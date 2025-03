The Prodigy y Amaia se suman al cartel del festival O Son do Camiño

El festival O Son do Camiño acaba de dar un golpe en la mesa con la incorporación de tres nuevos artistas que prometen momentos memorables en el Monte del Gozo en esta nueva edición: The Prodigy, Amaia y Paul Thin. Junto a estas nuevas confirmaciones por parte de la organización, el festival también hacía pública este jueves la distribución del cartel con los diferentes artistas por días, algo muy esperado por el público.

The Prodigy, auténticos referentes de la música electrónica británica desde la década de los años noventa, son sinónimo de energía y espectáculo. Hits como Firestarter, Breathe o Omen los han convertido en leyenda viva de los festivales. Su actuación promete ser una de las más intensas de esta edición, en una visita a Galicia que el grupo realiza por segunda vez tras su visita a Vigo hace dos décadas, donde estuvieron en el Parque de Castrelos en 2005.

Amaia, con una trayectoria que va mucho más allá de su victoria en el año 2017 en el concurso televisivo Operación Triunfo, se ha consolidado como una de las voces más personales y sensibles del panorama musical a nivel nacional. La combinación de pop, clasicismo y experimentación de la artista navarra dará un toque diferente y emocional al festival de la capital gallega, ciudad a la que acudirá con un nuevo disco recién publicado, Si abro los ojos no es real.

Por su parte, Paul Thin, una de las grandes revelaciones del último año, llega a Compostela tras el éxito alcanzado durante su paso por Operación Triunfo 2023. Con su estilo fresco y lleno de referencias contemporáneas, ha conectado con un público joven y muy activo en las redes. Su último trabajo discográfico es Reboot.

Con estas nuevas confirmaciones y la distribución del programa por días ya disponible, el festival O Son do Camiño entra en su recta final antes de la celebración, que tendrá lugar del 12 al 14 de junio en Santiago. Los últimos abonos disponibles para el certamen del Monte do Gozo siguen a la venta a un precio de 135 euros (G.G incluidos), si bien para hacerse con alguna de las entradas de día habrá que esperar aún hasta el próximo martes, 1 de abril, a partir de las 12.00 horas. Con precios desde 59 euros en www.osondocamino.es, representan una oportunidad perfecta para todos aquellos que quieran vivir el festival a su ritmo.

Del cartel de este año ya se sabía que contaba con nombres como Kings of Leon, Duki, Bryan Adams, Estopa, Bad Gyal, Steve Aoki, Amaral o Dani Fernández, a los que ahora se suman estas nuevas propuestas que amplían la diversidad estilística de un evento que no para de crecer. En concreto, y en lo referente a la distribución de los músicos por jornadas, el festival O Son do Camiño arrancará el próximo 12 de junio con Duki, Bryan Adams, Franz Ferdinand, Mikel Izal, Nil Moliner, Dollar Selmouni, Paul Thin y Galician Army. Ese mismo día, pero dentro del programa del escenario ElectroSon, los protagonistas serán Bárbara Lago, Benwal, Dexphase Indira Paganotto, Teresa Ferreiro y Vendex.

El viernes 13 de junio será el turno de Kings of Leon, Bad Gyal, Kase.O, Amaia, Carolina Durante, Juan Magan, Siloe y Merino. Adiel, Ame(LIVE), Andrés Campo, Héctor Llamazares, Karras Martínez y Mano Le Tough serán los artistasen este segundo día de festival en el escenario ElectroSon.

Para la jornada de cierre del certamen en esta edición, el 14 de junio, el cartel en el Monte do Gozo contempla las actuaciones de The Prodigy, Estopa, Amaral, Steve Oaki, Dani Fernández, La La Love You, Lia Kali, Marlena, The Rapants y Tain.