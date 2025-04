"Hay indicios de irregularidades" en el accidente de la mina de Asturias, confirma la consejera Belarmina Díaz

La consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, reconoció este viernes que han iniciado los trámites previos para abrir un expediente sancionador a la empresa gestora de la mina de Cerredo (Asturias) en la que el lunes perdieron la vida cinco trabajadores porque "tenemos indicios de irregularidades, lo vamos a decir así, hay indicios de irregularidades en el caso Blue Solving". Anomalías que también reconoció la vicepresidenta, Gimena Llamedo, quien afirmó que "existen evidencias de que la empresa pudo haber incurrido en alguna cuestión". Se trata de los indicios detectados en el análisis preliminar de la situación el día del accidente.

Esa jornada, inspectores de la dirección general de Minas ya entraron al interior de la instalación acompañados de la policía judicial de la Brigada de Salvamento Minero. La próxima semana comenzará el trabajo de campo de la investigación, para el que el Principado contará con el apoyo de una brigada especial de Coruña. El objetivo de la Administración es poder tener informes y respuestas "cuánto antes" porque "hay muchas incógnitas en el aire".

Eso sí, Llamedo dejó claro que en la inspección previa al accidente, realizada en septiembre del año pasado, "no se encontró ninguna cuestión. Esa tercera planta estaba autorizada únicamente para retirar material y si se estaba realizando cualquier otra actividad en esta investigación vamos a analizarlo". "Hay que saber qué es lo que ha pasado, porqué ha ocurrido y desde luego cómo se puede hacer para que nunca más vuelva a ocurrir algo así", insistió Díaz en una entrevista en la Cadena Ser en la que reconoció no haber tenido ningún contacto con la empresa desde el accidente: "Con la empresa no vamos a hablar nada porque lo que tienen que hacer ahora es dar explicaciones donde corresponde, que es en el juzgado".

Díaz volvió a defender que "necesitamos confirmar muchos datos todavía. Es una explosión grande, eso es lo que se sabe con certeza". "La prioridad es saber lo que ha ocurrido, a partir de ahí lo que se hace es trabajar proactivamente. El Gobierno de Asturias se va a personar como acusación particular, además estamos investigando en la Comisión de Seguridad Minera", recordó.