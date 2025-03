Dinamarca dice adiós a las cartas y en España respiran tranquilos hasta 2030

La trituradora del mundo analógico que trilla cada día una parte de nuestras vidas y recuerdos ha decidido cargarse el servicio público de envío de cartas y postales en Dinamarca. PostNord —que así se denomina la empresa— acaba de anunciar que el próximo mes de junio comenzará a hacer desaparecer sus tradicionales buzones rojos y, para finales de año, las carteras y carteros estatales ya no incluirán las misivas en sus sacas. Estiman que 1.500 puestos de trabajo quedarán borrados.

Su despedida no tendrá los honores del cartero de Una última carta (Kalandraka), el libro del griego Antonis Papatheodoulou que en 2016 se hizo con el Premio Compostela de Ilustración por la sentida historia del último día de trabajo del cartero Costas en una isla jónica.

Desde el Gobierno danés y desde PostNord indican que la población puede estar tranquila. Aquellas personas nostálgicas que quieran enviar cartas pueden apostar por una empresa privada. Asunto cerrado. Esgrimen que su decisión se toma debido a las cifras: entre el año 2000 y 2024 el volumen de cartas y postales enviadas ha bajado más de un 90% al pasar de 1.400 millones de unidades a 110 millones.

Aunque hemos solicitado los datos de Correos España, lo único que nos ofrecen son los totales, donde se suman cartas, paquetes, notificaciones y todo tipo de envíos. Los datos de correspondencia no figuran en sus resúmenes de cada ejercicio.

Las cifras se plasman en el Informe anual del sector postal, con datos de 2023 de Correos y todas las empresas de reparto, encargado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Su conclusión es que en España «el número de envíos SPT (cartas ordinarias, postales, cartas certificadas y notificaciones) siguió cayendo en 2023» respecto a 2015, anotando un descenso acumulado de casi el 62% entre ambas fechas. Entre 2022 y 2023, el descenso fue del 10% al anotar 1.341 millones de envíos de cartas, postales y notificaciones. Por contra, el servicio de mensajería y paquetería repartió en 2023 en España 1.014 millones de envíos, un 15% más que en 2022.

Ante esta situación ¿qué opinan representantes sindicales en Correos? ¿Temen que España acabe siguiendo los pasos de Dinamarca en unos pocos años? José Antonio Pensado, responsable de CCOO Correos en Galicia, resalta que «aquí no está previsto que cierre Correos». «El 24 de diciembre hicieron un real decreto para que sea una empresa esencial del Gobierno para prestar servicio en el rural. Vamos a ampliar la prestación del SPU —Servicio Postal Universal— hasta 2030. Está pendiente de que lo aprueben en el Congreso de los Diputados», asegura.

Esa aprobación urge, ya que el Plan de Prestación de Servicio Postal Universal —que garantiza que se preste de forma asequible a toda la ciudadanía— con Correos como operador designado expiraría el 31 de diciembre de este año.

Pensado añade que «está claro» que la carta tradicional «va a menos» al pasarse cada vez más las empresas a la factura electrónica en lugar de la carta postal. «El futuro es el mercado de paquetería», concluye.

Elvira Maceiras, responsable de Correos Galicia en UGT, señala que defienden un modelo postal universal y añade que, de momento, mantienen trabajo de envío de cartas sobre todo de eléctricas, ayuntamientos, telefonía y Tráfico. «Hay países en el resto de Europa que quieren seguir el camino de Dinamarca, pero no tenemos miedo de que al Correos español le pase eso. No vemos el peligro», afirma.

El presidente de la Sociedad Sociedad Filatélica y Numismática Canguesa, José Antepazo, se muestra más crítico y ve que Correos no favorece el envío de correspondencia. «Correos vende sellos pero no franquea sellos. Quieres enviar algo y ponen ‘pagado en Correos’, pero no estampan el sello. Ya no se encuentran sellos usados. El gran despropósito de esta empresa es que en España, si quieres la colección de sellos de todo el año tienes que pagar alrededor de 200 euros; en Alemania consiguen la suya por no más de 50». Zanja que «el 80% de las sociedades de sellos que había se han cerrado». «En Cangas éramos más de 100 socios, ahora somos unos 40 que coleccionamos. Queda todo en el olvido», afirma.

