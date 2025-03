Alerta de la Guardia Civil a toda España: cuidado si recibes este SMS de tu banco

Las 'ciberestafas' están sufriendo un avance imparable. Cada día, nuestros teléfonos resuenan con números que nuestro dispositivo identifica como "no deseado", pero es un no parar. Y no solo a través de llamadas, sino que los mensajes, los perfiles 'sospechosos' que nos siguen a través de redes sociales o esos mails que, por suerte, en su mayoría ya van directamente a la carpeta de 'spam'.

Cada vez surten menos efecto, pero el auge hace que cada día alguna víctima de estos cibercrímenes pierda una gran cantidad de dinero en favor de un ladrón. La última, un SMS sobre el que la Guardia Civil se ha encargado de advertir.

"Desde la Guardia Civil queremos alertar de un tipo de estafa muy común: el smishing. Consiste en el envío de un mensaje de texto por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando por ejemplo una entidad bancaria", introdujo sobre el smishing el guardia civil que informaba a través de un 'reel' de Instagram.

¿Cómo identificar el smishing?

"¿Con qué objetivo? Robarle información privada y hacerle cargos indebidos en su cuenta bancaria", explicaba sobre el fin de estas actividades ilegales, a la vez que explicaba cómo tratar de evitar ser la víctima de una de estas estafas: "Extrama la precaución ante cualquier mensaje que recibes y no estés esperando. Analiza el SMS recibido y si te pide algo con urgencia, sospecha".

Por último, daba la clave para nunca caer en este tipo de estafas y es que esta nunca será la actitud de un banco real con sus clientes: "Tercero: Recuerda que ninguna entidad bancaria te va a solicitar datos privados a través de un mensaje de texto".