Jesuitas reflexionan sobre el legado del Papa «de los pobres y los migrantes»

Antonio Bohórquez, Beni Álvarez y Paco Zanuy se levantaron este lunes con la misma noticia que el resto del planeta: el Papa Francisco había fallecido a los 88 años tras unos meses delicado de salud. Lo hacía tras mandar un último mensaje en el que quiso prevenir contra quienes «desprecian a los migrantes, a los débiles y a los marginados». Los tres padres jesuitas, como lo fue Jorge Bergoglio, hablan desde el Centro Fonseca, sede de la orden en A Coruña, pero su mente viaja a aquel marzo de 2013 en el que vieron aparecer por primera vez al Papa Francisco en el balcón de la plaza de San Pedro.

Las palabras que dedicó el Papa Francisco a las víctimas de la DANA Lucía Feijoo Viera

Más de 2.800 personas visitan el espacio en honor al Papa en la catedral de Barcelona El espacio del libro de condolencias y altar en honor al Papa Francisco, instalado en la capilla de Santa Llúcia de la catedral de Barcelona, ha recibido más de 2.800 visitas hasta este martes. El Arzobispado de Barcelona ha informado que este martes ha registrado 1.200 visitas a la capilla, mientras que durante el lunes se registraron más de 1.600. Este espacio dedicado al Papa, al que han acudido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros, estará abierto hasta el viernes.

Roma refuerza la seguridad para recibir a miles de personas en el último adiós al Papa Roma se prepara para la gran invasión. Las autoridades aún no han difundido cifras exactas, pero lo que se calcula es que serán centenares de miles los peregrinos, y curiosos, que llegarán a la capital de la cristiandad en los próximos días para unirse a las sin duda larguísimas colas que se formarán a partir de este miércoles para ver por última vez al papa Francisco y, posteriormente, para asistir este sábado a sus funerales. Roma refuerza la seguridad para recibir a miles de personas en el último adiós al Papa

Un goteo de fieles, los reyes y varios políticos despiden al papa en la Nunciatura La Nunciatura Apostólica en España ha recibido en su sede, en Madrid, un goteo lento pero constante de fieles que han despedido al papa Francisco a través de mensajes en dos libros de condolencias, en recuerdo del pontífice fallecido este lunes a los 88 años. A la Nunciatura han acudido también los reyes de España, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la titular de Igualdad, Ana Redondo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el jefe de la patronal, Antonio Garamendi. El nuncio, Bernardito Cleopas, les ha recibido y acompañado al interior de la sede, donde se han instalado dos mesas, cada una de ellas con un libro de condolencias, frente a una fotografía del papa, una corona de flores amarillas y blancas y las banderas de España y del Vaticano. Se puede acudir a firmar de 9:00 a 18:00 horas hasta el próximo viernes, y el sábado, día del funeral del papa en Roma, hasta las 13:00.

Redondo cree que el nuevo papa tendrá que abordar la incorporación de la mujer a la curia La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha elogiado el aperturismo del papa Francisco y su voluntad de hacer reformas encaminadas a la entrada de las mujeres a los estamentos eclesiásticos y ha destacado que el futuro papa tendrá que abordar "su incorporación a la curia. "Que las mujeres formen parte de la curia y formen parte de todos los estamentos de la Iglesia Católica creo que son elementos esenciales que el nuevo papa tendrá que incorporar a su discurso y a su mandato. (...) Estoy convencida de que el próximo papa va a tener que seguir dando pasos sí o sí", ha señalado la titular de Igualdad en declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir la Conferencia Sectorial de Igualdad. Redondo se ha mostrado convencida de que el futuro papa seguirá "sí o sí" la línea de trabajo abierta por Francisco, quien abrió "diálogo sobre la necesidad de incorporar a las mujeres en todos los estamentos eclesiásticos" y logró dar "algunos pasos". "La Iglesia (....) tiene unos ritmos y una forma de entender los ritos y las estrategias dentro de la propia Iglesia que hace muy difícil avanzar con pasos largos hacia adelante en igualdad", ha reconocido.

«Recuerdo que yo llevaba cuatro o cinco años como jesuita. Vivía en una comunidad con compañeros mayores y fue algo sorprendente. Un compañero preguntó: ¿hay algún jesuita en el cónclave? Decían, ‘sí, el cardenal de Buenos Aires’. No imaginamos que, minutos después, el nombre que iba a salir era el suyo», cuenta Antonio Bohórquez, el más joven del grupo a sus 37 años. Le sigue en edad Beni Álvarez, (53) Superior de los jesuitas coruñeses, que explica la razón de la sorpresa generalizada en la orden: «en las Constituciones de San Ignacio está que no se debería aspirar a cargos eclesiásticos, a no ser que la Iglesia te lo pida, como fue el caso», comenta.

