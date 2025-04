La escritora gallega Ledicia Costas gana el premio El Barco de Vapor por 'Feriópolis'

El palmarés de Ledicia Costas no conoce techo. La escritora viguesa, que acumula cerca de una treintena de galardones, entre ellos un Premio Nacional y que en enero de este mismo año recibía el Zenda por Sete dentes de León, suma desde hoy el Premio SM El Barco de Vapor por Feriópolis. La obra ha sido seleccionada de entre un total de 208 originales.

El jurado ha elegido este trabajo «por proponernos un viaje en una montaña rusa que transita desde la inquietud hacia la empatía y la esperanza, pasando por un camino lleno de emociones y personajes inolvidables; una historia que crea un universo fantástico donde se da voz al mundo interior de los niños en toda su complejidad, ofreciéndoles un refugio».

La escritora explica que creó esta historia «para que puedan divertirse diferentes generaciones». Añade que «tiene bastante que ver con encontrar un lugar feliz. La nostalgia es inevitable, pero ojalá la alegría gane siempre la partida».

También se ha anunciado el Premio Gran Angular en literatura juvenil para Marina Aguirre por Hoy honramos a los vivos. En la rueda de prensa de esta mañana, la periodista cultural Maica Rivero puso el foco en «la fuerza de ambas historias para empoderar a los más jóvenes en la búsqueda del camino propio y un sitio en el mundo, su energía para alentarles a trabajar la madurez con sentido autocrítico, ecuanimidad y recursos personales sin dejar de valorar por el camino el peso de la amistad». También quiso subrayar «la sutileza narrativa de ambos relatos para abordar los sentimientos a flor de piel, de abandono, pérdida o desarraigo, con un trasfondo que es una apuesta firme por la vida frente al dolor y la muerte».

La entrega oficial del galardón, que tiene la mayor dotación del mundo de habla hispana en su categoría, se realizará el próximo 24 de abril en una gala en Madrid.

'Feriópolis'

Lola es una niña huérfana que se encuentra a cargo de sus tíos desde muy pequeña. Se debate a diario entre la rabia y la tristeza porque no se caen nadabien; la convivencia es horrible. Todo cambia la tarde que va a la feria con sumejor amiga Ruth. Algo extraño presiente por el camino, y la señora de la entrada, a la que le faltan dos dientes y medio, le insinúa que hay nuevas normas. No tarda en complicarse el viaje cuando, montadas en el Tren de la Bruja, Lola captura al vuelo el sombrero de la bruja: se hace la oscuridad, el tren para y se da cuenta de que es la única pasajera. El resto de niños ha desaparecido.

Al salir del tren, se encuentra con Pedro el Maquinista, que le explica que ha sidoelegida para visitar la ciudad a la que acaba de acceder: Feriópolis, donde losniños como ellos son los jefes, pueden disfrutar de las atracciones y probar gratiscomida de todos los puestos. Pero deben cuidarse de las oteadoras y los rastreadores que se dedican a vigilar a los recién llegados para terminar llevándoselos a la Bruja, a quien llaman Alambritos porque su pelo es un amasijo de cables y algunos están pelados. Huyendo por pura diversión, suben a lomos de un saltamontes gigante que es el rey del bosque y habla bastante mal de la Bruja; les hará pasar algún rato desagradable.

Al final, los rastreadores los encuentran y los conducen a la Bruja, que resulta no ser tan mala como cuentan los libros. No será la única ni la mayor de las sorpresas. Lola descubrirá por qué la pandilla de niños que habitan Feriópolis no necesitan ser salvados ni devueltos a sus antiguas casas. Y deberá determinar si quedarse ella también, una decisión difícil, pero a la que ayudará un suceso mágico de empoderamiento y transformación que reconducirá los acontecimientos y marcará su destino.