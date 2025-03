«La gira que se presentaba más difícil va a ser la más bonita para nosotros»

«Nos volveremos a ver», dijeron por última vez en 2017 antes de emprender un parón indefinido en los escenarios, en referencia al título de una de sus canciones más icónicas. En ese caso, más que una canción, era una promesa. Y este año, han cumplido. La banda La Raíz, referente en el panorama de la música con compromiso social, regresa a los escenarios tras varios años de silencio con una gira que recala este sábado en el Coliseum de A Coruña a las 21.30 horas. Les preceden, como teloneros, los gallegos Catuxa Salom y The Rapants.

¿Qué tal va la vuelta?

Abrimos la gira con dos Wizinks en Madrid, hicimos Bilbao la semana pasada y ahora toca Galiza. Son unas sensaciones brutales, porque es la vuelta de la banda que nos vio crecer y que nos dio todo, y el reencuentro con un público que también nos ha llevado en volando siempre. Hay mucha ilusión y muchas ganas.

Muchos grupos hoy en día anuncian gira de despedida como estrategia de marketing y regresan al año siguiente. Ustedes aguantaron más de siete años. ¿Qué ha pasado en este tiempo?

Quien nos conozca sabe perfectamente que no fue ni mucho menos una estrategia de marketing. Fue una necesidad vital de algunos de los miembros de la banda, por eso hemos estado, como bien dices, siete años sin actividad, hasta que el corazón nos ha pedido volver a juntarnos. Durante este tiempo nos han pasado muchas cosas; hemos crecido en lo personal en muchos aspectos, hemos tenido hijos, hemos recuperado un poco el tiempo con nuestra gente más cercana. Algunos emprendimos proyectos vitales y laborales, y algunos hemos seguido también en esto sin dejar la música de lado. Esta ha sido nuestra vida en este tiempo.

Cuando anunciaron su «descanso indefinido», lo hicieron esgrimiendo que se encontraban en momentos vitales diferentes. ¿Cómo decidieron que era el momento de reencontrarse?

Fue Pablo Sánchez [uno de los vocalistas principales de la banda] el que tuvo la ilusión y la necesidad de volver a juntarnos a todos, de volver a disfrutar de esta banda que tanto nos ha dado. Todos sabemos que hay etapas de la vida en las que la cabeza te pide una cosa y otros en los que el corazón te pide otra. Las personas vamos necesitando de sensaciones, vamos cambiando cosas. Tanto la parada de la actividad como el reencuentro fue muy natural y unido a sensaciones y a momentos vitales, como dices. Al final, nuestra vida es la música, ahí estaba la posibilidad de que algún día pasara y al final se dio para este año, y aquí estamos.

Precisamente Pablo Sánchez [que anunció que no podría emprender la gira debido a una enfermedad] será el único que se la pierda. ¿Cómo están todos, la banda y él, de ánimos? ¿Se nota el hueco en el escenario?

Por supuesto. Tanto nosotros como el público sabemos el peso de la ausencia de Pablo Sánchez, amigo, compositor y alma de esta banda. Es una lástima, a veces la vida te tiene preparadas estas cosas. Él fue el que ideó el reencuentro, y por cuestiones que ya todos conocemos no va a poder disfrutarlo, al menos de momento. Pero a veces en los momentos más difíciles sacas una fortaleza que ni siquiera pensabas que podía llegar. Estamos en un momento en el que después de asimilar la situación, lo que en un principio nos generaba un miedo atroz que era afrontar estas gira sin él, se ha convertido en una unión que ya teníamos pero que todavía está más reforzada, tanto entre nosotros como con el público. Y ahora mismo estamos con unas ganas increíbles de seguir haciendo lo que tenemos programado, de dedicárselo a él, de volver a disfrutar del público que ya nos demostró en Bilbao que no nos va a dejar solos en este momento difícil. En definitiva, de disfrutar cada concierto como si fuese el último y de fortalecer todavía más el sentimiento que teníamos ya desde hace años de que cada concierto es un regalo. De ser la gira que se presentaba como la más difícil para todos, y permitiéndome el lujo de hablar en nombre de la banda, va a ser la más bonita para nosotros.

En estos siete años no solo han cambiado ustedes. También el momento social: regresan en pleno auge de la ultraderecha y de las posiciones reaccionarias. Sus letras destacan por el compromiso social. ¿Les empujó en parte esto a volver?

No sé si fue específicamente esa la intención o si simplemente coincidió. No solo la situación política ha cambiado, sino también el comportamiento de la gente, que ya no es el mismo que el de hace años. Como bien dijo Pantxo en el último concierto, estamos en una situación en la que se nos empuja al individualismo extremo, y nosotros queremos poner en valor lo común. Con nuestro mensaje intentamos dar valor a esos aspectos, a que la gente siga creyendo en la gente y que puedan seguir disfrutando de nuestra música, de nuestro mensaje y de la unión en general.

No han estado desconectados. Del parón de La Raíz salieron proyectos musicales como Valira o Ciudad Jara. ¿Cuál es la diferencia a subir al escenario ahora de nuevo con La Raíz.

Es diferente a hacerlo con un proyecto que acaba de empezar. Con La Raíz es maravilloso, porque tenemos la gran suerte de trabajar con gente que nos da todas las facilidades del mundo, con la que te sientes muy seguro porque eres consciente de lo capaces que son. Al final, por decirlo rápido, vas un poco con todo hecho. El público con ganas y la gente que está debajo del escenario trabajando día a día, 24/7, empujando de una manera increíble. Estás muy arropado. Con los proyectos personales de cada uno todo es un poquito más difícil, porque aunque también te rodeas de gente muy válida, es como volver a empezar, como regresar a los inicios. No lo digo como algo malo, porque tiene su parte emotiva y bonita. No es ni mejor ni peor, es distinto.

¿Se siguen sintiendo identificados con las letras que les hicieron populares hace años?

Claro, al final te sientes muy identificado todavía con el mensaje que te ha hecho crecer y que en su día dijiste porque lo sentías así. Con los años es cierto que también vas abriendo otras vías de pensamiento y otras maneras de actuar, pero por supuesto que nos seguimos sintiendo identificados con ese mensaje de La Raíz. Entre otras cosas porque vamos a volver a hacerlo y, de no ser así, no podríamos subirnos a un escenario a cantarlo.

Les telonean The Rapants y Catuxa Salom, grandes nombres del panorama de la música en Galicia. ¿Cómo se da esta conexión?

Nosotros, en cada visita que hacemos, buscamos reforzar nuestra conexión con el lugar y con todo lo que nos ha dado en nuestra trayectoria. En cada lugar ya venía asentado que nos iba a acompañar un artista del sitio en el que estamos. Aquí serán The Rapants y Catuxa Salom. Nuestra conexión con Galicia también será que Fillas de Cassandra nos acompañe próximamente. Con muchas bandas nos une una relación personal forjada durante años, y con otras simplemente la música, por eso buscamos propuestas que puedan sumarle un puntito más a esa conexión con el lugar.