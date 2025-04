Rodrigo Cuevas: «Siempre que puedo, me escapo a Galicia»

Rodrigo Cuevas, multipremiado músico astur convertido en rey del folk transgresor abierto al pop y la electrónica, agotó en Navidad las entradas para dos conciertos en Capitol (Santiago) y el sábado 12 de abril va a Pontevedra para actuar en el Recinto Ferial; con entradas desde 33 euros). Antes, nos atiende amable y pizpireto por teléfono.

Bailar, Lady Gaga y los sueldos

Veo imágenes de su gira, y... ¡qué peso tiene ahora el baile!

Ya, ¿eh? Total... Bueno la gente se dio cuenta de lo divertido que es, y cuando la gente se divierte con algo lo hace, y punto... Y arriba, en el escenario cada vez hay más gente que llevamos bailarines. Hace años solo las súper stars llevaban bailarines y a mí me mola que, sobre todo es gente muy joven que, de repente, tienen muchas posibilidades de participar en la cultura pop y en la cultura tradicional y en la cultura popular, en general. Antes, un bailarín, para poder participar en eso, o eras un súper crack para entrar en un ballet o tenías poca salida profesional y hoy, de repente, hay como una escena muy chula que viene a rematar toda aquella oleada que empezó cuando Lady Gaga , Fama a bailar y toda esa época.

Cualquier día vamos a ver a un grupo de heavy en concierto con un cuerpo de baile...

(Ríe) Ahora para hacer pop tienes que llevar bailarines, es como la guitarra para el rock, casi.

¿Va a seguir alternando shows en salas como la Capitol (800 personas) y en recintos de gran aforo?

Pues, a ver, a mí me mola siempre alternar, pero sí que es verdad que es difícil, o pones las entradas caras, que eso no mola, o al final es difícil porque el equipo va creciendo mucho y hay que ir adaptando los aforos para poder pagar el equipo que llevas. Yo intento pagar cada vez mejor a la gente, ya que crece el proyecto pues, que la gente que viene conmigo también cobre mejor. Todo eso conlleva buscar la forma, y o metes más gente si puedes o subes los precios, y yo, la verdad, prefiero no subir mucho los precios. En el Movistar Arena (Madrid) creo que el precio de la entrada era de 30 o 35 euros y la gente estaba súper agradecida porque muy pocos conciertos se hacen ahí a ese precio.

"Ahora todo el mundo ahora está dado de alta encima del escenario, antes era todo en B, o casi todo" Rodrigo Cuevas — Músico

Hoy en día, se llevan cuerpos de baile, atrezzo, pantallas de vídeo...

Claro, es que ahora los espectáculos son muy grandes, muy producidos... Hace diez años, el sector estaba muy precarizado. Por suerte, ahora tenemos más consciencia y la gente, pues, no es como en los 90 o en los 2000, cuando ni dios estaba dado de alta en los escenarios, era todo precario, se pagaba muy mal a la gente. Yo creo que nos estamos profesionalizando más y pagando unos salarios más justos a nuestros músicos, los damos de alta, por supuesto. Todo el mundo ahora está dado de alta encima del escenario, antes era todo en B, bueno, todo no, pero hasta cierto nivel era en B todo, y ahora ya no.

Su proyecto de zarzuela

¿Puede repuntar la zarzuela tras su proyecto paralelo Barbián?

Ojalá porque es un género con mucha gracia en el que, sobre todo, hay que ocupar ese espacio desde un punto de vista no conservador, que es lo más difícil. La zarzuela lo malo que tiene es que tiene un público muy conservador que no deja que el género evolucione, y que va a ver los espectáculos como quien va a oír misa y no les gusta que se renueve cuando la renovación es una tradición dentro del propio espíritu de la zarzuela porque para la zarzuela escribían los mejores escritores, los mejores dramaturgos, los mejores músicos, gente del lumpen, gente que se inspiraba en los barrios bajos, en la decadencia urbana, en el folclore, en muchas cosas, pero, para nada era un punto de vista conservador y elitista de la sociedad, todo lo contrario, era una cosa enfocada a un público muy popular. ¿Cómo acabó convirtiéndose la zarzuela en algo elitista? No lo sé. Puedes escuchar las letras y para nada apelan a eso... Lo difícil es volver a enseñarle a la gente la dimensión tan popular que tiene la zarzuela.

Sigue viniendo mucho a Galicia.

Bueno, claro, yo viví ocho años en Pontevedra, y aunque ya han pasado nueve años de aquello... Siempre que voy a Galicia vuelvo por allí, por los sitios donde viví, y conservo muy buenos amigos y gente que es familia, sí, sí. Cada vez que puedo me escapo a Galicia.

