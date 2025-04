La Fundación Amador de Castro celebrará el 10 de mayo la jornada ‘Special Down’

La Fundación Amador de Castro celebrará el sábado 10 de mayo la jornada Special Down, que había sido organizado para el 22 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día internacional de las personas con síndrome de Down, y que tuvo que posponerse debido a las malas condiciones meteorológicas. La nueva fecha mantiene el lugar de celebración en las instalaciones de After, en la playa de Bastiagueiro, en Oleiros.

Special Down conservará su vocación original. En síntesis, celebrar un evento con un espíritu abierto, participativo, orientado al disfrute y que ponga el foco, además, en darle una oportunidad de gozar de una jornada de esta naturaleza a personas con cualquier discapacidad.

La entrada es gratuita, al igual que el concierto que cerrará la jornada. La inscripción para participar en los talleres tendrá un coste de 10 euros, en las actividades de la mañana, y 10 euros, en las de la tarde. Se habilitará una mesa de donaciones en la entrada de After que, además, donará todos los beneficios obtenidos a la Fundación Amador de Castro para contribuir a su labor en apoyo de las personas con síndrome de Down y sus familiares, así como de los enfermos de Alzhéimer y sus familias.

Las personas que deseen asistir pueden inscribirse ya en la web de la fundación (https://fundacionadecastro.org/special-down). Se priorizará la inscripción de las personas con discapacidad intelectual de más de 33%, a partir de 11 años. No obstante, la inscripción estará abierta también a hermanos, amigos y demás personas sin discapacidad intelectual.