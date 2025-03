El temporal obliga a aplazar el ‘Special Down’ de la Fundación Amador de Castro

Las malas condiciones metorológicas previstas para mañana, 22 de marzo, han obligado a la Fundación Amador de Castro a posponer el evento Special Down que, con motivo del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, se iba a celebrar, durante todo el día, en las instalaciones del complejo hostelero y deportivo de After, en Oleiros. La Fundación y la gerencia de After trabajan ya en cerrar una nueva fecha.