Ryanair desvela cuales son las peores filas de un avión: ni ellos mismos las recomiendan

Ryanair ha advertido a los pasajeros que consulten dónde se van a sentar antes de emprender sus vuelos en julio o agosto. Los clientes de la aerolínea irlandesa de bajo coste pueden conseguir los mejores asientos en un vuelo de Ryanair en cualquier momento con un práctico mapa del avión.

Los mejores asientos del avión antes son los de las primeras cinco filas, según informa Ryanair. Los más adecuados para tener más espacio para las piernas son los de las filas 1 A C, 2 D F, 16 y 17, principalmente porque están ubicadas cerca de las salidas de emergencia.

Ryanair también informa de que los pasajeros que reserven un asiento en las filas 16 y 17 pueden facturar hasta 60 días antes del despegue. Para aquellos que quieran tomar fotografías durante el vuelo, opten por los asientos de ventanilla ubicados entre las filas 15 y 18.

La aerolínea asegura: "Son las fotos de Instagram que siempre se te han escapado: la del cielo azul rosado perfecto, nubes esponjosas y rayos de sol de otro mundo, todo enmarcado por un ala atrevida que se asoma por la esquina. Para capturar estas bellezas absolutas, reserva un asiento junto a la ventana que esté ubicado en algún lugar entre las filas 15 y 18: es tu momento de brillar".

Por otro lado, los mejores asientos para comer y beber son los que se encuentran en las filas 1, 2 o 33 en los vuelos de Ryanair.

Mejores asientos para dormir

Si quieres dormir, el asiento 11A es la mejor opción, ya que no tiene ventanilla. Ryanair afirma: "No mucha gente sabe que el asiento 11A no tiene ventanilla, lo que significa que es el asiento perfecto si tienes pensado dormir un poco durante un vuelo por la mañana".

Los asientos que se deben evitar incluyen el 11A debido a su falta de ventana, mientras que el 12A y el F también pueden tener una ventana desalineada o faltarle una. El 1 y el 33 también se consideran asientos que se deben evitar, debido a su proximidad a los baños, lo que podría afectar su experiencia.