Preguntan Carlos Arévalo, Xabier Díaz, Nuno Pico, Josito Porto y Kike Varela

Vamos con las preguntas de las cinco personas de la escena musical de Galicia que aceptaron colaborar en esta entrevista a varias voces. El dj compostelano Kike Varela, le plantea, ¿por qué vive en el rural, en Piloña, si la mayoría de artistas van a la ciudad?

Pues, bueno, las relaciones sociales son lo que más valoro, cómo ocurren y los vínculos que se forman, que en el rural son muy diferentes a los de las zonas urbanas, con un poco más de compromiso con la palabra, con las personas y, bueno, quizá son relaciones que conllevan más trabajo porque no se puede escapar a ellas y, entonces, tienes que estar presente, pero, al final, se convierten en relaciones más profundas y con un poco más de verdad que las de la ciudad, donde es todo un poco más superficial... (Leve risotada).

Xabier Díaz, dice: Llega el fin del mundo, ¿a qué dedicar el último día: tomar unas fabes, una folixa, o rezar?

(Nueva risa, con más luz) Hombre, una folixa pero grande... ¡Vaaa... mos!

Nuno Pico, de Grande Amore: ¿Cuál es la fórmula para cantar bien sin parar de moverse?

(Risas) Pues no sé, chico, la genética y todos aquellos años corriendo tras las cabras en O Trebello, por Cotobade, que me dieron buen fondo.

Carlos Arévalo le pregunta: ¿Qué importancia da a la percusión al componer?

Pues... (Pensativo silencio de dos o tres segundos) A ver, las percusiones sí que me parecen como que, partiendo de la música popular, de la música tradicional, sobre todo aquí, en el cuadrante noroccidental de la península ibérica, tienen mucha importancia y, junto a la voz, es como la base, y me gusta mantener la percusión y jugar con ella, pero tampoco es que yo tenga un método específico, simplemente vas jugando.

"Las generaciones nuevas son muy de mitificar a los mayores, solo hay que ver el ejemplo de Ortiga con Pili Pampín" Rodrigo Cuevas — Músico

Y para cerrar las colaboraciones, Josito Porto, curtido actor pero además músico integrante de Factoría de Subsistencia, cuenta que él cree que respetamos mucho a artistas de 60 o 70 años de fuera, como son Pati Smith, Iggy Pop o Bruce Springsteen, pero no a artistas de aquí de esa misma edad, ¿de acuerdo?

Creo que lo de no respetar a los clásicos y demás era una cosa muy de generaciones anteriores. Las generaciones nuevas son muy de mitificar a los viejos, solo hay que ver el ejemplo de Ortiga con Pili Pampín, con toda esa gira que hicieron de absoluta comunión... Ahora la gente sí que se da cuenta del valor que tienen los mayores. Por ejemplo, el homenaje de Rigoberta Bandini a Massiel, o su canción con Luz Casal... Eran los de antes los que solo miraban a Estados Unidos y a la cultura anglosajona, los de ahora miramos mucho más para aquí, para casa, y nos damos cuenta del valor que tiene. Mira a Amaia homenajeando constantemente a Pepa Flores, a Marisol, y a otros tantos, o Raphael haciendo sold out en toda la gira y siendo programado en festivales como el Sonorama, por ejemplo. Yo creo que ese era un problema de los de antes, que solo miraban a lo anglosajón y lo de aquí les daba mucha vergüenza.

Su forma de componer

¿Trabaja en temas nuevos?

Me tengo que encerrar, ahora me encierro, en cuanto acabe la gira me encierro a componer y a preparar lo siguiente.

Ahí sí que es metódico...

Bueno, no es que sea metódico, es todo lo contrario, es que como me cuesta mucho no me pongo entre conciertos... Si tengo un día no me es suficiente para empezar y meterme en ello. No soy como esa gente que tiene diez minutos y se pone a componer, yo necesito tiempo, pues yo no soy un escritor de canciones desde que tengo 18 años, ¿sabes? Es algo que no me sale innato, tengo que inspirarme, escuchar música, leer libros, tengo, como que meter mucho para dentro, y luego ya empieza a salir, me cuesta, ¿sabes? También soy muy inseguro escribiendo, entonces tengo como que... sí, tomarme mi tiempo. No soy como esa gente que tiene diez minutos y se pone a componer, yo necesito tiempo.

Y concluimos la charla con nuestra pregunta clásica, ¿alguna recomendación cultural?

¡Ay! Pues... a ver, una... Me acabo de leer yo un libro... ¡Ay, que no me acuerdo de cómo se llama! Espera, lo miro y luego te lo mando por whatsapp... ¡No, aquí está! La mala costumbre, de Alana S. Portero, ese es el último libro que me leí, y me encantó.