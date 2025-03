Familias gallegas urgen «protocolos educativos específicos» para los niños con enfermedades reumáticas

«Los niños y niñas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas —y, sobre todo, con aquellas patologías que cursan con dolor—, no cuentan con protocolos educativos que sirvan como ‘hoja de ruta’ a los centros de enseñanza. Hablamos de pequeños que faltan mucho al colegio; que, a veces, se enfrentan a hacer exámenes con dolor; que tienen capacidades cognitivas mermadas, porque imagínate... yendo con dolor a clase, ¿cómo vas a atender? ¿Cómo vas a saber llevar un aprendizaje cuando estás más pendiente de tu dolor?», advierte Ana Vázquez Lojo, presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega.

Bajo el lema É o que toca, la entidad ha lanzado una campaña de «sensibilización e información», en el marco del Día Internacional de la Enfermedades Reumáticas en la Infancia —que se conmemoró el pasado 18 de marzo—, para «visibilizar las dificultades que enfrentan los menores afectados por esas dolencias» y «reclamar la implementación de protocolos educativos específicos» que «tengan en cuenta sus necesidades particulares».

Encuesta a familias

«Es importante poner el foco en todo esto, porque el abandono escolar de los niños con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas alcanza el 2% en la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Muchos de nuestros pequeños no siguen estudiando por el sufrimiento que tienen, y por la sobrecarga y el esfuerzo que les supone», resalta Vázquez Lojo, antes de desvelar que, «el 44%» de las familias participantes en una encuesta realizada por la Liga Reumatológica Española (LIRE) —entidad que también preside—, aseguraron que «los profesores no saben lo que significa una enfermedad reumática en un niño». «No es habitual, entonces, no se dan cuenta de todo lo que conlleva», considera.

Ana Vázquez Lojo, presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega. / Carlos Pardellas

"Muchos de nuestros pequeños no siguen estudiando por el sufrimiento que tienen, y por la sobrecarga y el esfuerzo que les supone" Ana Vázquez Lojo — Presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega

Llama la atención, en este punto, Ana Vázquez Lojo, sobre el hecho de que, el mismo sondeo llevado a cabo por LIRE, «puso de manifiesto» que los alumnos con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas «pierden, de media, unos 25 días de clase, cada año», debido a sus patologías, lo cual «afecta, significativamente», a «su progreso académico, y su integración social».

Además, la encuesta llevada a cabo por la Liga Reumatológica Española muestra que «un 8,7% de estos alumnos, se ve obligado a repetir curso por las consecuencias directas de su enfermedad», sostiene la presidenta de esa entidad, y de su homóloga gallega, quien hace hincapié en que «la educación es un derecho fundamental», por tanto, «los niños con enfermedades crónicas no deberían enfrentarse a barreras adicionales para acceder a ella».

Acciones prioritarias

«Hacemos un llamamiento a los responsables educativos, y a la sociedad en general, para priorizar las siguientes acciones: protocolos escolares específicos para alumnos con enfermedades reumáticas; formación y sensibilización del profesorado, promoviendo el conocimiento sobre estas patologías y su impacto en el aula; y planes individualizados de apoyo académico, incluyendo exámenes adaptados y sistemas de aprendizaje flexible», incide Vázquez Lojo, antes de explicar que la campaña É o que toca, lanzada, recientemente, por la Liga Reumatolóxica Galega, «utiliza conceptos como el azar y los juegos típicos infantiles para lanzar su mensaje».

"Queremos que la sociedad entienda que, aunque estas enfermedades no se ven, sus consecuencias son muy reales. Los niños y niñas con dolencias reumáticas y musculoesqueléticas necesitan que se les escuche, se les comprenda y se les apoye" Ana Vázquez Lojo — Presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega

Campaña de sensibilización

«A través de materiales gráficos y dinámicas interactivas, se busca sensibilizar a la población gallega sobre la realidad de los niños y niñas con dolencias reumáticas y musculoesqueléticas, destacando que, aunque la enfermedad puede ser cuestión de azar, su atención y apoyo no pueden dejarse nunca a la suerte», señala la presidenta de las ligas reumatológicas gallega y española, e insiste: «Queremos que la sociedad entienda que, aunque estas enfermedades no se ven, sus consecuencias son muy reales. Los niños y niñas con dolencias reumáticas y musculoesqueléticas necesitan que se les escuche, se les comprenda y se les apoye».

Suscríbete para seguir leyendo