La curia, efectivamente, pidió y Bergoglio asumió, dando comienzo a un pontificado que deja como impronta la sensibilidad social hacia los más vulnerables. Y lo hizo desde el principio. «Me impactó ese gesto de salir y pedir la bendición a la gente. Eso me ganó de él, que se comunicase desde abajo», reflexiona Paco Zanuy, de 83 años, que llegó a coincidir año y medio con Bergoglio en Buenos Aires durante sus estudios teológicos.

La sencillez de las maneras de Francisco se evidenció desde el momento en el que desechó los zapatos blancos de Pontífice en favor de los zapatos ortopédicos que le hacía su zapatero de Buenos Aires, y concluye, tras su fallecimiento, con la petición explícita de exequias sin boato y su deseo de ser enterrado en la basílica de Santa María la Mayor y no en San Pedro. Aunque aquel gesto del balcón fue elocuente, el estilo de Francisco estaba todavía por construir. Se fue edificando a lo largo de los 12 años que portó el Anillo del Pescador a través de homilías cercanas, manifestaciones aperturistas y reformas orientadas a ensanchar la base, a veces inmovilista, de la Iglesia Católica.

«Todos los Papas te sorprenden. Ratzinger tenía esa imagen de teólogo duro, y luego fue un hombre cercano y cariñoso. Con Francisco sorprendió lo que fue después, toda su preocupación por lo social, por la gente más necesitada, y ese deseo de dialogar con la gente. Hasta en sus discursos buscaba la interacción con las personas», enumera Beni Álvarez. Bohórquez destaca otro elemento que, en estos días de reseñas biográficas y mensajes de condolencia, puede pasar desapercibido: la coherencia entre Bergoglio y Francisco. «Cuando uno se pone a ver los documentos que escribió como cardenal en buenos Aires, se ve que no hay ruptura entre lo que fue Francisco y lo que era Bergoglio. Hay unas líneas de fondo que respondían a su perpetuidad personal», señala.

De los tres, Paco Zanuy es el que ha visto más Papas: un total de seis pontífices, desde Pío XII hasta Francisco. Ahora verá a un séptimo, pero no se inquieta ante el nombre que anuncie próximamente la fumata. «Cada época tiene un Papa que es hijo de su historia, del momento que le toca vivir. Creo que, quien venga, no va a traicionar el legado de Francisco, pero lo hará a su manera. Eso será válido, y así tendrá que ser, pero hay pasos que no tienen vuelta atrás», señala.

¿Y cuál es el legado de Francisco? Para Paco Zanuy, el último pontífice será recordado «por su acercamiento a las fronteras de este mundo, a la migración, la pobreza, las cárceles y las guerras», señala. «Sus viajes no han sido a grandes países, ni a las Naciones Unidas, sino a lugares del mundo con pocos cristianos, lugares sufrientes. Le critican que no haya venido a España, pero quería ir a la isla del Hierro, donde están apelotonados los migrantes. Acercó a la iglesia a los sencillos», reflexiona.

Un compromiso de apertura que en ocasiones le granjeó críticas, internas y externas, de los sectores más conservadores. «Tal vez generó tensiones al enfrentar problemas como el de la pederastia en la Iglesia o el tema económico del Vaticano, que estaba casi en bancarrota», valora Zanuy. Beni Álvarez destaca del Papa Francisco que no titubeó en la defensa de sus posiciones, independientemente de quien tuviese delante. «No tenía miedo. En su último acto oficial fue capaz de defender ante el vicepresidente de los Estados Unidos que los migrantes tienen su lugar en el mundo. Creo que es un profeta de nuestro tiempo, de las pocas veces que en nuestro mundo se denuncian cosas que la gente prefiere callar o ignorar», añade.

Bohórquez, por su parte, se queda con su revolución evangelizadora o su vínculo con los jóvenes. «Para mí la clave es que puso todas las estructuras de la Iglesia al servicio de la evangelización, que es para lo que tienen sentido. Llegó desde América, casi tradicionalmente tierra de Misión, a Europa, como a decir que aquí hace falta un nuevo anuncio. Es algo que inspira e impulsa», comenta el sacerdote, que destaca su capacidad para implicar a los jóvenes en su mensaje «para que fueran protagonistas y tomasen parte en la historia».

