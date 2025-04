‘Influencer’ pasados los 80

Todo comenzó con unas películas familiares de las décadas de los 60 y 70 que Luciano López, vecino de la parroquia de Mourente, en Pontevedra, que hoy tiene 82 años, quería digitalizar, pasándolas de súper 8 a formato MP4. Para no perderlas, le recomendaron que las subiese a YouTube. Así surgió su canal particular ‘Luciano Os Cortizos’ (@lucianooscortizos6582), en el que pronto se animó a colgar otro tipo de vídeos, como los que más tirón están teniendo entre el público: los de su huerto particular. Algunos superan las 13.000 visualizaciones, por ejemplo, los relativos a la lucha contra la avispa asiática, la famosa velutina. «No pensaba yo dedicarme a esto, fue por ahorrar espacio en el ordenador. Si yo empecé siendo sastrillo a los 20 años y después diseñador de moda. Y mira tú...», confiesa.

El propietario del canal de YouTube ‘Luciano Os Cortizos’ edita un vídeo. / Gustavoz Santos

En el envidiable huerto anexo a su vivienda familiar hay decenas de plantas y árboles diferentes. Se podría vivir simplemente consumiendo estos productos, siempre teniendo en cuenta las fechas propias de cultivo, que Luciano López respeta como antaño. Utiliza, también, métodos naturales para protegerlos, jugando con otras plantas o animales para hacer frente a plagas y agresores.

«Para mí, los reyes de la huerta son los tirabeques, las habas y el espárrago, porque vienen en un tiempo en el que no hay otra cosa. Pero, sin duda alguna, el rey de todos es el tomate. Está presente en todas las comidas, se puede congelar, sabe a gloria. Si eres diligente, tienes 90 días para criarlo y otros 90 para comerlos», resume, sobre su producción particular, a la que dedica «las 24 horas del día».

Una hora con Luciano López da para mucho. «Estos limones parecen muy grandes, pero no lo son tanto», asegura mostrando mucho, «una buena parte es piel, porque se protegen del frío engordándola».

En su terreno hay limonero, pero también cerezo, ciruelo... Las aves lo saben, pero a él le preocupan lo justo. Justo en ese momento pasa una pareja de abubillas volando y reconoce que «estas me lo ponen difícil». Sin embargo, afirma que «que haya pájaros es buena señal, porque cuando hay para ellos es que hay para mí».

Cada mañana Luciano López hace limpieza de caracoles: «Si los dejas te comen todos los guisantes, acaban con ellos». Para capturarlos les pone macetas del revés, en las que estos moluscos se refugian durante el día. También usa algunas plantas silvestres para hacer frente al ratón. «Son plantas que nacen ellas espontáneamente y que me hacen un favor porque repelen a los roedores. A mí ellas no me estorban y hacen una función útil». Es por estos que no puede plantar las alcachofas que tanto le gustan: «Es muy apetecible para el topillo, por eso si hay topo no hay topillo, porque se lo come. El topo, controlándolo, viene bien, es positivo porque es un carnívoro total y reduce los topillos, caracoles, larvas...».

Y es que en este huerto de Mourente hay algunos tesoros, plantas con décadas de antigüedad. Por ejemplo, la de espárragos de unos 20 años o dos aguacates de 30 y más de 40 años, que siguen dando frutos puntualmente. Cada una con sus requerimientos particulares. El espárrago, por ejemplo, «quiere un suelo muelle, esponjoso, rico en nutrientes, drenado; también quiere que no lo pises».

Por otro lado, en la zona central de la finca están los composteros, en donde está «el estiércol de toda la vida, pero que no huele». «Si se trabajan bien, los composteros son un disfrute también», apunta López.

El vídeo con más visualizaciones del canal Luciano Os Cortizos es el relativo al trampeamiento para la avispa asiática, la velutina. Pero en este espacio de YouTube también ha hecho públicas otras grabaciones, sobre cría de conejos, fiestas de la parroquia, su trabajo como tallador de madera...

Luciano López no cambia el rural por nada del mundo. Vive a un paso del centro urbano con todas las ventajas de un parroquia como Mourente. Cuando era joven, en los 60, emigró a Argentina. En Buenos Aires trabajó como ayudante de sastre, después como diseñador de moda y, tras casarse, se trasladó a Venezuela, donde ya estaba la que se convertiría en su esposa. Juntos tuvieron dos hijas al otro lado del océano y un tercer hijo ya en Pontevedra, a donde regresaron en los 80. Lo primero que hicieron fue construir la casa en la que el matrimonio sigue viviendo y comprar una finca, para plantar kiwis. «Me escapé de los semáforos, de la metrópolis», dice, plenamente feliz con sus cultivos.

