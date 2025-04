«Cuando crees tener todas las respuestas, llega el universo y te cambia las preguntas»

La física cuántica Sonia Fernández Vidal (Barcelona, 1978) ha trabajado en el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) en Suiza y en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EE UU. En 2017, fue seleccionada por Forbes como una de las cien personas más creativas del mundo. Estudia el comportamiento de las partículas más pequeñas, los cuarks, y la frontera entre el mundo subatómico y el macroscópico. «Quedé atrapada en la física cuántica, como si fuese un agujero negro», reconoce. Ahora, en el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica, intenta contagiarla a las nuevas generaciones a través de la divulgación y libros como los de la saga La puerta de los tres cerrojos.

¿Qué es la física cuántica?

La parte de la física que estudia el comportamiento de las partículas fundamentales, los cuarks, más pequeñas incluso que los átomos, y que son los ladrillos que nos componen a todos nosotros y al universo. Estas partículas se comportan de una manera distinta a las del mundo clásico al que estamos acostumbrados: pueden atravesar las paredes; seguir dos caminos distintos a la vez; estar vivas y muertas al mismo tiempo, como ese gato de Schrödinger; teleportarse... Son un conjunto de fenómenos que nos describe la física cuántica que están muy alejados de nuestra intuición. Pero parece ser que el universo se comporta de esta manera tan extraordinaria.

Suena a ciencia ficción.

Y de momento, todavía hay cosas que son lo son, por ejemplo, la teleportación, y aun así la teleportación cuántica ya se ha realizado experimentalmente. Ciencia ficción y ciencia siempre se han retroalimentado mutuamente pero sí, estamos a las puertas de que la ciencia llegue a muchas cosas que hoy son ciencia ficción.

Si estamos formados por esas partículas subatómicas, ¿podríamos atravesar una pared?

Imposible no sería, pero no es probable y este es un matiz importante. Estas partículas van perdiendo sus cualidades cuánticas a medida que aumenta su número en aquello que forman. No, por ahora no podemos atravesar paredes ni estar tomando el sol en las Bahamas y al mismo tiempo aquí, trabajando, porque entre el mundo cuántico, donde se comportan así estas partículas aisladas, al clásico, que es donde vivimos nosotros, hay una gran diferencia. Y esa frontera entre el mundo cuántico y el clásico aún no la conocemos bien. Pero sí sabemos que todas esas propiedades cuánticas, de algún modo, se vuelven clásicas a medida que van aumentando el tamaño y se van añadiendo factores como la temperatura ambiente, etcétera. De hecho, ese es precisamente uno de los grandes retos de los ordenadores cuánticos.

¿Por qué?

El ordenador clásico usa unos y ceros, bits de información. Un uno pasa corriente, un cero no pasa corriente. Y con unos y ceros va haciendo toda la computación que tenemos en los ordenadores que tenemos en casa. Sin embargo, un ordenador cuántico utiliza cúbits, bits cuánticos; usa unos y ceros, pero simultáneamente. Con la propiedad cuántica de que una partícula puede estar en dos sitios simultáneamente pueden hacer esos cálculos tan extraños y tan rápidos. Pero esos cúbits se vuelven clásicos muy rápidamente y este es uno de los hitos tecnológicos en los que se está trabajando hoy para conseguir operar con esos ordenadores cuánticos.

¿Qué innovaciones nos esperan, entonces?

Si ya estamos sorprendidos, por ejemplo, con la inteligencia artificial y los avances que está dando, imagínate cuando colisionen estas dos grandes áreas de conocimiento y tecnología: un ordenador cuántico más la inteligencia artificial. Puede ser ya la bomba.

¿Cómo se aplica la física cuántica a nuestro día a día?

Estamos rodeados de lo que llamamos primera revolución cuántica. Desde que en 1900 se desarrolló la teoría cuántica y todas las tecnologías que se han venido desde entonces, nos hemos beneficiado de la física cuántica. Los transistores que están en los chips funcionan gracias a la física cuántica; los leds; los láseres; toda la electrónica de hoy: el teléfono, el ordenador…; cualquier aparato digital funciona gracias a la física cuántica, las resonancias magnéticas, el microondas, el sistema global de telecomunicaciones...

¿Nos permitirá conocer cómo funciona en realidad el universo?

La historia de la ciencia ha ido sufriendo cambios de paradigma. Los seres humanos siempre nos hemos preguntado cuál es el sentido del cosmos y cómo funciona, y, poco a poco, todas las revoluciones científicas nos han ido ampliando un poco más el conocimiento de este gran universo en el que vivimos. Pero la física cuántica no es la última respuesta, ni mucho menos. Estoy convencida de que habrá científicos, que quizás son niños hoy, que nos harán dar otro paso más, quizás con otro cambio de paradigma más allá de la física cuántica. Cuando crees que tienes todas las respuestas, llega el universo y te cambia las preguntas.

¿Cómo podemos despertar la vocación científica, especialmente en las mujeres?

Parece que se había logrado bastante equidad en matemáticas, física... pero los estudios parecen indicar que vuelve a haber esa diferencia. Es cierto que estas carreras pueden parecer muy complicadas y que la manera en que las enseñamos tampoco es siempre la más atractiva. No usamos uno de los grandes dones de la ciencia, que es su capacidad de darte contexto: qué hacemos aquí, cuál es la razón del cosmos... preguntas que nos hacemos desde la noche de los tiempos. Si abriésemos más las miras a la hora de estudiar ciencia, si usáramos ese contexto, cobraría vida, captaría el interés de la gente. Tenemos aún algunos retos para transmitir la ciencia correctamente, ya desde las escuelas.

Tiene varios libros dirigidos al lector infantil y juvenil en los que explica la física cuántica. ¿La literatura es una buena herramienta para acercar la ciencia a las nuevas generaciones?

Es una buena herramienta no sólo para transmitir conocimientos, sino también para romper esos bloqueos, esos miedos que muchas veces nos paralizan. Los libros de La puerta de los tres cerrojos te introducen en un mundo de fantasía, pero que se basa en fenómenos de la física cuántica. Es una manera mucho más dulce de entrar, da menos miedo. Muchas veces pensamos: «Si es un libro para niños probablemente yo también podré adentrarme en ese mundo sin mucha dificultad».

¿Falta cultura científica?

Sí, y para mí, es esencial, sobre todo en la época en la que nos estamos moviendo. Hemos basado nuestras sociedades, nuestra civilización en unas tecnologías que cada vez avanzan más rápido. Pero, además, dependemos de ellas. Depender de unas tecnologías que avanzan tan rápidamente y cuyo funcionamiento desconocemos es una mezcla explosiva. Nuestros hijos van a tener que tomar decisiones importantes sobre sus vidas que están totalmente relacionadas con esas tecnologías. Y si solo cuatro personas saben cómo funcionan, esas serán quienes decidan y sabemos por la historia que eso nunca ha sido bueno.