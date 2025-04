La cara B (de beneficio extra) de las vacunas

Un estudio científico publicado hace unos días establecía que los adultos mayores vacunados contra el herpes zóster tenían hasta un 20% menos riesgo de padecer alzhéimer. No es el primer estudio que apunta a este efecto inesperado a priori, ni tampoco la primera vez que se detecta un beneficio adicional de una vacuna, un efecto positivo que no se buscaba cuando los investigadores diseñaron los fármacos.

Algunas vacunas tienen efectos cardioprotectores y neuroprotectores demostrados, y otras ofrecen protección frente a la demencia, la diabetes, la enfermedad celíaca, la gonorrea, el cáncer de vejiga o la sepsis, entre otras dolencias. Con la inestimable ayuda de Federico Martinón Torres, uno de los mayores expertos españoles en vacunas e investigador desde hace años en este terreno, exploramos lo que este pediatra gallego define como «uno de los campos de mayor interés ahora mismo en investigación».

Hace unos días, la publicación de un estudio en la prestigiosa revista Nature causó un gran impacto. Ofrecía evidencia sólida que sugiere que vacunarse frente al herpes zóster podría reducir un 20% el riesgo de demencia en un seguimiento de siete años. Este efecto protector fue mucho mayor entre las mujeres, lo que, según los expertos, apunta a que la vacuna no solo evita brotes de este virus latente en nuestro organismo, sino que podría modular la respuesta inmune de forma beneficiosa, reduciendo la neuroinflamación. Estudios anteriores respaldan esta asociación, pero este trabajo ofrece una evidencia más robusta.

Resistencias antibacterianas

Federico Martinón, jefe del servicio de Pediatría del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y director del Grupo de Investigación en Genética, Vacunas y Enfermedades Infecciosas (GENVIP), lleva tiempo investigando los beneficios ampliados de las vacunas. Algunos tienen su mecanismo bien establecido: «Por ejemplo, con la vacuna del neumococo evitas las infecciones por neumococo resistentes a antibióticos, y, por tanto, contribuyes indirectamente a disminuir las resistencias antibacterianas», explica.

Y, aunque el mecanismo no esté exactamente establecido, la vacuna de la gripe puede reducir hasta un 40% el riesgo de infarto de miocardio; y, en caso de padecerlo, mejora el pronóstico. También protege frente a fenómenos neurovasculares.

Hay otras vacunas que generan «protección cruzada», como la del meningococo B. Algunos antígenos del meningococo B son parecidos a los de la Neisseria gonorrhoeae, la bacteria que produce la gonorrea, que pertenece a la misma familia que el meningococo B. Por ello, quienes se vacunan frente al meningococo B tienen cierto grado de protección frente a esa infección de transmisión sexual.

También existen las propiedades llamadas «heterólogas» o inespecíficas de las vacunas, beneficios que tienen frente a otras enfermedades, a priori no relacionadas con la que se trata de prevenir mediante la vacunación. «A veces su mecanismo está bien aclarado; otras veces simplemente se basa en estudios ecológicos u observacionales, es decir, que después de observar a miles o millones de personas vacunadas vemos un beneficio adicional frente a otra patología que está relacionado con el hecho de haber recibido la vacuna», matiza Martinón.

El caso más paradigmático es el de la vieja vacuna contra la tuberculosis, la vacuna del bacilo de Calmette-Guérin o BCG. Ya en los años 30 del siglo XX, en los ensayos clínicos, se demostró que los niños que la recibían tenían una mortalidad muy inferior en comparación con los que no la recibían, una reducción mucho mayor a la que se podía explicar por las muertes por tuberculosis evitadas.

‘Entrenar’ el sistema inmune

El investigador gallego explica que su equipo realizó un estudio sobre la vacuna BCG en España, aprovechando que se dejó de aplicar en 1982, salvo en el País Vasco. Analizaron casi medio millón de casos. «Pudimos demostrar, por primera vez en un país desarrollado, que la vacunación frente a BCG disminuía el riesgo de infección grave, de sepsis o shock séptico, o de ingresos por infecciones graves en los niños que la recibían», explica Martinón sobre este estudio, publicado en la revista Clinical Infectious Diseases, y que recibió numerosos reconocimientos. Posteriormente, el investigador rumano Mihai Netea demostró que esta vacuna «entrenaba» el sistema inmune innato. «Es como si entrenas para la maratón, para la tuberculosis, pero tienes que correr los 1.500 metros, por ejemplo, una infección por neumococo. Corres mejor los 1.500 metros si entrenas para una maratón que alguien que no realiza ningún tipo de entrenamiento», ejemplifica.

La vacuna BCG, desarrollada hace más de un siglo, se utiliza como terapia para el cáncer de vejiga. Deberá servir también para tratar ese tumor la candidata española a sustituirla, la vacuna MTBVAC, que desarrolla el aragonés Carlos Martín con la compañía gallega Biofabri. «Hemos publicado con ellos un trabajo en el que demostramos a nivel experimental el posible papel que la vacuna MTBVAC puede tener frente a la tosferina», apunta Martinón.

También, añade el investigador gallego, se ha demostrado que la vacuna BCG mejora el control glucémico y disminuye las necesidades de insulina de los diabéticos, un mecanismo establecido por el grupo de la investigadora Denise Faustman en Harvard.

En general, estos beneficios clínicos «heterólogos» corresponden a las vacunas vivas atenuadas, como las de la polio, el rotavirus y el sarampión. Son vacunas en las que el virus se debilita para no causar enfermedad pero sigue induciendo una respuesta inmune. La vacuna del sarampión disminuye la mortalidad global, porque «el virus destruye todas las células de memoria y deja a la persona en una situación de amnesia inmune que puede durar hasta tres años. Es decir, el problema no es solo que te mueras o no de sarampión, sino que, si sobrevives, quedas vulnerable a otras infecciones durante un periodo que se puede extender hasta tres años», explica.

En Galicia se ha demostrado que la vacuna contra el rotavirus, principal causa de gastroenteritis aguda en niños, reduce los ingresos hospitalarios por convulsiones. «Incluso hay alguna señal de que en los niños vacunados frente al rotavirus disminuye la incidencia de diabetes mellitus tipo 1 e incluso de enfermedad celíaca», añade.

«Vemos que las vacunas son todavía mejores de lo que podemos imaginar y que pueden tener beneficios adicionales que amplían su impacto en la salud pública y en la protección del sujeto en particular», sentencia Federico Martinón.

Protección inmunológica para toda la vida

El covid y la gripe nos recuerdan que las vacunas no pertenecen únicamente al ámbito de la pediatría. «En las personas mayores es una forma de combatir la inmunosenescencia [el envejecimiento del sistema inmunitario]», recuerda Martinón, que recomienda las vacunas para proteger y «entrenar» el sistema inmune, que «está detrás de muchas de las enfermedades neurodegenerativas y oncológicas que se desarrollan con la edad».

Respecto a la vacuna del herpes zóster y su efecto protector frente a la demencia, hay que aclarar que en Galicia y otras comunidades, como Madrid, no se aplica una vacuna viva atenuada, que es la que fue objeto del estudio en Nature, sino una vacuna inactivada, más moderna y potente, la Shingrix, para personas de 65 y 80 años. Por tanto, «no podemos asumir» que el efecto observado en la vacuna atenuada se produzca necesariamente también con la vacuna inactivada, matiza Martinón.

