La agenda de los médicos de familia del Sergas: 30 pacientes al día, sin urgencias

Un médico de familia en Galicia atiende cada día una media de 30 pacientes. Son dos consultas diarias más que la media nacional, que se sitúa en 28. Y sin contar las urgencias de última hora. La comunidad ocupa el séptimo puesto en cuanto a la carga de trabajo de los facultativos de Primaria. Además los profesionales gallegos atienden a enfermos más complejos por el mayor impacto de las enfermedades crónicas y el envejecimiento. Así, las siete áreas de salud de Galicia soportan un mayor grado de dependencia, envejecimiento y sobreenvejecimiento (mayores de 85 años) que la media estatal, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Los médicos que trabajan en el área sanitaria de A Coruña y Cee y la de Ferrol son los que tienen una mayor agenda: 32 pacientes de media. Le sigue Vigo, con 31, mientras que en Santiago y en la zona de Ourense, Verín y O Barco atienden 30 consultas al día. Pontevedra también sobrepasa la media nacional con 29 citas diarias. Solo el área de Lugo y A Mariña está por debajo, con 26 enfermos atendidos cada día.

Y esto son las medias, es decir, habrá facultativos en Primaria que no llegan a esas agendas de 30 pacientes diarios, pero habrá otros que sí las superan y el problema reside en estos últimos porque soportan una mayor sobrecarga que además condiciona el tiempo que pueden dedicar a cada enfermo. ¿Pero cuál es el número ideal de pacientes que puede atender en un día un médico de familia? Algunas comunidades instauraron ya topes. En Madrid, Castilla y León o la Comunidad Valenciana han establecido un límite de 35 consultas diarias —no de media sino como máximo—.

En Galicia la Consellería de Sanidade no ha definido un tope máximo de citas diarias, pero en 2023 cuando negociaba con los sindicatos el pago de las horas extra por prolongar la jornada llegó a plantear que este plus se pagaría cuando se superasen los 40 pacientes al día (33 consultas ordinarias y 7 urgencias), aunque finalmente decidió que fuera cada centro de salud el que fijase estos umbrales en función de la casuística de la población de cada zona.

No es lo mismo atender a una población joven que a otra con más mayores, que, por lo tanto, acuden más al médico y con patologías más complejas. Así, según el Ministerio de Sanidad, la quinta área sanitaria más envejecida de España es Ourense. La de Lugo ocupa el décimo puesto y la de Ferrol el undécimo. El resto de áreas sanitarias gallegas también supera a la media nacional en cuanto a población mayor.

Por el contrario, en Galicia hay pocos niños, pero van mucho al pediatra: cada menor acude de media seis veces al año. Solo en Castilla y León tienen mayor frecuentación. El resultado es que los pediatras gallegos atienden cada día 21 consultas. Son los que reciben más pacientes a diario de toda España. Y también las enfermeras de Primaria están entre las que tienen mayor carga de trabajo: con 20 pacientes al día Galicia ocupa el cuarto puesto.

«Si esa es la media, es que hay facultativos que atienden 50 consultas. Es una barbaridad»

«Lo ideal sería que ningún compañero superara los 30 pacientes atendidos por día, pero no de media, sino como máximo». Así, lo defiende Manuel Rodríguez Piñeiro, facultativo en Primaria que además es vicepresidente del Colegio Médico de Pontevedra y presidente del sindicato Omega. En su opinión, el hecho de que los profesionales gallegos atiendan de media cada día 30 pacientes es «una barbaridad». «Eso demuestra que un porcentaje muy alto sobrepasa las 50 consultas diarias», apunta. Según explica, la situación varía mucho dentro del territorio gallego. Así, tal y como aclara, en las zonas del interior, más envejecidas, como Lugo o Ourense pueden atender a unos 20 pacientes al día. Pero advierte: «eso no significa que tengan menos trabajo, porque están atendiendo a una población de más edad». En el lado contrario están las zonas urbanas y las poblaciones costeras, donde se concentra la mayor parte de la población de Galicia y que además en verano reciben un gran flujo de turistas. «En estas áreas hay compañeros que atienden cada día a 70 ó 8o pacientes», asegura. Para ello no les queda más remedio que ampliar su jornada laboral. «En algunos casos empiezan a las 08.00, se comen un bocadillo y no salen hasta las 17.00 horas», denuncia. Así, explica que a los pacientes programados se suman luego otros que llegan sin cita. «Al final no puedes dedicarles mucho tiempo», se queja.

