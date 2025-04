¿Cómo se elige a un papa?

El Papa Francisco ha fallecido. El máximo dirigente de la Iglesia Católica había estado ingresado en el hospital Agostino Gemelli de Roma durante el mes de febrero. Tenía 88 años y su salud se había ido debilitando en los últimos años, tanto que desde hacía un tiempo se rumoreaba que podría abdicar del cargo. Su pontíficado se ha extendido durante casi 12 años (asumió el cargo el 13 de marzo de 2013), un mandato con luces y sombras, intentos reformistas con distinto destino y una popularidad que quedó marcada por su gestión de los casos de abusos en la curia.

Ahora, tras el deceso del Papa, la Iglesia debe escoger al próximo ocupante del trono de San Pedro. Una vez que se inicia el proceso, comienzan las especulaciones sobre cómo será el perfil del nuevo romano pontífice, quiénes serán los grandes electores del mismo o cuáles son los candidatos con más posibilidades. Lo que no se ha puesto nunca en cuestión es el procedimiento para la elección, ni siquiera se ha presentado un método alternativo.

En abril de 1059 el Papa Nicolás II decretó que serían los cardenales los que eligieran al Romano Pontífice. Hasta entonces, la responsabilidad recaía en las grandes familias romanas o, en su defecto, en el emperador del Sacro Imperio Romano -así se había hecho en épocas anteriores-. Este sistema se ha mantenido hasta la fecha: son los cardenales reunidos en cónclave -es decir, bajo llave (cum clave)- los que deciden.

También como electores, estos sacerdotes deben cumplir el requisito de ser menor de 80 años para poder ejercer su derecho a voto. Los cardenales que conforman este cónclave se instalan en el recinto del Vaticano y son encerrados bajo llave en la Capilla Sixtina para evitar cualquier influencia exterior.

Cardenales en la capilla sixtina antes del cónclave en el que se eligió al papa Francisco. / OSSERVATORE ROMANO

El cónclave

Todos los actos deben desarrollarse dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano, en lugares y edificios determinados, cerrados a los extraños. Previamente, todos los cardenales electores deberán haber recibido y tomado una conveniente acomodación en la llamada 'Casa de Santa Marta', construida dentro de los muros vaticanos. Mientras dura el cónclave, los participantes tienen prohibido el contacto con el exterior y nadie no autorizado puede acercarse o hablar con ellos.

La votación tiene lugar en la Capilla Sixtina y está rodeada del máximo secretismo.

Además, los cardenales tienen estrictamente prohibido presentar su candidatura o hacer propaganda de sí mismos, pero sí es válido 'auto-voto'. La elección se realiza mediante escrutinio y debe decidirse por una mayoría de dos tercios del colegio cardenalicio. El proceso de votación se divide en tres partes: 'pre-escrutinio' (donde se preparan las papeletas y se elige, entre otros puntos, quién será el encargado de leerlas), el 'escrutinio' propiamente dicho, así como 'post-escrutinio', donde se recuentan los votos y queman las papeletas.

En el caso de que no se alcance esta mayoría, el proceso se puede repetir hasta en tres días consecutivos, dos veces por la mañana y otras dos por la tarde. Si una vez transcurrido ese plazo ningún candidato ha conseguido la confianza requerida, se convoca un día para el retiro y la oración. Después, está permitido llegar hasta las 21 votaciones. En el caso de que no haya acuerdo, el proceso vuelve a interrumpirse y se centra en los dos cardenales que hayan obtenido mayor número de votos. Eso sí, estos "tienen voz pasiva y no pueden votar".

La fumata negra indica que la elección del nuevo Papa no ha fructificado. / EFE

Fumata blanca o fumata negra

Todas estas votaciones tienen lugar en la Capilla Sixtina y están rodeada del máximo secretismo. La única comunicación con el exterior se realiza por medio de las propias papeletas con las que los cardenales eligen al candidato que consideran más adecuado y por medio de una austera chimenea. Si ninguno de los candidatos alcanza los dos tercios de los votos, no hay papa por el momento, los papeles se queman con paja húmeda y se crea la 'fumata negra', símbolo de que no ha habido consenso. En cambio, en el caso de que se haya conseguido la confianza para convertirse en el nuevo obispo de Roma, se expulsará una 'fumata blanca'. Esa columna de humo blanco que sale de la Capilla Sixtina lleva consigo un mensaje inequívoco: "Habemus papam".

El papa Francisco saluda a los fieles desde el balcón del palacio apostólico de la plaza San Pedro. / EP

Habemus papam

Tras este momento cargado de simbolismo, el cardenal protodiácono anuncia que hay un nuevo pontífice. Horas después, el recién nombrado como Sumo Pontífice saldrá al balcón en la famosa plaza de San Pedro y realizará su primera bendición ‘Urbi et Orbe’, ya con el anillo del pescador en el dedo.

Eso sí, el nombre del sucesor no se anuncia inmediatamente. El lugar elegido es el balcón de la Basílica de San Pedro y el momento, cuando todos los Cardenales han felicitado al nuevo Pontífice y le han arreglado la vestimenta. Se inicia el nuevo papado.