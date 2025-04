Si estás de baja médica, podrían estar vigilándote: lo que no debes hacer si no quieres problemas

Estar de baja médica no significa que puedas hacer cualquier actividad sin consecuencias. Aunque muchas personas creen que mientras están en situación de incapacidad temporal su vida privada queda al margen de su empleo, lo cierto es que cada vez más empresas recurren a detectives privados para comprobar si sus trabajadores cumplen con las condiciones de su baja laboral.

Según advierten expertos en derecho laboral, la contratación de estos servicios está aumentando, y cualquier acción que parezca incompatible con la incapacidad temporal puede ser utilizada en contra del trabajador. Si la empresa recibe pruebas de que el empleado está realizando actividades sospechosas durante su baja médica, no tarda en iniciar un procedimiento disciplinario que, en muchos casos, acaba en despido.

Bajas médicas y despidos: así pueden vigilarte sin que lo sepas

La Seguridad Social establece que la incapacidad temporal es un derecho de los trabajadores cuando sufren una enfermedad o lesión que les impide desempeñar su actividad laboral. Sin embargo, este derecho no es absoluto y existen límites que pueden jugar en contra del empleado si la empresa decide investigarlo.

Las bajas laborales deben ser respetadas y seguidas según las indicaciones médicas, pero la realidad es que muchas compañías recurren a la vigilancia para comprobar si sus empleados están realmente incapacitados para trabajar. Es aquí donde entran en juego los detectives privados, que pueden recopilar pruebas para demostrar que el trabajador realiza actividades incompatibles con su diagnóstico.

En muchos casos, las empresas justifican el despido argumentando que el empleado está incurriendo en fraude al simular una baja médica cuando en realidad puede desempeñar su labor con normalidad. Por ello, es importante ser consciente de las limitaciones que impone la incapacidad temporal y actuar con prudencia durante este periodo.

¿Qué puede hacer la empresa si sospecha de un fraude en una baja laboral?

Si la empresa cree que un trabajador está abusando de su baja médica, puede tomar varias medidas:

Contratar un detective privado : Esta es una de las estrategias más utilizadas. Si el detective obtiene imágenes o vídeos del trabajador realizando actividades que no se corresponden con su diagnóstico, la empresa puede usarlas como prueba.

: Esta es una de las estrategias más utilizadas. Si el detective obtiene imágenes o vídeos del trabajador realizando actividades que no se corresponden con su diagnóstico, la empresa puede usarlas como prueba. Abrir un expediente disciplinario : Con las pruebas en la mano, la empresa puede iniciar un proceso para determinar si el trabajador ha incumplido su incapacidad temporal .

: Con las pruebas en la mano, la empresa puede iniciar un proceso para determinar si el trabajador ha incumplido su . Despedir al trabajador: Si se considera que la actividad realizada durante la baja laboral es incompatible con la recuperación, la empresa puede tomar medidas disciplinarias, incluido el despido.

Sin embargo, no todo vale. Un trabajador con baja médica no puede ser despedido por cualquier actividad que realice en su vida privada. Por ejemplo, el hecho de salir a pasear, hacer la compra o acudir a una cita médica no justifica un despido. Pero sí podría ser motivo de sanción si el trabajador realiza actividades que contradicen la razón de su incapacidad temporal, como hacer deporte mientras está de baja por una lesión muscular o trabajar en otro empleo mientras recibe la prestación de la Seguridad Social.

Las claves para evitar problemas durante una baja médica

Para evitar situaciones de riesgo durante una baja médica, los expertos recomiendan seguir una serie de pautas:

Respetar las indicaciones médicas: No realizar actividades que el médico haya contraindicado. Evitar situaciones sospechosas: Aunque salir a la calle no es ilegal, es importante actuar con prudencia si la lesión justifica reposo. No realizar actividades laborales encubiertas: Trabajar en otro empleo mientras se cobra la prestación de la Seguridad Social es una infracción grave. Seguir el tratamiento prescrito: No acudir a las revisiones médicas o no seguir el tratamiento puede ser interpretado como una falta de compromiso con la recuperación.

Las bajas laborales, bajo lupa

El aumento del uso de detectives privados en el ámbito de las bajas laborales ha generado debate. Mientras que las empresas defienden su derecho a evitar fraudes, los trabajadores denuncian que este tipo de vigilancia puede vulnerar su privacidad.

Lo que está claro es que las bajas médicas ya no son un blindaje absoluto para el trabajador. La Seguridad Social regula las condiciones en las que un empleado puede recibir la prestación por incapacidad temporal, y cualquier incumplimiento puede dar lugar a sanciones o incluso a la pérdida del puesto de trabajo.

Por ello, es recomendable actuar con cautela y recordar que la vigilancia en las bajas laborales es una práctica cada vez más común. Como señala el abogado laboralista @juanmalorentelaboralista en TikTok, "cuidadito con lo que haces estando de baja, puedes estar más vigilado de lo que crees".