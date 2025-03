«La educación no es ‘fast food’, hace falta tiempo para regular la IA dentro del aula»

ChatGPT nació en noviembre de 2022. Supuso una fuerte toma de contacto entre la Inteligencia Artificial (IA) y la sociedad. En el ámbito educativo, ¿cómo ha evolucionado la aplicación de la IA desde entonces?

Pues como evoluciona cualquier tecnología de este tipo y al igual que pasó con internet en su momento: a pasos de gigante. Preparando este congreso me acordé de cuando entré en los centros educativos en 2003 y empezábamos a usar el disquete de memoria. Poco después se empezarían a cablear las escuelas y se crearían las aulas de informática... ¡Y fíjate ahora! La IA es otra etapa más.

¿Pero no cree que su evolución ha sido muy vertiginosa?

Al día están saliendo aproximadamente 200 nuevas aplicaciones que emplean la IA, y eso también se extrapola a la educación. La principal diferencia que tiene con otras tecnologías es la curva de adopción entre los docentes: la mayoría emplean IA. Cuando apareció internet tuvo que pasar una década para que se implantase en el ámbito educativo, pero la IA ya está aquí, es el ahora dentro y fuera del aula.

¿Y no está la educación todavía en fase beta en su relación con la inteligencia artificial?

Siempre estamos en fase beta con todas las tecnologías, pero no solo la educación, sino la sociedad en su conjunto. En este aspecto, los docentes tenemos una ventaja: estamos en formación permanente.

Dentro de las aulas, ¿cuál es el actual estado de la IA?

Ahora mismo son los docentes quienes pueden adoptarla y quienes tienen la responsabilidad de usarla. Muchas consejerías de Educación de varias comunidades ya han habilitado la IA para el profesorado. Nos ahorra mucha burocracia y nos permite crear materiales didácticos de gran calidad. Una gran ventaja es que te permite personalizar mucho el aprendizaje, como por ejemplo, adaptar contenidos para alumnado con espectro autista. Con la IA, podemos hacer que una misma información, una instrucción o una actividad sea accesible, para todos y para todas. Aún así, hoy los menores no están usando la IA dentro del aula; no estamos en ese punto todavía.

Queda mucho por regular...

Sí, pero en el caso de los menores, yo no tengo ninguna prisa en que la IA les llegue aún. Hay que establecer un marco legal que garantice que los alumnos puedan hacer un uso responsable, ético, crítico, y seguro de esta tecnología, y eso no se hace de la noche al día. La educación no es fast food, no es una hamburguesa o una pizza... Es una cocina a fuego lento. Y aunque vaya en disonancia con el ritmo de evolución de la IA, la regulación futura de esta tecnología entre el alumnado ha de hacerse con mucha calma y mucho margen. Con todo, ya se está trabajando en esta dirección desde las instituciones.

¿Qué desafíos hay por delante con la regulación de la IA en los alumnos menores?

Uno de los puntos cruciales con la IA es el tema de la protección al menor en materia de privacidad digital, datos, trayectoria académica... Esto hay que regularlo de manera muy reflexiva y darle mucha pausa. Por otra parte, para que los jóvenes tengan una buena relación con la IA es necesario que sepan darle un contexto; es decir, que sepan contrastar información, discernir, consultar fuentes, identificar los sesgos que pueda tener esta tecnología... Incentivar el pensamiento crítico, en definitiva.

Aunque no esté regulado todavía, es sabido que muchos alumnos emplean la IA en el ámbito educativo, y en muchos casos lo hacen para zafarse, de alguna forma, del trabajo que le imponen en la escuela. ¿Cree que esta es otra gran amenaza?

Ese fenómeno siempre existió, con y sin ChatGPT. Todos recordamos, por ejemplo, portales web como El Rincón del Vago o el CD de la Enciclopedia Encarta en otros tiempos más anteriores. Cuando estaba en la universidad había carteles que decían: «¡Hacemos tu trabajo de fin de carrera por poco precio!» Trampas y malas praxis siempre las ha habido. ¿Cómo se combaten? Pues con acompañamiento y seguimiento docente, porque nuestro trabajo es evaluar. El escritor Marc Prensky acuñó el término «nativos digitales» para las generaciones que crecieron en la era de las tecnologías, pero es importante dejar esto claro: un niño que es nativo digital no quiere decir que sea competente digitalmente.

¿Hay peligro de que se produzca una brecha en el ámbito educativo dependiendo de la renta del alumnado en relación con la IA? Es decir, ¿la enseñanza pública está igual de preparada que la privada en este aspecto?

Basándome en la experiencia, yo entiendo que no tiene por qué. En España nunca hemos tenido esa brecha en el acceso a la tecnología entre educación pública y privada o concertada. Nuestros centros educativos están muy bien dotados en ese aspecto. Con todo, habrá que estar atentos a la evolución de este mercado, que está en una especie de carrera espacial. Es todo tan incipiente que no se puede asegurar nada.

En sitios como Madrid se está optando por una involución en el uso de las pantallas, como se pudo ver esta semana con el decreto para prohibir el uso individual de ordenadores, tablets o móviles en Infantil y Primaria. En Galicia también hay una parte significativa de la comunidad educativa que demanda esto a la Xunta. ¿Qué opina de eso?

Con respecto al decreto madrileño, todavía hay que ver en qué queda, ya que ese planteamiento puede vulnerar el derecho del alumnado. Pero es importante tener una cosa en cuenta. El único espacio que garantiza el desarrollo de la competencia digital de todo el alumnado es la escuela, al margen de su contexto socioeconómico o cultural. Restringir mucho el acceso a estos medios puede fomentar desigualdades entre los estudiantes. La escuela ha de garantizar la equidad.

¿Qué le diría a los docentes y a los padres reacios a introducir la IA en la educación?

Que cuando surge una tecnología como esta, lo más importante es el conocimiento sobre ella, y no solo saber las oportunidades que nos ofrece, sino también los desafíos que se plantean. Solo así podremos tomar medidas regulatorias.

