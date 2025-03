Un home do noso tempo

Non é doado enfrontarse ao teclado para lembrar ó amigo finado nestas últimas horas, Xoán Bernárdez Vilar, a quen puiden despedir na tardiña de onte, acompañándoo e enfrontándonos ao enigma máis fondo da nosa condición humana, a morte.

Coñecín a Xoán hai cincuenta anos ó pouco de chegar a Vigo, no entorno da comunidade do padre Seixas. Fáiseme moi difícil, ordenar as ideas neste momento para resaltar unha personalidade tan poliédrica, tan vitalista e comprometida coas diferentes épocas que lle tocaron vivir.

Algunhas delas vivímolas en común partillando as preocupacións daqueles tempos de mudanzas políticas, dende a caixa de resistencia promovida polo padre Seixas, para axudar ós perseguidos e sancionados nas loitas sindicais de Vigo, ata a fundación do Partido Galeguista, a creación de Coalición Galega e posteriormente o Partido Nacionalista Galego.

Bernárdez naceu en Marín (1936) pero pasou a súa mocidade en Vigo onde estudou o bacharelato e Maxisterio en Pontevedra, e xa de xubilado doutorouse en Historia na Uvigo. A súa vida laboral desenvolveuse na Caixa de Aforros de Vigo, alcanzando a categoría de director de oficina e xubilándose como administrador do centro recreativo dos traballadores da Caixa de Aforros (URECA), onde dirixiu a revista Latexo, que era o órgano de comunicación cultural dos empregados da Caixa de Aforros.

Xoán foi un escritor precoz, escribiu as súas propias «historietas» aos doce anos de idade, que deixou coidadosamente encadernadas para que entreguemos á Fundación Penzol, con outros moitos orixinais das obras que nos ten legado. Escribiu arredor de corenta libros entre novelas e ensaios, destacando na narrativa histórica con títulos como: Un home de Vilameán, Anatomía da Revolución Irmandiña (1975), polo que recibiu do Padroado da Cultura Galega de Montevideo, unha das mellores novelas históricas en galego; Ouveade, naves de Tarsish! (1983), Homo Sapiens (1984), Vento do norte,Vento do sul (1985), No ano do cometa (1986) premio Xerais, Xerusalén, Xerusalén! (1992) ou Big-Bang (1996).

Como historiador parte dos seus traballos versan sobre Galicia, que podemos dividir en tres grandes eidos: o século IV a.c destacando a Ora marítima de Rufo Festo Avieno, que foi o título da súa tese de doutoramento; o mundo Medieval con títulos como O comezo da nosa Idade Media. A Gallaecia que se emancipou de Roma; o ciclo artúrico no que destaca O rei Artur. Mito e realidade.

Non me quero esquecer da súa faceta de comunicador en diferentes medios. Colaborou no programa de radio Raíz e Tempo, primeiro programa en galego despois da guerra civil, na revista de Estudos Miñoranos, Encrucillada, Agalia e foi director de Galicia Social.

É académico da RAG, padroeiro da Fundación Penzol, á que legou o seu arquivo, e na que a súa colaboración ten sido fundamental nas materias da súa especialización.

Hai sobre todo dúas características da súa personalidade que influíron na súa longa e importante vida, o optimismo e a perseveranza inquebrantable. Honesto, fóra de calquera petulancia, nunca aceptou privilexios de ningún tipo,sempre provisto do mellor da condición humana.

Sempre levou a Galicia no seu ser pois sabía, como galeguista, que para servir a Galicia, é preciso inculturizarse nela, coñecela, amala, sentirse suxeito activo da súa historia, ser sempre fiel e leal con ela.

Grazas, Xoán, polo que nos deches e deixas.

*Presidente da Editorial Galaxia. Vicepresidente da Fundación Penzol