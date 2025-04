Miles de personas toman Santiago para mandar un “SOS para la sanidad pública” ante su "desmantelamento"

“SOS para a sanidade pública!”. Esta proclama es la que se podía escuchar esta mañana por las calles de Santiago, donde miles de personas provenientes de toda Galicia se concentraron y recorrieron el centro de la capital gallega para protestar "contra a privatización e o desmantelamento” del Sergas. La manifestación, convocada por la plataforma civil SOS Sanidade Pública, arrancó a las 12.00 horas de este domingo de la Alameda compostelana para concluir en la Praza do Obradoiro. A la marcha también asistieron la líder del BNG, Ana Pontón, y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Para facilitar la asistencia a la manifestación, diferentes organizaciones fletaron varios buses desde más de 30 puntos de toda la geografía gallega, como Ferrol, Cangas o la comarca de O Val Miñor, entre otros. Según estimaciones de la Policía Local de Santiago, asisitieron a la concentración unas 10.000 personas.

“Estamos outra vez aquí en Santiago para expresar o malestar e o rexeitamento da poboación galega coa actual situación da sanidade pública en Galicia”, indicó minutos antes del arranque de la marcha el portavoz de la Plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín.

“Temos unha atención primaria desmantelada, inaccesible e con tempos de espera superiores a sete días de media. A atención hospitalaria non funciona como debería por unha enorme falta de persoal e por unha xestión ineficiente dos hospitais públicos que soamente busca a privatización dos servizos sanitarios”, criticó.

“Si á sanidade pública”

Momentos antes de la marcha, Pontón criticó desde la Alameda compostelana la gestión de la Xunta en materia sanitaria. “Hoxe estamos aquí os do ‘si’ á sanidade pública frente ao PP do ‘non’ á saúde dos galegos e das galegas”, expresó a los medios la líder nacionalista, que aseguró que el Gobierno autonómico de Alfonso Rueda se está convirtiendo en un “perigo” para el sistema sanitario.

Manifestantes por la sanidad pública este domingo en Santiago. / Carlos Gayoso

“Se a sanidade está mellor ca nunca, como é posible que teñamos listas de até 15 días para visitar ao noso médico de cabeceira? O único que ofrecen á cidadanía do noso país son mentiras e bulos. Non é só incompetencia, é ideoloxía: queren deteriorar o público para beneficiar o privado”, apostilló.

A su vez, Besteiro aprovechó para reivindicar “a aposta dos socialistas” en materia de sanidad. “Hai que facela máis accesible para todos os galegos. En moitos lugares de Galicia non teñen acceso á atención primaria. Necesitamos máis centros en toda a xeografía galega; falemos de Vigo, A Coruña, Carballo, Cambados… O norte, sur, leste e oeste sofre os recortes na sanidade pública”, criticó ante los medios el secretario xeral del PSdeG, que recordó: “Cada recorte que fai o Goberno de Rueda vai para o peto da sanidade privada”.

Lectura del manifiesto

Una vez la marcha concluyó en la Praza do Obradoiro, tuvo lugar la lectura del manifiesto por parte de distintos miembros de la plataforma SOS Sanidade Pública, donde se denunció que "hai miles de persoas sen un profesional de medicamento de familia de referencia e miles de nenos sen pediatra". "Afortunadamente as persoas que defendemos a sanidade pública non aceptamos isto como normal, porque non é normal, é unha consecuencia directa de determinadas decisións políticas do Partido Popular. O modelo actual da Atención Primaria foi un avance moi importante no seu momento pero necesita un cambio estratéxico", entonaron en el Obradoiro.

"Cando reclamamos máis sanidade pública, estamos a esixir o incremento do orzamento sanitario público, elaborando un Plan Galego Saúde de forma participativa e coa colaboración tanto da poboación como do persoal, que permita incrementar e adaptar os recursos humanos e orzamentarios ás necesidades, ademais de recuperar os servizos privatizados e as áreas de saúde pechadas", denunciaron los representantes de SOS Sanidade Pública.