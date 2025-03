La esperanza que nunca se pierde

Es lunes, 18 de noviembre de 2012. Hace siete años que se independizó de la casa familiar pero, como acostumbra a hacer siempre que puede, el ferrolano Pedro Yáñez inicia la semana almorzando con sus padres y su hermana. Es un día más: comen, juegan a las cartas y disfrutan de la compañía. Nada hace presagiar a sus progenitores que aquella será la última vez que verán a Heavy —su género musical favorito y mote por el que le conocían sus amigos—. Tan solo dos días después, Pedro dejaría de contestar a llamadas y mensajes. El 20 de noviembre desapareció y, a pesar de los esfuerzos de su familia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), casi doce años después, Heavy continúa en paradero desconocido.

La de este ferrolano, aficionado a la música y la fotografía, es una de las 222 denuncias activas por desaparición, es decir, aquellos casos sobre los que existe una investigación policial en vigor en Galicia. Así se desprende del Informe Anual de Personas Desaparecidas 2025, realizada con datos al cierre del pasado año, que elaboran el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Desaparecidos.

En los cuarteles y comisarías de la comunidad se cursaron durante el pasado 2024, un total de 744 denuncias por desaparición, la mayoría de ellas —casi el 60%— referidas a menores de edad. A pesar de la inexistencia de datos territorializados, Interior apunta que nueve de cada diez denuncias catalogadas en el conjunto del Estado fueron voluntarias. En este sentido, es importante apuntar que de las 17.857 denuncias catalogadas por los agentes policiales durante el pasado año, tan solo 1.449 se corresponden a desapariciones forzosas o involuntarias. Una serie de datos que reflejan la importancia del trabajo policial durante los primeros días tras la recepción de la denuncia, y es que es en ese espacio temporal en la que se logra dar con el paradero de la persona desaparecida en más del 90% de los casos.

Casi 80 casos activos tras más de una década

Lamentablemente, no siempre se puede lograr ese rápido hallazgo y las investigaciones policiales, a pesar de los esfuerzos, no obtienen respuestas para el dolor de las familias que no encuentran a un ser querido. Es el caso de las 75 familias que buscan a algún familiar desaparecido desde hace más de una década.

Desde el primer momento de la desaparición de Heavy, su familia se volcó enteramente en la búsqueda, y hoy todavía no pierde la esperanza de encontrarlo con vida. Otro ejemplo es el de la pontevedresa Sonia Iglesias, dependienta en una conocida tienda de ropa, cuya desaparición, una mañana de agosto del 2010, causó una inmensa conmoción en la ciudad del Lérez.

Desde el primer momento, las indagaciones policiales apuntaron hacia un crimen machista cometido por el propio marido de Iglesias. Sin embargo, la tesis nunca se pudo probar. Los agentes llegaron a registrar, sin éxito, el panteón familiar del cementerio de San Mauro, en Pontevedra, donde creían que Julio Araújo podía haber ocultado el cuerpo años atrás. La muerte en 2020 de Araújo cerró la puerta a una posible confusión. «Aunque la justicia divina se encargó de Julio, nosotros no fuimos capaces de dar justicia a Sonia ni a su familia; teníamos que haber dado a su familia el cuerpo», lamentaba entonces uno de los investigadores. Tan solo dos años después de la muerte de Araújo, Sonia Iglesias fue declarada fallecida.

Otro de estos casos es el del taxista ourensano Elías Carrera, donde la investigación nunca logró certificar si se trató de una desaparición voluntaria o si le ocurrió algo. El 17 de julio de 2013, Elías dejó su coche en el garaje y toda su documentación en casa, alquiló un vehículo en la ciudad de las Burgas que posteriormente devolvió en Vigo, ahí se perdió su rastro. Casi 12 años después, su familia mantiene la esperanza de poder dar con el paradero de un hombre que hoy tendría 72 años.

El perfil del desaparecido en la comunidad: hombre adulto de las provincias atlánticas

El perfil de las desapariciones activas en la comunidad concuerda en gran medida con el del conjunto del Estado: Un hombre adulto, que en el caso gallego, desapareció en alguna de las provincias de la fachada atlántica de la comunidad.

Así las cosas, casi tres de cada cuatro casos activos por desaparición en Galicia se corresponden con varones. Concretamente, así es en 164 de los 222 hechos sobre los que existe todavía una investigación policial en vigor.

En consonancia con las características demográficas que identifican a la población gallega, el 70% de las desapariciones que se mantienen activas tuvieron lugar en las provincias de la fachada atlántica: A Coruña y Pontevedra, con 83 y 76 casos respectivamente. Mientras que Ourense registra 32 y Lugo 31.

Una de cada tres personas en paradero desconocido en Ourense es menor de edad

A pesar de que la mayoría de desapariciones activas en la comunidad afectan a personas adultas, entre los 222 casos que estudian las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la comunidad figura la desaparición de 45 menores de edad.

En este sentido, llama la atención que en la provincia de Ourense una de cada tres desapariciones activas es la de un menor de edad. Así en la provincia termal, los agentes tratan de dar con el paradero de 12 menores de edad. Pontevedra es en la provincia en la que más menores se buscan: 18. Después están A Coruña con 11 y Lugo con 4.

Interior incluye en su informe de manera independiente, datos sobre los menores extranjeros ausentados de los centros sobre los que se ha extinguido la tutela, por haber transcurrido 12 meses de la desaparición o por haber cumplido los 18. En el caso gallego son 11.

