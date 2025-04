La ingeniería cerámica gallega que cautiva a Loewe

Se le cuela el mar en el estudio. Los graznidos de las gaviotas acercan hasta él las mareas, los aparejos de pesca y también las grúas de los astilleros de ese Vigo industrial y marítimo que, a través de sus manos y su debilidad por la gama de azules, logra plasmar en cada una de sus piezas, pulcras obras de ingeniería y de rasgos geométricos que son indisociables de su nombre. En el barrio de Bouzas, en Vigo, Paula Ojea interrumpe la faena y abre las puertas de su «casa» para invitar a adentrarse en el taller en donde sucede la magia, ese mismo espacio en el que ha puesto su talento y mano de obra a disposición del Premio Pritzker de Arquitectura David Chipperfield para la creación de una tetera por encargo de Loewe, una pieza única y exclusiva que la semana pasada fue presentada en la Semana del Diseño de Milán, acompañada de obras de otros 24 artistas internacionales.

Sentada en su zona de trabajo y mostrando un prototipo de la pieza que ha codiseñado con Chipperfield, esta ceramista afincada en la ciudad y Premio Nacional de Artesanía en 2019 cuenta que «en septiembre del año pasado David se puso en contacto conmigo porque Loewe le había invitado a diseñar una tetera para presentar en el Fuorisalone, que coincide con la Semana del Diseño de Milán, y el proceso fue todo un reto para mí porque nunca había trabajado así. Todas las piezas que he producido hasta ahora son de diseño propio, entonces, no sabía muy bien qué me iba a encontrar, pero la verdad es que fue supergratificante porque desde el principio vi que David Chipperfield se interesaba por mi manera de trabajar. Le expliqué las técnicas que suelo utilizar para las piezas y, a partir de ahí, me propuso una geometría cilíndrica y fuimos desarrollando la idea. Yo era la experta en la parte técnica y manual y estoy contenta porque creo que el resultado es un diseño de Chipperfield con el que yo también me siento cómoda».

Paula Ojea descubre en su taller las distintas muestras de colores y barros en los que testó las ideas que iban esbozando sobre el papel y, en este sentido, la ceramista indica que la entrega de la tetera a Loewe debía hacerse efectiva el pasado mes de diciembre y dos meses fue el período de tiempo que trabajó, mano a mano, con el arquitecto británico para dar con el diseño definitivo. El esfuerzo y ese ritmo lento que caracteriza la disciplina en la que es especialista valió la pena y, la semana pasada, Paula pudo contemplar un producto con su sello personal entre los de profesionales a los que admira: «Me encantó verla en Milán junto a teteras de ceramistas y artistas que admiro. La verdad es que es un orgullo ver una pieza que salió de mi taller en ese contexto y de la mano de David Chipperfield, que siempre sentí que mi trabajo lo valoraba positivamente», comenta.

