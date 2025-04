A arte das palilleiras sitúa Camariñas como o epicentro mundial do encaixe

A 34 edición da Mostra do Encaixe converte Camariñas na capital mundial dos bolillos ata o domingo, e reafírmase como referente internacional da artesanía galega e un escaparate para a moda, a innovación e a tradición. Este ano acolle palilleiras de sete países: Arxentina, Bulgaria, Hungría, Italia, Polonia, Portugal e España.

O acto inaugural xuntou o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González; a subdelegada do Goberno, María Rivas; a alcaldesa, Sandra Insua; o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, e numerosos representantes institucionais e alcaldes e alcaldesas da Costa da Morte.

González Formoso destacou que a Mostra do Encaixe «é moito máis que un evento cultural, é un encontro interxeracional que conecta o pasado e o futuro, a tradición e a vangarda». Salientou que «Camariñas convértese no epicentro mundial dunha arte que nos identifica e nos enorgullece: o encaixe de bolillos, transmitido de xeración en xeración, que hoxe é deseño, moda e arte».

A Deputación da Coruña leva máis de 30 anos apoiando este evento. «Sabemos o que significa para Camariñas, para a Costa da Morte e para Galicia enteira», afirmou Formoso, quen engadiu que este é un «apoio ao territorio, unha aposta pola nosa identidade como pobo e por un modelo de desenvolvemento que combina tradición, cultura e economía local».

Formoso puxo en valor «ás verdadeiras protagonistas: as palilleiras, que manteñen viva unha tradición de séculos coas súas mans expertas, o seu saber e o seu tempo. Representan o mellor da nosa cultura: a dedicación, a paciencia, o mimo polos detalles máis pequenos», afirmou. O seu traballo, engadiu, «é un patrimonio vivo que debemos preservar, recoñecer e proxectar cara ao futuro».

Cada persoa que visita Camariñas nestes días, engadiu, «leva consigo unha parte da nosa historia e tamén unha visión do que Galicia pode ofrecer ao mundo: creatividade, autenticidade e beleza».

Mulleres valentes

Pola súa banda, a alcaldesa, Sandra Insua, salientou que «esta Mostra, coma todas, é unha festa, si, pero tamén é unha homenaxe, un recoñecemento á nosa historia, á nosa tradición e, sobre todo, ás mulleres que fixeron posible que o encaixe de Camariñas chegase ata aquí». «O que fan as nosas palilleiras é arte, é técnica, é herdanza e é futuro. Son mulleres valentes, sabias, decididas e libres, que souberon transformar algo doméstico nun elemento de vangarda, por iso dicimos que a Mostra é un acto de reivindicación feminista, porque aquí o protagonismo é das mulleres, das que estaban antes ca nós, e das que veñen detrás, aprendendo, orgullosas do que lles deixaron».

A rexedora tamén quixo facer un recoñecemento «ás persoas que traballan no noso mar. Esa xente que, en silencio, ergue Camariñas día tras día. Con esforzo, con humildade e cun orgullo que non se anuncia pero que se sente».

Agradeceu ademais o «apoio constante da Deputación da Coruña, que desde hai anos forma parte do nome oficial da Mostra».

A subdelegada do Goberno, María Rivas, confía en que «máis pronto que tarde» a Mostra do Encaixe sexa declarada Festa de Interese Turístico Nacional. Reivindicou o papel desenvolvido polas mulleres palilleiras, «que puntada a puntada lograron que o nome de Camariñas chegue a todo o mundo, e que a calidade dos seus encaixes sexa recoñecida en prestixiosas pasarelas de moda, como a de Nova York».

Máis de 600 anos de historia

Repasou os valores e a historia dunha tradición con máis de 600 anos na que o encaixe deixou a intimidade do fogar para converterse en pezas cobizadas polas grandes firmas de moda. Fixo un chamamento á xente nova para que aposte por novas oportunidades de negocio no encaixe, tanto a nivel téxtil como na decoración, para garantir a continuidade no tempo dun saber que mantiveron con vida «mulleres talentosas, fortes e empoderadas da Costa da Morte».

Pola súa banda, o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, afirmou que «o encaixe abandeira a artesanía non só de Camariñas, senón de toda Galicia polo mundo adiante» e fixo un recoñecemento «a aquelas persoas que poñen en valor o encaixe, especialmente mulleres, a elas debémoslle a conservación dun oficio tradicional tan importante para a artesanía galega».