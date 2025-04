Alarma en EEUU por la extensión del sarampión y la tercera víctima mortal

La muerte por sarampión de una niña de 8 sin problemas de salud subyacentes y sin vacunar, el tercer fallecimiento por esta enfermedad este año en EEUU, ha encendido las alarmas entre diversos expertos del país, que culpan de la situación a Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud designado por el presidente Trump y conocido antivacunas. Además, se apunta la influencia en la administración estadounidense del doctor Robert Malone, que durante la pandemia propagó desinformación contra las vacunas contra el covid.

Ha habido más muertes pediátricas por sarampión en los últimos dos meses que en las dos décadas anteriores, y la cifra de muertes este año en EE UU iguala a las registradas desde que el sarampión se declaró eliminado en el país en 2000: desde entonces hubo tres fallecimientos por el virus, uno en una persona de 75 años y dos en pacientes inmunodeprimidos de 13 y 28 años. En cambio, las víctimas de este brote —con 636 casos en todo el país y 569 en Texas— son más jóvenes y sanas. El 98% de todos los casos de Texas, y todas las muertes, se dieron en personas no vacunadas.

RFK Jr, que asistió en Seminole (Texas) al funeral por la niña fallecida, afirmó en su cuenta de X que «la forma más eficaz de prevenir su propagación es la vacuna triple vírica». Sin embargo, añadió que «las tasas de crecimiento de nuevos casos y hospitalizaciones [por sarampión] se han estabilizado». «No es cierto —puntualiza también en X el médico Craig Spencer, profesor de Salud Pública en la Universidad de Brown— calculo que hay cerca de 2.000 casos de sarampión en el brote de Texas. Y sigue generando nuevos brotes a nivel nacional», estima.

La epidemióloga norteamericana Katelyn Jetelina también cree que se ha detectado solo la punta del iceberg. «El sarampión suele causar de 1 a 3 muertes por cada 1.000 casos no vacunados. Con esta ratio, 3 muertes indicarían entre 1.000 y 3.000 casos más, no solo 569», razona en su blog. El epidemiólogo estadounidense Michael Mina señaló en The New York Times que, «a medida que estas burbujas de casos crezcan [hay otros focos considerables en Kansas y Ohio], finalmente convergerán y formarán un brote mucho mayor y más peligroso», justo cuando los drásticos recortes ordenados por Elon Musk han dejado la vigilancia epidemiológica en precario.

Pese al aparente cambio de rumbo en las declaraciones de RFK Jr, la salud de EEUU parece seguir una agenda antivacunas. Peter Marks, el principal regulador de vacunas del país, fue forzado a dimitir de su puesto en la FDA recientemente. Según The Wall Street Journal el equipo de Kennedy había pedido a Marks que entregara datos sobre casos de inflamación cerebral y muertes causadas por la vacuna contra el sarampión; datos que, según Marks, no existen porque no se han confirmado casos en EE UU.

El polémico Robert Malone dio la noticia de la muerte de la niña de 8 años antes que las fuentes oficiales, lo que sugiere que podría tener acceso privilegiado. Malone culpa de la muerte a una «mononucleosis crónica y amigdalitis crónica» que le causaron sepsis, negando la versión de los médicos de que murió por complicaciones por neumonía. «La neumonía es la causa más común de muerte por sarampión en niños pequeños», recuerda Craig Spencer. Este médico denuncia también que Malone sugirió en su blog que quizá la niña hubiera sobrevivido si hubiese sido tratada con budesónida, un corticoide que no está indicado para el sarampión, pero que «se ha convertido en el lema de los antivacunas» para tratar esta enfermedad, igual que la ivermectina para el covid.

