Chuvia de premios na cuarta edición de ‘Escola en Camiño’

O Camiño de Santiago non é só un importante motor económico e cultural de Galicia; tamén é unha fonte de inspiración artística para as novas xeracións. Así o demostrou un ano máis, e con este xa van catro, o certame Escola en Camiño, organizado por LA OPINIÓN A CORUÑA, Faro e El Correo Gallego, en colaboración coa Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia.

A través de relatos, pezas audiovisuais e ilustracións, centos de escolares de toda Galicia profundizaron na ruta xacobea, a súa importancia a día de hoxe e os valores que representa. A súa creatividade e inxenio non puxo nada fácil ao xurado a elección dos gañadores, que se repartiron da seguinte forma: 21 premios na modalidade de Debuxo, catro en Audiovisual e tres en literatura. Os encargados de tomar a decisión foron, por parte da Consellería de Educación, o delegado territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares; a directora do Centro de Formación e Recursos (CFR) de Vigo, Consuelo Rivera; e a asesora do CFR, Almudena Janeiro. En representación do decano, estiveron presentes Sonia García, directora de eventos corporativos de Faro e Alba Chao, xornalista e responsable da edición dixital.

O palmarés está composto por traballos de alumnos e alumnas de tódalas etapas educativas; dende os primeiros cursos de Educación Primaria ata os más maiores da ESO. Ademais, varios debuxos chamaron especialmente a atención do xurado por ser «diferentes» e por iso, decidiuse outorgar catro premios especiais ó IES Ribeira do Louro, ó CEP Altamira (por partida dobre, en segundo e terceiro) e ó IES Beade.

A ruta xacobea supón unha xanela de Galicia para o mundo e do mundo para Galicia. A implicación do estudantado en Escola en Camiño permite inculcarlles os coñecementos e valores deste privilexiado roteiro universal e demostra que, nas súas mans, a historia do Camiño seguirá escribíndose durante moito máis tempo.