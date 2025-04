La defensa de Nacho Cano estalla: “Mantener el caso abierto es auténtica prevaricación”

Nuevo episodio en el juicio contra el productor Nacho Cano y la relación de casi una veintena de becarios mexicanos con su musical Malinche. Un caso que sienta al músico madrileño en el banquillo, acusado de delitos contra los trabajadores y contra las personas migrantes.

En otra mañana de ronda de declaraciones, estaba previsto que testificasen por una parte Cristina Carmiñe Duato, asistente de Nacho Cano; por la otra, Javier Alfonso Muñoz y David Hatchwell que son dos testigos que fueron a declarar en enero y pasaron a ser investigados.

También estaba prevista inicialmente la declaración de Ximena Caraza, que es la representante de fundación Casa de México y el representante de la fundación arte que alimenta. Declaración que estaba programada pero que finalmente no se llegó a producir,

Segundo informe

La defensa del músico madrileño presentó Un segundo informe de la Inspección de Trabajo ha descartado, tal y como hizo el primero, que los becarios del musical Malinche fueran trabajadores y no aprecia irregularidades. El informe fue remitido el 14 de abril al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

La juez titular que lleva la causa, Inmaculada Iglesias, pidió a Inspección de Trabajo que emitiera un nuevo informe sobre los becarios mexicanos del musical, aparte del ya adjuntado, dado que consideró que en el primero no se hizo “una labor de investigación completa”.

En el mencionado primer informe se descartaba que hubiera evidencias de que las prácticas implicaran “una relación laboral encubierta” y se concluía que los 17 becados mexicanos realizaron prácticas no laborales en la empresa Malinche The Musical Spain S.L.

Corroborar el primero

Este segundo informe no ha hecho más que corroborar el primero. Defiende el trabajo que se hizo, lo completa y determina que “al igual que en el primer informe, no se ha podido comprobar que los alumnos en formación fueran trabajadores de Malinche el Musical, por no quedar acreditadas las notas típicas de una relación laboral: trabajo personal, voluntariedad, retribución, dependencia y ajeneidad (obtención de beneficios por parte del empresario)”.

El segundo documento aportado por la Inspección es tajante y concluye que “no se aprecian irregularidades en cuanto a las competencias que ostenta la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social”.

Sobre las autorizaciones de estancia en España por estudios solicitadas por los becarios mexicanos, el documento señala que, al no tratarse de trabajadores ni de becarios incluidos en la Ley General de la Seguridad Social, “el control de su situación administrativa en materia de extranjería no compete” a Inspección.

La defensa de Nacho Cano se ha quejado de que “mantener el caso abierto es auténtica prevaricación. Porque además estamos recibiendo resoluciones de lo contencioso que ratifican que los chicos estaban legales en España”. Añade también su letrado que: “mantener la acusación popular de CCOO como parte legitimada, a la que usan para que siga instigando, es un escándalo: los únicos trabajadores allí son los investigados”.