo necesario cara a un modelo enerxético sustentable?

Desafortunadamente o camiño está a ser moito máis lento do desexable, incluso en lugares como a UE que non contan con estes recursos enerxéticos e teñen políticas climáticas avanzadas. No noso caso é imprescindible unir aos obxectivos ambientais, non só climáticos, esa redución de dependencia de lugares cada vez menos fiables nun mundo de crecente complexidade.

Cales son os principais atrancos económicos e políticos que dificultan a implantación masiva de enerxías renovables?

As enerxías renovables son cruciais para conseguir a transición a sociedades descarbonizadas e na actualidade son tecnoloxías maduras e competitivas. O seu problema principal ten que ver coa intermitencia, ao depender de sol e vento. Isto pode solucionarse con almacenamento enerxético, expandindo a súa capacidade e interconexións renovables, ou tendo outras tecnoloxías non limpas de apoio. Porén, un atranco importante nalgúns lugares é a oposición social polos impactos paisaxísticos ou porque as rendas que xeran non fican nos territorios. Penso que debemos actuar con decisión para superar as barreiras precedentes ante a persistencia das enerxías contaminantes e a intensificación do cambio climático.

